Konec vlakům z 80. let. Na Královéhradecku vyjede 40 moderních RegioPanterů

S RegioPantery se cestující dosud setkávali na lince z Pardubic přes Hradec Králové do Jaroměře. Nové jednotky jsou však modernější, nabídnou více prostoru i vyšší výbavu. Dráhy do kraje pořídí tři třívozové soupravy a čtyři dvouvozové. Jezdit budou na trati z Chlumce nad Cidlinou přes Hradec Králové do Týniště nad Orlicí.

„Předchozí Pantery byly představeny před 10 lety, mezitím se některé prvky změnily a modernizovaly. Jednotky mají evropský zabezpečovací systém ETCS, inovované bezpečnostní zóny. Vozy jsou samozřejmě bezbariérové, klimatizované a mají zásuvky pro dobíjení elektrokol a elektrokoloběžek,“ říká náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Vozy nahradí dosavadní soupravy z přelomu 70. a 80. let. Navíc posílí kapacitu vlaků na nejvytíženější trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí, kde byly vlaky pravidelně přeplněné.

Klimatizace, zásuvky, wifi

„Je pro nás naprosto klíčové mít moderní vlakové soupravy, které budou jezdit na nejvytíženějších trasách a budou poskytovat služby, které jsme doteď neměli. Klimatizace, zásuvky, wifi a podobně. Obměníme celkem 70 procent vlaků, které v našem kraji jezdí,“ upozorňuje hejtman Martin Červíček (ODS).

Do kraje letos zamíří sedm elektrických souprav RegioPanter a během dvou let 33 motorových jednotek RegioFox. První z nich také v letošním roce. Zatímco elektrické stroje vyrábí plzeňská Škoda Group, motorové soupravy vznikají v polském závodu PESA.

„Naši dodavatelé vyrábí podle plánu. Počítali jsme s nasazením Panterů na konci roku, ale do provozu je budeme dávat už v průběhu léta. Všechny budou nasazené do poloviny září,“ doplňuje Ješeta.

Motorové vozy budou jezdit na tratích z Hradce Králové do Trutnova, Letohradu a Broumova, z Chocně do Hronova a Kolína přes Starou Paku do Trutnova. Za 40 nových jednotek zaplatí České dráhy celkem čtyři miliardy korun.