Soudního přelíčení se v pondělí zúčastnili všichni čtyři obžalovaní. Státní zástupkyně Lenka Faltusová ve své obsáhlé závěrečné řeči zopakovala řadu skutečností, které mají doložit vinu obžalovaných. Držela se původní obžaloby a zabývala se detaily desítek dalších nepřímých důkazů. Navrhla soudu, aby rozhodl v souladu s původní obžalobou.
Tři ze čtyř obžalovaných v prosinci u hlavního líčení vinu odmítli. Luboš Bičan a Jelínek nesouhlasili s právní kvalifikací a všechny skutečnosti v obžalobě považují za sporné. Obžalovaný Vlastimil Grégr vinu taktéž neuznává.
Roman Lorenc chtěl prohlásit vinu ve všech bodech obžaloby, avšak soudce toto prohlášení neuznal. Jeden z obhájců uvedl, že státní zastupitelství zcela slepě důvěřuje klíčové výpovědi právě obžalovaného Lorence.
Obžaloba viní právníka Jelínka, že si na podzim roku 2022 objednal vraždu hradeckého podnikatele Pavla Matušky, bývalého partnera své dcery. Motivem podle kriminalistů byly stupňující se soudní spory o dítě Jelínkovy dcery a poškozeného, který chtěl navíc podat trestní oznámení pro falšování důkazů ve sporu. Tělo oběti se nikdy nenašlo.
„Obžalovaný Jelínek měl reálný zájem poškozeného odstranit,“ uvedla v pondělí Faltusová. Podle ní se naplnily všechny skutkové podstaty vraždy, kterou si objednal.
Dále odmítla, že by se události mohly stát jinak, než jak je popsáno v obžalobě. Kromě jiného zopakovala, že obžalovaný Lorenc jako jediný souhlasil s právní kvalifikací a že výpověď tohoto obžalovaného není zdaleka jediným důkazem.
„Vytvořil řadu spekulací“
Luboš Bičan naopak podle žalobkyně uvedl různé verze příběhu, kde poškozený skončil a jak se celý incident odehrál. „Jeho výpověď je demagogická,“ řekla mimo jiné.
„Bičan vytvořil řadu spekulací, které mají soud zahltit informacemi a odvézt od merita věci,“ míní Faltusová.
Podíl advokáta Jelínka na vraždě je podle státní zástupkyně rovněž zcela evidentní. Ve své řeči se snažila na řadě posbíraných důkazů znovu ozřejmit nesporné vazby souzeného advokáta a jeho advokátní kanceláře na obžalovaného Bičana, který se domluvil s dalšími komplici a poškozeného úkladně zavraždili.
2. prosince 2024
K výši navrhovaného trestu řekla, že by soud měl zohlednit trauma, jemuž byl poškozený před zabitím vystaven. „Při ukládání trestu by mělo být přihlédnuto k brutalitě útoku,“ uvedla žalobkyně.
Trest by měl vyslat společnosti jasný signál, že takové jednání je neakceptovatelné. „O jejich naprosté bezcitnosti a neúctě k lidskému životu mluví i to, jak racionálně k trestnému činu přistupovali,“ řekla.
Obžalovaným hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Lenka Faltusová skupině navrhla tresty ve věznici s ostrahou v první třetině sazby, konkrétní výši návrhů však veřejně nezmínila.
Pro účast advokáta není důkaz, říká obhájkyně
„Vinu zcela odmítáme. Rozhodně není pravdou, že by můj klient kohokoliv objednal a naváděl. Zásadní je, že nebyla nalezena žádná písemná, ústní domluva ani odměna. Není důkaz o jediné transakční činnosti. Z důkazů nevyplývá jakákoliv účast mého klienta na tomto případu. Neexistuje jediný důkaz, který by prokázal, že by spáchal jakýkoliv trestný čin,“ odmítla obžalobu vůči Jelínkovi jeho advokátka Lucie Hořeňovská.
Podle spisu si naplánovali, že napadení a únos poškozeného budou fingovat jako policejní zásah. Použili policejní pouta, stahovací pásku, kuklu, paralyzér a zaslepené lyžařské brýle, aby ho zmátli. Násilně jej zavlekli do auta a odjeli.
Obžalovaný Grégr se poté zbavil těla tak, že jej vhodil do dosud nezjištěné hlubší vodní plochy nebo toku, a to někde v jižní části kraje Vysočina nebo už v Jihomoravském kraji.
Moje stíhání je šikana, řekl obžalovaný v kauze vraždy spojované s advokátem
V jednom z předešlých přelíčení si Luboš Bičan připravil několikahodinovou řeč. Tvrdí, že policie záměrně vytvořila řetězec spojitostí, které ho měly očernit a udělat z něj člověka páchajícího trestnou činnost.
„Skutečnosti, které jasně prokazují moji nevinu, jsou záměrně zatajovány a celé stíhání je směřováno k tomu, abych byl usvědčen,“ řekl.
Advokát obviněný z objednání vraždy si na vazbu stěžoval právem, řekl Ústavní soud
Ústavní soud v březnu rozhodl, že justice loni chybovala při prodlužování vazby obžalovaného Pavla Jelínka.
Hlavní přelíčení bude pokračovat závěrečnou řečí obhájců a obžalovaných.