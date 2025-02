Senioři cestují díky virtuálním brýlím do New Yorku i na Nový Zéland

Terapii virtuální realitou zařadilo Centrum dlouhodobé lůžkové ošetřovatelské péče (CELOP) jako součást léčby. Výlety ve speciálních brýlích neznamenají pro pacienty pouze rozptýlení, ale díky nim také procvičují mentální schopnosti. O novinku je obrovský zájem.

„Milí přátelé, mám velkou radost, že se spolu můžeme podívat do překrásného zámku Lednice. Dnešní podoba zámku je v podstatě novogotická. První zastávkou je vstupní hala, které dominuje dubové schodiště vedoucí do prvního patra. Nad schodištěm je zavěšen největší závěsný lustr v Česku, byl eletrifikován s celým zámkem v roce 1903,“ líčí ženský hlas prokládaný hudbou vycházející z brýlí, které má na hlavě paní Bartoníčková.

Na poslední návštěvu jihomoravského zámku si nemůže vzpomenout, díky virtuálnímu výletu si však po desetiletích znovu prochází knížecí apartmány a reprezentativní sály.

„Ani bych to tam nepoznala. Když byl člověk mladý, bylo to něco jiného. Za ty roky všechno zapomene. Už si nepamatuju, kdy jsem tam byla, ale je to krásné. Ani z toho nebolí nohy,“ komentuje s humorem prohlídku.

S brýlemi sedí na lůžku s rukama v klíně. Občas jednu zvedne a ukazuje na předmět, který ve virtuální scenérii vidí. Záběry ji do reálu vtáhnou natolik, že mimoděk pokrčí nohu a posune se na posteli, jako kdyby chtěla vykročit.

U lůžka po celou dobu sedí v podřepu zdravotní sestra, aby zabránila nečekanému pohybu, jenž by mohl vést k pádu. Po čtvrthodině virtuální zážitek, který paní Bartoníčkovou zavedl na jižní Moravu, končí. Sundává si brýle a těší se na další výlet: „Nikam už se nedostanu, ale ještě bych se ráda podívala na Madeiru. Tam je to prý nádhera.“

Podobné zážitky zprostředkovávají brýle několika pacientům denně. Virtuální realitu jako součást léčby CELOP nasadilo před Vánoci.

„Přemýšleli jsme nad tím, jak pacientům, kteří jsou u nás hospitalizováni dlouhodobě, zpříjemnit pobyt. Velmi často jim zdravotní stav neumožňuje opustit lůžko a schází jim kontakt se světem. Rozhodli jsme se proto, že jim svět přineseme na lůžko,“ uvádí ředitel dvorského centra Michal Karadzos.

New York i safari park

Virtuální brýle pacienty berou na cesty po městech a památkách, ale také do lesa nebo k jezeru. Díky nim se ocitají uprostřed dění jako přímí pozorovatelé, scény jsou téměř k nerozeznání od skutečnosti. Třeba v historickém centru madeirského hlavního města Funchal vidí turisty na náměstí, posedávající holuby i to, jak jim přímo před očima projede muž na motorce.

Podobně živé scény mohou pozorovat v New Yorku, Barceloně, Benátkách, na Novém Zélandu, ale také v Českém Krumlově, Františkových Lázních nebo v pražské zoo či královédvorském safari parku.

Pacientům dáváme určitou náplň a vylepšujeme kvalitu zbývajícího života. Petr Sedláček, lékař

Terapie virtuální realitou procvičuje pozornost, paměť, myšlení a další mentální dovednosti. „Pacienti jsou stále ve stejném prostředí. Pohybují se většinou mezi pokojem a jídelnou, vidí omezený počet lidí. Najednou se dostanou do úplně jiného prostředí a začnou podvědomě reagovat, rozhazovat rukama, otáčet se, někteří mají dokonce tendenci vstát a rozejít se. Je to pro ně zážitek, jako kdyby tam byli. Důležité je, že si tak cvičí mozek,“ vysvětluje lékař Petr Sedláček.

Každý dokument trvá 15 až 20 minut. Mezi nejžádanější destinace patří vedle Madeiry také Benátky.

„Hlavním cílem je prevence zhoršování kognitivních funkcí, zároveň pacientům dáváme určitou náplň a vylepšujeme kvalitu zbývajícího života,“ poznamenává lékař.

Podle staniční sestry Pavly Loudové je terapie důležitá i z hlediska socializace pacientů: „Řada z nich u toho úplně pookřeje, začnou vyprávět a vzpomínat. I proto je důležitá přítomnost pracovníka, s nímž o tom mohou hovořit. Pacienti z toho dokážou žít několik dnů. Těší se, až brýle opět dostanou.“

Pilotní projekt potrvá do konce března, pak by dvorské centrum chtělo pořídit ještě jedny brýle. Je jedním z několika aktivizačních programů, které nabízí. Za pacienty pravidelně jezdí sokolníci s dravci, ale CELOP organizuje i rukodělné dílny či hudební a divadelní představení.

Centrum zaměřující se na dlouhodobou lůžkovou ošetřovatelskou péči se ve Dvoře Králové nad Labem otevřelo v roce 2020 ve zrekonstruované vile průmyslníka Gustava Deutsche z roku 1899, k níž firma přistavěla dva moderní trakty se 164 lůžky. CELOP pečuje o chronicky nemocné pacienty, dále o pacienty po operacích a úrazech, ošetřuje také nemocné vysokého věku. Ročně jím projde kolem tisícovky pacientů, stará se o ně tým 140 zaměstnanců.