Pesticidy ve vodě, obce bez čističek. Studie popsala, v čem kraj kulhá

Výstava Voda a civilizace Výstava, kterou si jen v Praze prohlédly stovky tisíc zájemců, je k vidění na náměstí 28. října v Hradce Králové. Expozice 25 velkoformátových panelů ukazuje klíčový význam vody pro současnost i budoucnost. Nechybí ani texty od uznávaných vědců a fotografie z Austrálie, Evropy či Afriky. Panely se věnují i vodním stavbám v Královéhradeckém kraji. Výstava potrvá do 6. července. Expozice je šetrná k životnímu prostředí, v noci ji nasvítí solární panely. „Voda byla u vzniku života a není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech. Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně,“ říká spoluautor výstavy archeolog a egyptolog Miroslav Bárta z Univerzity Karlovy v Praze. I Česká republika se musí připravit na změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, přívalové deště a záplavy. Podle hradeckého primátora Alexandra Hrabálka (ODS) je dobře, že se bude o vodě stále více diskutovat, scénáře kolem jejího budoucího dostatku totiž nejsou optimistické. Na panelu jsou i dva srovnávací snímky nádrží Pastviny a Rozkoš z roku 2018, ukazují stav vody na jaře a na podzim. Každý vidí, co se zásobou vody udělá suché léto. „Povodí Labe pečuje ve východních Čechách o dvě přehrady, které významně pomáhají zajistit dodávky tepla a pitné vody pro Hradec Králové. Přehrada Pastviny na Divoké Orlici dotací vody zvyšuje průtok tak, aby byl v Hradci v létě a na podzim umožněn odběr z řeky Orlice pro vodárenské zpracování. Přehrada Rozkoš v období sucha dotuje průtok až do profilu Opatovického uzlu, který je na Labi pod Hradcem Králové. To je nezbytné pro Elektrárnu Opatovice, která je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody pro Hradec,“ říká ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Snímky zachycují prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů, záběry vody v různých skupenstvích i ničivou povodeň v Praze v roce 2002.