S vysokorychlostní železnicí z Prahy do Hradce nová vláda nejspíš nepočítá

  9:24
Sotva vysokorychlostní železnice (VRT) z Prahy do polské Vratislavi úspěšně absolvovala studii proveditelnosti i posudek ekonomické smysluplnosti, přišel zvrat. Nová vláda větev VRT z Prahy přes Hradec Králové kvůli příliš vysokým nákladům pravděpodobně odřízne.
Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...
Plánované rychlovlaky v Polabí možná zůstanou jen na vizualizacích. | foto: Správa železnic

Již před jmenováním nové vlády se vůči VRT vymezil místopředseda ANO Karel Havlíček, nynější první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. Zatímco páteřní trasa VRT z Drážďan do Prahy a Brna by podle něj mohla pokračovat, rychlodráha z Prahy do Hradce má mít stopku. Podle programového prohlášení vlády je však třeba napřed pořídit analýzy.

Ministerstvo dopravy převzal v pondělí po Martinu Kupkovi (ODS) odborník za SPD Ivan Bednárik. Také on je k VRT skeptický.

„Cenovka na 1,1 bilionu korun, která je na vysokorychlostní tratě, se mi nelíbí, protože k ní chybí cenovka na vozidla i na objednávku státu na dotaci. Neumím si představit, že by někdo platil za lístek mezi Brnem a Prahou 1 500 korun,“ řekl Bednárik po prvním jednání kabinetu a uvedení do úřadu. Podle něj v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury chybí 37 miliard korun, další peníze scházejí pro další organizace.

15. prosince 2025

Krajští experti na dopravu a politici jsou už z Havlíčkových slov přinejmenším v rozpacích, ale současně přiznávají, že se to dalo očekávat. Přitom vyčkávají, zda nová vláda a hlavně rozpočet nepotopí i jiné klíčové dopravní stavby.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo seznam velkých investičních akcí připravených k zahájení, na něž však chybí peníze. Mezi nimi najdeme i poslední dvacetikilometrový úsek dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem a 16kilometrový z Hořic do Úlibic na D35.

Kraj zatím nepanikaří

„Budeme se chovat racionálně. Hlavní páteřní síť z Drážďan do Ústí nad Labem, Prahy a Brna na Břeclav byla připravena už za naší minulé vlády a v ní budeme pokračovat. Na další větve na Vratislav a Německo, které si vymyslel ministr Kupka, jednoduše nemáme,“ řekl pro deník Právo Karel Havlíček.

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou však proti vedení trasy.
Pokračují projekční práce na modernizaci tratí v Královéhradeckém kraji. Jde o modernizaci a zdvoukolejnění úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří, trať Jaroměř – Česká Skalice – Náchod čeká nejen elektrizace a zdvoukolejnění mezi Jaroměří a Českou Skalicí, ale také výstavba tzv. Vysokovské spojky. V úseku Náchod – Meziměstí – státní hranice dojde k elektrizaci a zkapacitnění trati.
Modernizace vlakového nádraží v Hradci Králové potrvá do roku 2030.
Správa železnic zpracovala mapu dostupnosti zastávek vysokorychlostních tratí.
Hejtmanství z pravděpodobných škrtů nepanikaří, i když seříznutí větve VRT je bolestivé i kvůli dlouhým přípravám, studiím nebo koordinaci s polskou stranou.

„Pan Havlíček to říkal už před volbami, jen tedy drží svou linii. Asi je předčasné říkat, jak moc je to definitivní, každopádně budeme jednat s novým ministrem dopravy, musíme minimálně zkoušet lobbovat nebo hledat další cesty. Nechci říkat, že tento škrt není bolestivý, ale pokud škrty budou plošné, jsem rád, že z pohledu kraje ještě důležitější stavby na seznamu vládních priorit zůstávají,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Jarolím (ANO).

V prioritách podle něj musí být na prvním místě dostavba dálnic D11 a D35. Kraj se také bude snažit udržet zdvoukolejnění trati z Hradce do Jaroměře.

Zkapacitnění trati z Hradce na Náchod a k polským hranicím, včetně Vysokovské spojky, má být součástí VRT. V nejistotě je tak náchodská radnice.

