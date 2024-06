Neukáznění turisté šlapou, kam nemají. Sněžku proto obepnuly kilometry sítí

Vrchol Sněžky je nejen oblíbeným cílem výletníků, ale především jednou z nejcennějších partií národního parku. Alpínské trávníky jsou v českém pohoří unikátní, avšak turisté na nich i přes četné zákazy odpočívali. Samotný vrchol hory je navíc nejnavštěvovanějším místem hor, přestože prostor pro pohyb lidí je tam velký jen asi jako polovina fotbalového hřiště. Za den se tam objeví na 10 tisíc výletníků.

„Jen dnes dopoledne tam bylo kolem 150 turistů,“ hlásil z vrcholu fotograf MF DNES, který mapoval instalaci sítí.

„Na vrcholu jsou velmi cenné arkto-alpínské trávníky, na kterých rostou často zákonem chráněné druhy rostlin, jsou tam bezobratlí živočichové a hnízdí tam chránění ptáci. Když si uvědomíme, že kvůli drsnému klimatu tam vegetační doba trvá jen zhruba 70 dnů, tak příroda má jen třetinovou lhůtu na to, aby se dala do kupy. Jakmile jsme tam první rok omezili vstup, bylo evidentní, že příroda byla po konci sezony v lepším stavu než roky předtím,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Ochranáři umístili na vrchol Sněžky a do nedalekého Obřího sedla zhruba dva kilometry zábran. Jsou metr vysoké a zůstanou na místě až do října, kdy opadá největší nápor turistů.

„Na Sněžce jsme jich dávali o trochu více než vloni, protože tam, kde vloni nebyly, byli lidé opět neukáznění,“ upozornil Drahný.

Ochranáři začali sítě na vrchol české nejvyšší hory instalovat v roce 2020. Před dvěma lety zkusili nepříliš estetické sítě nahradit nerezovými řetězy. Jenže opatření se minulo účinkem. Lidé řetězy přelézali a posedávali na trávě či na odhalených skálách. Nejproblematičtější jsou právě letní měsíce, kdy je nápor veřejnosti nejvyšší.

„Ukázalo se, že i když jsme změnili zábranu z jednoho řetízku na dva, pro lidi to není dostatečná bariéra,“ doplnil mluvčí.

Na přetížení turistické atrakce reagovali už o víkendu také polští ochranáři. Ti od soboty zakázali sestup do Obřího sedla po červené řetězové stezce. Stejně jako v minulých letech tam bude až do konce prázdnin platit jednosměrka na vrchol. Opatření má zvýšil bezpečnost a usměrnit tok výletníků.

Na rozdíl od polské části parku, kde se za vstup do chráněného pásma musí platit, se na české straně omezení v podobě poplatku za vstup neplánuje. Podle správců to neumožňuje současná legislativa, byť podle průzkumů Správy KRNAP by turisté byli ochotní za vstup platit v řádu desítek korun.