Vyšachovaný exhejtman i zavřený skiareál patří k poraženým roku 2022

Letošními vítězi jsou úspěšní sportovci, třeba podkrkonošský musher Jiří Vondrák nebo hradečtí fotbalisté. Uspěli také politici, Jan Birke obhájil starostenské křeslo v Náchodě a Tomáš Czernin senátní post za Jičínsko.

1 Elektrárna získala výjimku

Elektrárna Opatovice v lednu získala pravomocnou výjimku pro emisní limity a organizace Greenpeace ji nenapadla. Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského, kterému Elektrárny Opatovice patří, veřejně slíbil, že do roku 2030 skončí s uhlím ve všech zemích, kde působí, s výjimkou Německa. Závazek se vztahuje i na opatovickou elektrárnu, která bude přecházet na plyn.

2 Devátý titul mushera

Musher Jiří Vondrák z Rudníku opět vylepšil vlastní historický rekord. Krkonošský závod psích spřežení Ledovou jízdu vyhrál v náročných únorových podmínkách už podeváté. S běžkařem Davidem Chaloupským zvládli 121 kilometrů za necelých sedm hodin. Musheři se tentokrát museli vypořádat s přívaly čerstvého sněhu a silným větrem. Vondrák v letech 2013 a 2017 vyhrál i slavný francouzský závod La Grande Odyssee.

3 Přežil pád ze Sněžky

Pouze vážná zranění utrpěl mladý muž, který se v únoru zřítil z vrcholu Sněžky. Spadl na polskou stranu Krkonoš do údolí Lomničky. Po zledovatělém terénu padal 400 metrů a zranil si hlavu, trup i končetiny. V náročných arktických podmínkách ho vyprostili záchranáři s horskou službou, podchlazeného muže do nemocnice transportoval vrtulník.

4 Zisk Prezidentského poháru

Hokejisté Hradce Králové poprvé v klubové historii vyhráli základní část Tipsport extraligy a s předstihem získali Prezidentský pohár. Majitel klubu Miroslav Schön vzápětí vyhlásil útok na titul. Ve skvělé formě dosud hrající Mountfield však hned na začátku tvrdě narazil: s Mladou Boleslaví v play-off vyhrál jen jeden zápas a poměrem 1:4 na utkání vypadl.

5 Strakapoud odhalil potíž

Skoro jeden celý rok byla zavřena rozhledna Milíř ve Vysoké nad Labem, kterou poničil strakapoud. Jednatřicet metrů vysoký objekt se po dlouhé pauze znovu otevřel až v červenci. Strakapoud paradoxně pomohl: označil místa, kde se spojují dřevěné a kovové části napadená plísní, která bylo nutné vyměnit.

6 Našel se ukradený Špork

Do barokního hospitálu Kuks se po třiceti letech vrátil portrét Jana Michaela Šporka, synovce jeho zakladatele. Obraz zmizel při noční krádeži v červenci 1991. Jde o dílo malíře Nicolase de Largillierre z roku 1719. Pachatel je dosud neznámý, majitel měl v úmyslu vyvézt obraz za hranice. Od července 1991 nebylo o ukradeném obrazu slyšet, objevil se až při pokusu prodeje na aukci.

7 Rock for Ukrajina

Pořadatelé festivalu Rock for People krátce po začátku ruské agrese dopravili na hradecké letiště oranžové buňky a pro několik desítek ukrajinských uprchlíků postavili důstojné útočiště a přechodný domov. Dobrý skutek byl odměněn: v červnu stejná parta uspořádala v Parku 360 dosud nejlepší festivalový ročník: na Green Day a další hvězdy dorazilo více než 35 tisíc lidí.

8 Rezivějící torzo zachráněno

Bez jednoho měsíce čtyři roky torzo železného mostu Plukovníka Šrámka zarůstalo a rezavělo na břehu Orlice v hradeckých Svinarech. Až v květnu vyzvedl jeřáb dvě nýtované konstrukce na valník a padesátitunový náklad vyrazil na hradecké letiště. Tady bude čekat na definitivní záchranu, která by včetně dopravy na nové místo měla stát kolem deseti milionů korun. Most by se měl v budoucnu stát lávkou a vést přes Piletický potok do Severní zóny za dopravním podnikem.

