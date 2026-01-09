Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou

Událost se stala kolem 9:40. Drážní inspekce se případem nezabývá, řeší ji pouze Správa železnic a České dráhy.
„Událost se vyšetřuje, ale podrobnosti nemám. Šlo o špatně postavenou vlakovou cestu, k žádné srážce nedošlo,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Zdroj iDNES.cz uvedl, že vlaky zastavily asi jen deset metrů od sebe. O tom, že by se soupravy dostaly tak blízko, Kavka neměl informaci. Podle jeho odhadu se jedná o drobnější událost, když se jí nevěnuje Drážní inspekce.
Posunovací vůz vjel do cesty nákladnímu vlaku, zastavily 13 metrů od sebe
Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrdil, že vlak vjel na kolej, kde neměl být.
„Vlaková cesta byla postavena na kolej, kde už stál jiný vlak. Nevím však, na jakou vzdálenost ten přijíždějící zastavil. Vlak vjížděl do nádraží pomalu a zastavil bezpečně,“ sdělil Šťáhlavský. „Musí se to vyšetřit, poté bude provoz obnoven,“ předeslal.
Web Českých drah uvádí, že provoz byl zastaven kvůli dopravní závadě. Vlaky nejely na trati 040 mezi Trutnovem a Chlumcem nad Cidlinou, a to od Trutnova do Pilníkova. Na trati 032 z Jaroměře do Svobody nad Úpou nejely mezi Trutnovem a Svobodou. Cestující tam přepravovaly náhradní autobusy. Mimořádnost skončila ve 12:37.