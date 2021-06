Ven už stejně nevyjdu, řekl vrah novinářky souzený za vydírání spoluvězňů

Osmačtyřicetiletého Mokriše, který první trest nastoupil už v roce 1995, přivezli do jednací síně Krajského soudu v Hradci Králové z věznice Valdice na Jičínsku, kde strávil velkou část svého života.

Nyní mu obžaloba klade za vinu, že v listopadu 2017 na záchodě ve Valdicích pod pohrůžkou “nakládačky“ přiměl fyzicky slabšího spoluvězně, kterého už předtím bil, aby se na předloktí pořezal žiletkou z jednorázového holicího strojku. Poškozený, který je ve vězení za násilnou a mravnostní trestnou činnost vůči nezletilé, skončil v nemocnici.

„S obviněním souhlasím, doznávám, co je v obžalobě, ale nesouhlasím s právní kvalifikací,“ řekl Mokriš u soudu hned na úvod, ještě před svou výpovědí.

Při výslechu odpovídal na otázku předsedy senátu, proč čin spáchal.



„Nechtěl jsem s ním bydlet. Chtěl jsem to řešit oficiálně, ale nešlo to, tak jsem to řešil po svém. Je to chyba v systému, nemají sem mezi ty zvířata dávat takové, jako je on. Vadilo mi, že telefonoval mámě. Já mám ve vězení 25 let, tak co vám mám k tomu povídat. Takhle to tady ve Valdicích prostě chodí. Ti slabší to mají těžké, nemají sem dávat takhle mladýho kluka,“ odpověděl.



Řekl, že teď by už situaci řešil jinak a doufá, že brzy bude po soudu. Také uvedl, že pak už o něm nikdo neuslyší a že ví, že už z vězení nikdy neodejde.



„Já vím, že už ven nepůjdu, tenkrát bych jednal jinak. Jestli dostanu další trest, to už je mi jedno,“ prohlásil.

Umím žít jen podle pravidel vězení, vypověděl

Přesto zmínil několik polehčujících okolností. Prý to byl on, kdo zavolal o pomoc, když se spoluvězeň řízl, a byl to on, kdo mu zaškrtil ruku, aby nekrvácel.



„Chtěl jsem ho jen postrašit, no a to se povedlo. Kdybych mu chtěl těžce ublížit, tak to udělám. Kdybych to tehdy neohlásil, tak tu teď vůbec nejsme,“ řekl soudu.

Mokriš také poznamenal, že nic jiného než žít podle „pravidel vězení“ neumí, a že podobné incidenty se tam prostě stávají. „Mohl bych vyprávět, ale je to zbytečný,“ utrousil.

Řekl také, že už dříve měl psychické problémy a sám sebe také pořezával. „Například když prohrála Slavie, tak jsem to neunášel a řízl se, aby se mi udělalo líp,“ řekl muž, který má znaky svého oblíbeného fotbalového klubu vytetované na rukou.

Vězně pořezal, dalším tím hrozil

Na další trestné činy, ke kterým se Mokriš také přiznal, se soud už obžalovaného detailně nevyptával. Z obžaloby však vyplývá, že tentokrát už sám pořezal dalšího spoluvězně a několik jich vydíral.

Stalo se to v září 2018 v noci na záchodě. „Bitím poškozeného přiměl, aby s ním šel na WC a vzal si břit z holítka. Donutil ho, aby si sedl na mísu a natáhl před sebe ruku. Poškozený to ze strachu učinil a obžalovaný ho řízl do pravé loketní jamky,“ stojí ve spisu.



Dalšímu vězni před lety vyhrožoval, že ho „řízne“, pokud mu nevrátí tabák, který mu půjčil. Požadavky a výhrůžky nadále stupňoval, což vyvrcholilo, když se dozvěděl, že má spoluvězeň partnerku. Nutil ho, aby se přes ni pokusil propašovat do Valdic tabák, peníze nebo drogy. Spoluvězeň pod nátlakem souhlasil a nechal si do vězení zaslat v balíku pervitin, drogu však odhalila vězeňská služba.



Podobný scénář se opakoval ještě u dalšího spoluvězně. Podle spisu Mokriš vydíraným opakoval, že pokud „nebudou rozumní“, špatně to s nimi dopadne. Zdůrazňoval, že „stejně nemají kam utéct,“ že má všude známé a že od něj „nikdy nebudou mít klid.“



„Zařiď to, nebo tě říznu,“ vyhrožoval. I v druhém případě byl pokus o propašování zásilky drog odhalen.



Vražda 21leté redaktorky a další trestné činy

Petr Mokriš má bohatou trestnou minulost. V první polovině 90. let žil jako bezdomovec. V roce 1993 zavraždil 21letou redaktorku deníku Telegraf a soudy mu uložily 15 let vězení. Mladá žena se s ním seznámila v noci v baru a pozvala ho k sobě do bytu. Tam ji tehdy čtyřiadvacetiletý muž čtyřikrát bodl do krku a uškrtil jejími kalhotkami.



Po propuštění spáchal další trestný čin, když v roce 2012 napadl při návštěvě bytu v Dunické ulici v Praze 4 po požití alkoholu po hádce kvůli rybí polévce jiného hosta opakovanými údery pěstí do hlavy. Zlomil mu nos a další kosti v obličeji. Muž upadl na zem a udeřil se do hlavy tak tvrdě, že si vážně poranil mozek. Mokriš po útoku z bytu odešel.



Zraněného muže v kritickém stavu operovali ve vinohradské nemocnici a na nemocniční lůžko byl pak upoután až do září 2013, kdy v důsledku zranění zemřel. Mokriš vinu zlehčoval. „Udeřil jsem ho jednou. Pak jsem odešel. Co se dělo dál, nevím,“ vypověděl u soudu. Dostal dalších 16 let, které si odpykává dosud.

Už při prvním věznění dostal desítky disciplinárních trestů za fetování, výhrůžky strážným a další porušování předpisů. Po propuštění v roce 2008 žil mezi bezdomovci. Nasbíral dalších pět trestů, vesměs za krádeže, ale i za propagaci fašismu. Možnost jeho nápravy znalci vyhodnotili jako velmi obtížnou. Už tehdy uváděli, že je Petr Mokriš agresivní a egocentrický.

Nynější soud bude pokračovat výslechy znalců a svědků. Za vydírání a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu Mokrišovi hrozí až dalších osm let vězení.