3. května 2022

9 Nezničitelný Birke

Počtvrté vyhrál komunální volby v Náchodě starosta Jan Birke (ČSSD). Tentokrát skryl nepopulární značku strany a s většinou svého dřívějšího týmu utvořil kandidátku „Jan Birke pro Náchod“. Získali 39,15 procenta hlasů a v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 12 křesel, o jedno více než dosud. Vznikla trojkoalice, v níž Birkeho uskupení doplnila ODS, STAN a Východočeši se 3 mandáty a Patrioti Náchoda s 2 mandáty.

10 Voliči odmítli negativní kampaň

Vítězem senátních voleb na Jičínsku se stal v napínavém duelu dosavadní senátor Tomáš Czernin (KDU-ČSL, TOP09, ODS), který v druhém kolem porazil jičínského podnikatele Jaromíra Dědečka (ANO). Závěr kampaně byl vyhrocený. Czernin upozorňoval na štvavou kampaň soupeře, terčem se staly i aktivity senátorovy manželky v neziskovém sektoru. Znovu zvolený senátor se chce co nejvíc věnovat práci v senátním výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

11 Nový náčelník krkonošské horské služby

Pochází ze severních Čech, ale dětství prožil na Petrově boudě. Díky tomu má vztah k přírodě a horám. Pracoval jako strážce Krkonošského národního parku a v 90. letech nastoupil k horské službě. Letos v září se lavinový expert Pavel Cingr stal jejím náčelníkem. „Turistům často chybí pokora a české hory podceňují,“ řekl v říjnovém rozhovoru pro MF DNES.

12 Umělecký šéf Klicperů boduje

Hradecké Klicperovo divadlo uvedlo v prosinci adaptaci knižního bestselleru Vojtěcha Matochy Prašina, a to ve světové premiéře. V dobrodružství plném foglarovského mysteria hrají nové posily souboru Martina Czyžová, Maria Leherová a Martin Klapil. Po výtečném Bílém jelenovi od Floriana Zellera jde o další výrazný režijní počin uměleckého šéfa Pavla Kheka.

13 Votroci v první pětce

Hradečtí fotbalisté znovu výborně vstoupili do nejvyšší Fortuna ligy. Přestože se museli vypořádat s odchodem kapitána a klíčového hráče Adama Vlkanovy do Plzně, senzačně přezimují na pátém místě. Na podzim porazili Slavii, Mladou Boleslav, Brno nebo České Budějovice.

Neúspěchem pro Hradec Králové je, že neuspěl se získáním dotací pro nově budovaná sportoviště, a tak staví za své a podal i žaloby. Prohru utrpěl i bývalý krajský hejtman Jiří Štěpán, jenž se přes nesporný úspěch v komunálních volbách nestal novým rokytnickým starostou.

1 Konec šancí na stamiliony

Už zkraje ledna se rozkřiklo to, co se oficiálně potvrdilo až v polovině dubna: Hradec Králové ztratil naději na dotaci 296,2 milionu korun na budování multifunkčního fotbalového stadionu. Nyní už bývalé vedení města kvůli tomu podalo správní žalobu na Národní sportovní agenturu, současné vedení nevyloučilo, že ji raději stáhne zpět.

2 Koloběžky se nevrátily

Na podzim 2021 z hradeckých ulic zmizely desítky elektrokoloběžek firem Lime a Bolt, přičemž se měly vrátit hned na jaře. A navíc bez živelného parkování a dalších nešvarů, které měla zamezit smlouva mezi městem a provozovateli. Jenže obě firmy smlouvu podepsat odmítly, protože podle nich radnice dodatečně zařadila i sankce, o kterých se údajně dříve nejednalo.

3 Vadilo 51 lip

Více než 50 mohutných lip muselo padnout podél silnice mezi Rybnou nad Zdobnicí a Helvíkovicemi v podhůří Orlických hor. U některých místních obyvatel a u většiny řidičů se kácení setkalo s reakcemi odmítavými a s nepochopením, ale o odstranění rozhodl údajně špatný stav stromů. Ke kontroverznímu kácení však jistě přispěly tragické dopravní nehody a srážky se stromy na inkriminované silnici v Helvíkovicích.

4 Kronštadt už je nežádoucí

Symbolické partnerství s ruským městem Kronštadt zrušil Hradec Králové jen několik dnů po začátku války na Ukrajině. Kronštadt je administrativní částí Petrohradu, který v prohlášení invazi Ruska podpořil. „Pokud jde o lidské životy, životy žen, dětí a seniorů, není čas se ohlížet za novými hysterickými obviněními, výhrůžkami a sankcemi,“ stojí v prohlášení ruského města. Hradec se naopak přimkl k ukrajinskému partnerskému městu Černihiv, pro který zorganizoval sbírku a kam v květnu poslal několik tisíc eur na pořízení čerpadel. Černihiv na začátku války čelil ruským pozemním operacím i náletům.

