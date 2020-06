Krádež peněženky skončila vraždou sousedky. Měl jsem dluhy, řekl obžalovaný

Podle spisu přišel muž do sousedčina bytu loni 28. listopadu v podvečer, o den později začali případ vyšetřovat kriminalisté. Policisté poté zveřejnili řadu detailů, ale neupřesnili, jakým způsobem obviněný šestasedmdesátiletou sousedku zabil.

Podrobnosti vyšly najevo až při dnešním hlavním líčení, kam obžalovaného přivedli z vazby.

„V úmyslu odcizit jí peníze, vstoupil do bytu poškozené pod záminkou, že jde obhlédnout škody, které způsobil vytopením jejího bytu. V nestřeženém okamžiku jí sebral odloženou peněženku, čehož si však poškozená všimla a začala křičet v chodbě bytu o pomoc,“ řekl státní zástupce Milan Vacek.

Podle něj útočník ženu napadl zezadu a strhl ji na podlahu. Poškozená se udeřila do hlavy.

„Po dobu několika minut ji oběma rukama rdousil a ve chvíli, kdy přestala jevit známky života, jí šlápl na krk. Tímto jednáním jí způsobil tupý úraz krku, následkem čehož poškozená na místě zemřela. Pak prohledal byt a kromě peněženky odcizil šperky a náramkové hodinky, dvě bankovky v hodnotě 500 korun, mobilní telefon, čtyři jogurty, šest rohlíků a dva banány. Všechny věci dal do batohu poškozené a odešel s ním pryč,“ uvedl Vacek. Obžalovaný tak způsobil škodu necelých osm tisíc korun.

Dvaačtyřicetiletý Petr B. se rozhodl před soudem vypovídat a hned na začátku řekl, že se všechno stalo přesně tak, jak je v obžalobě. K činu se opětovně přiznal a dále popsal, jak se všechno seběhlo.

„Vše začalo loni v říjnu, když jsem přišel o zaměstnání. Byl jsem bez prostředků. Bydlel jsem ve vedlejším bytě a hrozilo mi vystěhování. Přemýšlel jsem, kde sehnat peníze. Napadlo mě to nejhorší, co mohlo, že okradu sousedku,“ řekl a přiznal, že má statisícové dluhy, je v exekuci a dostal několik pokut za krádeže v obchodech.

Porucha pračky v jeho bytě už dříve způsobila, že sousedce vytopil byt. Majitel bytu sousedky chtěl podle slov Petra B. zaplatit škodu, obžalovaný se proto rozhodl, že půjde k seniorce obhlédnout škody.

Už v té době měl podle svých slov v úmyslu, že se tam podívá, co by se dalo ukrást. V osudný den byl v sousedčině bytě dvakrát, podruhé pod záminkou, že si škody po vodě nafotí, aby měl pro majitele důkazy.



Povídali si o Vánocích. Když začala křičet, škrtil ji

„Fotil jsem fleky a povídal jsem si s paní o blížících se Vánocích. Pochválil jsem jí uklizený byt, kterým mě znovu provedla. Všiml jsem si peněženky, snažil jsem se ji ukrást, jenže paní si toho všimla. Začala křičet o pomoc,“ popsal Petr B. a odmlčel se. Věděl, že teď bude muset soudu popsat, co se dělo dál.

„Nevím, co mě to napadlo, dostal jsem strach. Stáhl jsem ji na zem. Škrtil jsem ji. Když jsem to dokonal, zjišťoval jsem tep. Nechápu sám sebe,“ řekl a rozbrečel se. Dále prohlásil, že nikdy nikomu neublížil.

Ani na otázky soudce však nedokázal upřesnit, proč takto brutálně útočil. „Očekávám přísný trest, zasloužím si to,“ odpověděl na otázku, co si myslí, že se s ním teď stane.

Synovi zabité ženy poslal z vazby dopis, kde napsal, jak všeho lituje. A že si to nikdy neodpustí.

K nahlášenému úmrtí ženy vyjížděla policejní hlídka v pátek 29. listopadu. Seniorka v bytě žila sama. Pro kriminalisty tehdy nastala náročná práce, neboť neměli k dispozici žádné poznatky ani jiné informace, které by je přivedly k pachateli. O pár dní později kriminalisté muže vypátrali a zadrželi na Hořicku. „V průběhu výslechu se k činu doznal,“ sdělila tehdy policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Muži hrozí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. Pozůstalí se domáhají vyplacení náhrady nemajetkové újmy v celkové výši osmi milionů korun. Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení pokračuje výpověďmi svědků a znalců.