České dráhy vypravují starší a menší vlaky bez wifi, dopravce čekají sankce

Reportáž: Zpožděný vlak předjely další dva Je úterý 16 hodin, desítky cestujících mířících na Náchod a Trutnov postávají na hradeckém hlavním nádraží. Na informační tabuli nervozně sledují údaje o rychlíku z Prahy do Trutnova. Ten sice do krajského města přijíždí včas, ale protože se na cestu z Hradce na sever mění lokomotiva, na tabuli naskakuje zpoždění až na 23 minut. Kdo počítal s přestupem v Jaroměři nebo Starkoči už ví, že přípoje nestihne. Ty totiž čekají nejvýše 10 minut. „S tím se nedá nic dělat, prostě dojedu domů o hodinu později. U vlaků to tak někdy bývá, i když toto je po dlouhé době poprvé," říká Milan Svatoš z Broumova. Když souprava dorazí do Starkoče, kde se přesedá na Náchod, vyrojí se z ní k 50 cestujícím, kterým se cesta z krajského města do Náchoda protáhne na víc než hodinu a půl. Postávají na peronu i před nádražím. Pro ty z Náchoda po chvíli přijíždějí příbuzní v autech, mají to doslova přes kopec. S velkým kufrem cestovala ve vlaku i paní Romana z Meziměstí. Také pro ni přijela dcera, aby nemusela čekat půlhodinu na další vlak. „Já už bych tady počkala, po dovolené jsem ještě dobře naladěná, tak by mi to nevadilo, ale dcera se nabídla," líčí Romana. Část cestujících nasedla do osobního vlaku do Václavic, další čekají na spěšný od Hradce, který se ve Starkoči rozpojuje na části jedoucí do Trutnova či do Náchoda. Téměř půlhodinové zpoždění způsobila mimořádná událost o tři hodiny dříve. Na stejné trati se v Malých Svatoňovicích Českým drahám porouchala lokomotiva, která měla soupravu dovézt do Hradce a poté táhnout zmíněný rychlík. Než se podařilo přistavit náhradní stroj, nabral postižený vlak zpoždění 144 minut. Předjely ho tak dva jiné ze stejné trasy. „Cestující mohli použít spěšný vlak ze Svobody nad Úpou do Hradce Králové, který jel hodinu za rychlíkem. V úseku Hradec Králové-Praha byla vypravena náhradní souprava bez zpoždění," vysvětluje mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský. Porouchaná lokomotiva měla původně táhnout rychlík Krakonoš s odjezdem z Hradce Králové v 16:04 hodin. Dráhy na něj však nakonec nasadily jinou z rychlíku, který dorazil dříve. „Tím se zpoždění zkrátilo. Pokud by spoj 929 čekal na lokomotivu od plánovaného vlaku, bylo by zdržení větší," podotýká.