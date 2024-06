„Je nás málo, jsme unavení.“ Ve valdické věznici dalo výpověď přes 60 dozorců

„Je nás málo a jsme unavení. Za minulý měsíc jsem měl 40 hodin přesčas. Samozřejmě nám to proplatí, ale peníze nejsou všechno,“ řekl dozorce Adam, který si přál zůstat v anonymitě, ale jeho pravé jméno redakce iDNES.cz zná.

„Dříve to bylo nastavené tak, že jsme měli dvě denní a dvě noční služby za sebou, poté následovaly čtyři dny volna,“ popsal i bývalý dozorce Josef, jehož jméno redakce také změnila. Podle něj dozorci nyní slouží ve svých volných dnech i dvě služby. „Není to pravidlem, ale většinou to vedoucí už nejsou schopni postavit bez těch vložených dnů,“ dodal.

Právě časté přesčasy jsou i podle Vězeňské služby ČR hlavní příčinou odchodu dozorců. Může za to dlouhodobý personální podstav, se kterým se potýkají věznice napříč republikou. Přímo ve Valdicích už nyní chybí 52 příslušníků vězeňské služby. Věznice má celkový počet 419,5 tabulkových míst včetně civilních pozic, obsazeno je 350 míst.

„Systemizovaný počet míst pro příslušníky ve Věznici Valdice je 248, z tohoto počtu je obsazeno 196 míst. K dnešnímu dni je ve Věznici Valdice ve výpovědi 61 příslušníků a čtyři občanští zaměstnanci,“ sdělila mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.

Na směnách je méně lidí

„Dříve bylo přes 20 lidí na směně, nyní to je kolem 12 až 13 lidí,“ zmínil Josef. Dnes už bývalý dozorce nastínil jisté problémy s vedením věznice, ve svém vyjádření ale nechtěl zacházet přímo do detailů.

„Ve věznici dříve panovala více rodinná atmosféra. Nyní každý něco na někoho hledá, než aby se ho snažil pochopit a něco s tím udělal. Dříve jsme stáli jeden za druhým, v dnešní době když někomu vedení pohrozí, tak většinou cukne,“ doplnil.

Že je situace vážná, přiznává i vězeňská služba. I přesto tvrdí, že provoz zásadněji ohrožen není.

Dozorci jsou nyní ve výpovědní době. Pokud by skutečně odešli, mohou ve Valdicích dočasně vypomáhat příslušníci z jiných věznic, kde je situace stabilnější. Situaci na Jičínsku přijel tento týden osobně řešit i generální ředitel vězeňské služby Simon Michailidis a další členové nejvyššího vedení.

„Aktuálně probíhají debaty a hledání možných cest k řešení této situace jak na úrovni věznice, tak generálního ředitele i Ministerstva spravedlnosti ČR,“ potvrdila Prunerová.

Počet výpovědí ve Valdicích je oproti jiným trestnicím nadprůměrný. Svou roli může hrát i určitý lavinový efekt.

„Příslušníci v důvodech uvádějí únavu, nízké platové ohodnocení a psychickou i fyzickou vyčerpanost z náročnosti práce, která navazuje na potřebu služby za chybějící příslušníky a zaměstnance,“ doplnila mluvčí.