5 Vlci roztrhali daňky

V dubnu manželé Kučerovi v Bernarticích po dvou letech už podruhé přišli o polovinu dančího stáda. Útok vlků tentokrát nepřežil největší daněk a osm březích samic. Chovatelům nepomohl ani nový zesílený plot, vlci se pod ním podhrabali. Manželé škody odhadli na sto tisíc korun, ale to když nepočítali nenarozená mláďata. Přitom na kompenzace od státu nemají nárok, neboť daněk není hospodářské zvíře. To zjistili už po útoku před dvěma lety.

6 Rudoarmějec musel pryč

Zastupitelé Jaroměře se rozhodli odstranit nepříliš povedené dílo sochaře Ladislava Zemánka z památníku obětem válek poté, co ruská armáda v únoru zaútočila na Ukrajinu. Zastupitelé vyslyšeli otevřený dopis, který podepsalo 120 místních. Rudoarmějce někdo v květnu posprejoval na čtyřech místech písmenem Z, symbolem invaze, a na podstavci zanechal nápis v azbuce o Ivanu okupantovi. Socha stojí dočasně na nádvoří vojenského muzea v pevnosti Josefov.

7 Dvě srážky za pět minut

Stěží uvěřitelnou smůlu anebo velmi špatný odhad měla pětadvacetiletá žena, která jela na elektrokoloběžce po cyklostezce u hradecké fakultní nemocnice. Během pěti minut totiž měla dvě dopravní nehody. Nejprve se srazila s cyklistkou, kterou policisté předali do péče lékařů. Po ujištění, že může jet dál, pokračovala, ale když ujela jen pár metrů, střetla se s cyklistou. Tentokrát musela do nemocnice na ošetření i ona.

8 Zbude jen kratší komín

Záchrana pozůstatků bývalé koželužny v Hradci Králové se podařila jen napůl. Tovární hala se rozebere a někdy znovu postaví, komín se musí zkrátit. Stav pozůstatků koželužny však stržení nevyžaduje. Potvrdila to expertiza, ze které plyne, že hala je navzdory řádění zlodějů kovů ve velmi dobré kondici. Cihlová budova však musí ustoupit plánům na novou výstavbu. Komín tu zůstane, avšak nebude vysoký 33 metrů, protože je údajně nutné ubourat vychýlenou horní část.

9 Exhejtmana vyšachovali

Jiří Štěpán (ČSSD) s uskupením Rokytnice PRO sice komunální volby v Rokytnici v Orlických horách ovládl, ale starostou se exhejtman nakonec nestal. Do ustavujícího zasedání zastupitelstva nezískal podporu a zvolen byl jeho konkurent Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici). Oponenti označili úspěšného krajského politika, který si v Rokytnici postavil dům, za přistěhovalce, který se pouze snažil uchytit v komunální politice.

10 Ze Špindlu zmizela ikonická budova

Bývalou zotavovnu Pětiletka, jejíž součástí byla Špindlerovská hospoda, srovnaly v říjnu bagry se zemí. Společnost Projekt centrál na jejím místě plánuje postavit apartmánový komplex. Majitel objektu však boural bez demoličního výměru. Pro historii krkonošského střediska měla budova zásadní význam, Špindlerův Mlýn podle ní získal jméno.

6. října 2022

11 Potíže unikátní léčebny

Poslední léčebna zrakových vad v České republice čelí existenčním problémům. Zájem dětí je sice poměrně vysoký, do Dvora Králové jezdí léčit šilhání a tupozrakost z celé republiky, ale krajskému zařízení docházejí ortoptistky. Bez nich nemůže fungovat. Pokud nesežene nové, bude muset zavřít.

12 Konec oblíbené sjezdovky

Loňská zima byla pro lyžařský areál v Petříkovicích na Trutnovsku pravděpodobně poslední. Letos se už sjezdovky na úpatí Jestřebích hor neotevřou. Jan Boček s bratrem vybudovali areál se dvěma vleky před dvaceti lety. Končí mimo jiné kvůli čím dál teplejším zimám a rekordně drahým energiím.