Vrchlabí buduje most přes Labe, pak dojde i na proměnu sousedního kina

Původní železobetonový most se sloupy a lucernami, který spojuje náplavku s kinem Kartonka, dělníci v létě zbourali. Už před dvěma lety radnice kvůli bezpečnosti omezila průjezd.

„Most byl ve velmi špatném technickém stavu, v konstrukci byly výdutě a nebylo možné ho opravit. Konstrukce mostu bude jiná, ale vzhledově bude velmi podobný. Vrátí se na něj sloupy i repasované lucerny,“ uvedla Eliška Ryndová, vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování.

Stavební práce potrvají do února, už na konci roku by měl být most podle vedoucí odboru průjezdný.

Zároveň vzniká nová komunikace ve Vančurově ulici, od Kartonky k bývalému městskému kinu z roku 1927. Součástí projektu je také rekonstrukce plynovodu. Celý projekt zásadně souvisí s připravovaným záměrem přebudovat někdejší kino, které se nachází mezi Kartonkou a kulturním domem Střelnice, na divadlo.

„Je to vyvolaná investice do dopravní infrastruktury, Vančurova ulice tím bude vyřešena a připravena na to, aby zde mohlo vzniknout divadlo. Projektuje se a vše směřujeme k tomu, aby rekonstrukce bývalého kina začala v roce 2026,“ sdělil starosta Vrchlabí Jan Sobotka (nestraník).

Divadlem nic nekončí

Budova je od roku 2010 zavřená, původní kapacita kina byla pro 800 diváků, stávající kapacita je poloviční. Projekt počítá se zachováním většiny původní prvků, dispozicí a novou kapacitou 350 míst. Budovu doplní prosklené foyer. Město náklady odhaduje na zhruba 120 milionů korun.

Před divadlem chce navíc postavit nový objekt pro Základní uměleckou školu Karla Halíře a do budoucna zde počítá také s parkovacím domem.

Střelnice, kde se dnes odehrávají divadelní představení i koncerty, se po rekonstrukci kina promění ve spolkový dům. Pro divadelní představení je sál, který proslavil Formanův film Hoří, má panenko, výrazně limitovaný.

„Často se setkávám s inscenacemi, které bych do Vrchlabí velmi chtěl, ale narážíme na to, že Střelnice není divadelním prostorem a nenabízí podmínky, které mají standardní divadla. Až se Vrchlabí dočká divadla, bude dramaturgická práce mnohem snazší,“ vysvětlil ředitel Střelnice Vladimír Jindra v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

Divadlo bude také vhodným místem pro pořádání konferencí, muzikálových představení nebo koncertů symfonických orchestrů.

Most na Špindl nejde zachránit

Vrchlabí se stará o 54 mostů, v dohledné době se rekonstrukce dočkají další dva. Zastupitelé na podzim schválili opravu dvou sousedních mostků přes náhon v ulicích Kalvárie a Mánesova. Rekonstrukce prvního začne ještě v letošním roce, druhý přijde na řadu příští rok.

Projektanti zároveň připravují dokumentaci k rekonstrukci důležitého mostu přes Labe v Hořejším Vrchlabí, kde město už také muselo omezit tonáž. Leží na hlavní trase z centra města k výpadovce na Špindlerův Mlýn. Přestože podle radnice není v havarijním stavu, problematické jsou hlavně krajnice. Stejně jako most u Kartonky je přes sto let starý a už není možné ho opravit.

„Dělala se diagnostika a několik průzkumů, které ověřily, že most nelze zachránit, musí se kompletně vyměnit,“ poznamenala Eliška Ryndová.

21. listopadu 2023

Podle vrchlabského starosty by jeho výměně ještě měla předcházet rekonstrukce silnice za kulturním domem Střelnice a křižovatky u mostu. Ta už se také projektuje.

„Optimální by bylo, kdyby k výměně mostu došlo v letech 2027 nebo 2028, nicméně projekt budeme mít hotový do konce letošního roku. Pokud by se stav mostu dramaticky zhoršil, tak budeme schopni k výměně přistoupit okamžitě,“ vysvětlil Jan Sobotka.

Práce také vyjdou na desítky milionů korun. Přednost dostal most u Kartonky a rekonstrukce Vančurovy ulice, protože tudy povede objížďka, až bude nutné uzavřít most v Hořejším Vrchlabí.