Nelogická jobovka, říká primátorka

Rozčarování netají hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK): „Ta zpráva mne velmi zaskočila. Těšíme se ze započaté modernizace železničního uzlu Hradec Králové, a teď se dozvídáme naprosto nelogickou jobovku. Pro Hradec je napojení VRT mezi Prahou a Vratislaví kvůli dostupnosti i konkurenceschopnosti naprosto zásadní. Takzvaná vrtka má sloužit jako klíčový napaječ pro regionální dopravu, toto rozhodnutí by tedy mělo podstatný dopad v regionu i na obyvatele menších sídel.“

Naopak radost ze zmrazení VRT mají obce na Přeloučsku. Jižně od Chlumce nad Cidlinou se měla trať rozdvojit a jedna pokračovat do Pardubic. Protesty poukazovaly na hlučnost poblíž obydlí a hlavně na zničení kvalitní zemědělské půdy.

Protože vysokorychlostní „křižovatka“ měla být na dohled od města, odklad VRT bude pozorně sledovat i Chlumec nad Cidlinou.

„Je to otázka dalšího politického vývoje. Pro nás je tento projekt časově poměrně vzdálen a navíc město nepřipojoval přímo na vysokorychlostní trať. Samozřejmě budeme usilovat o modernizaci železnice a zdvoukolejnění,“ uvedl starosta Vladan Kárník (Nezávislí).

Půjde VRT zakonzervovat?

Letos úspěšné dokončení studie proveditelnosti VRT platilo za důležitý mezník. Optimisté poukazovali na to, že první část trasy Praha – Běchovice – Poříčany je shodná s preferovanou rychlodráhou do Brna.

Trať projektovaná na rychlost až 350 kilometrů v hodině měla kopírovat dálnici D11, jižně od Chlumce nad Cidlinou odbočit do Pardubic a hradecká větev končit u Dobřenic, odkud by modernizované koleje pokračovaly nejen do hradeckého centra, ale coby elektrické s možnou hodinovou rychlostí až 160 kilometrů vedly přes Meziměstí až do Polska.

„Není úplně nečekané, že tvořící se vláda obětuje právě projekt VRT Praha Vratislav. Ostatně ani koaliční partneři SPD a Motoristé nebyli jeho velkými příznivci a proslýchá se, že i polská strana moc nepokročila. Teď je nejdůležitější, aby se aspoň úsek Praha – Hradec Králové zakonzervoval, aby za pár let, až bude příznivější finanční situace, nemusel začínat znovu. A samozřejmě je potřeba pracovat i na projektu konvenční železnice od Hradce dál na sever,“ tvrdí Jiří Prokop, šéf krajského výboru pro dopravu.

D11? Mezinárodní ostuda

Naštěstí pro kraj hodlá budoucí vládní koalice pokračovat v obří modernizaci železničního uzlu Hradec Králové. Téměř desetimiliardový projekt dostalo na starost sdružení firem OHLA ŽS, Subterra a Elektrizace železnic a hotov by měl být v roce 2030.

Jenže podle vítěze voleb do Poslanecké sněmovny v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) chybí peníze na stavbu posledního úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova.

Starosta Trutnova Michal Rosa (ODS) tuto informaci dosud nevstřebal a musel hledat publikovatelné věty.

„Rodící se vláda ANO způsobila bez přehánění mezinárodní ostudu. Polská strana už se svou dálnicí dorazila na hranice. A naše nová vláda zařadila zpátečku, namísto aby využila toho, že ta končící za ni vše odpracovala, získala stavební povolení na oba úseky, jednu stavbu zahájila a druhou vytendrovala,“ vypočítal rozzlobený starosta.

Dále upozornil, že Trutnov nečeká nic snadného: „My se v příhraničí s polskou stranou potkáváme. Až otevře příhraniční úsek na své straně, na Trutnov to pochopitelně bude mít obrovský dopad. Ve chvíli, kdy příhraniční úsek bude hotov, bude doprava v obcích na trase způsobovat hrozné věci. A já vážně nevím, jestli si to nová vláda vůbec uvědomí.“

Autoři: ,