Poslední jehličí z modřínu opadalo při čtvrtečním kácení pod sokolovnou, v koruně zůstaly jen maličké šišky. Pracovníci s jeřábem pak vztyčili stromek na zasněženém náměstí mezi mariánským sloupem a pomníkem padlým. Modřín má celkem hustou korunu, i po zkrácení jeho výška přesahuje sedm metrů.
Novohrádečtí rozsvítili stromek v podvečer o první adventní neděli. Vedle stojí i malý betlém. Děti ze školy a školky tam zazpívaly koledy, dospělí popíjeli punč, který byl zdarma.
„Na náměstí bylo hodně lidí, všichni na pohodu a každý něco popíjel. Nápoje šly rychle na odbyt, půl hodiny po začátku už pán ve stánku sklízel. U stromku se dost dospělých i dětí fotilo. I když je strom bez jehličí, vypadá pěkně,“ potvrzuje fotograf iDNES.cz.
U garáží pod sokolovnou roste víc stromů, jenže už si překážely. Městys to řešil před dvěma lety, arborista doporučil ponechat dub a třešni, ale modřín mezi nimi pokácet. Hodnotnější jehličnany mohly zůstat.
„Chtěli jsme dát stromku další šanci. Tehdy jsem si říkal: vždyť ten chudák modřín se v životě nedočkal toho, aby z něj byl vánoční stromeček, a tak bychom to mohli zkusit. Bude to netradiční stromek a zkusíme ho zapsat do České knihy rekordů jako první vánoční strom z modřínu,“ popisuje starosta Zdeněk Drašnar (SNK Nový Hrádek I.).
Pelhřimovská agentura Dobrý den prověřila, že podobný venkovní vánoční stromek opravdu ještě nikde neměli, a už vydala certifikát, že do České databanky rekordů jej zapíše k 30. listopadu, kdy stromek rozsvítili.
Místní si přáli barevné koule
Než se městys do akce pustil, nechal si zpracovat vizualizaci od plzeňského Ateliéru Maur, aby bylo patrné, že i modřín se na náměstí může vyjímat. Ateliér pak výzdobu dodal. Strom tak nyní zdobí zlaté a červené koule, stříbrný řetěz, hvězda a LED osvětlení.
„Už dříve si obyvatelé přáli, abychom každoroční světýlka na stromku doplnili barevnými koulemi, aby i přes den, kdy se nesvítí, byl stromek veselejší. Proto jsme se rozhodli, že koupíme nová světýlka, včetně barevných ozdob,“ říká starosta.
Na sociálních sítích strom sklízí spíš příznivé ohlasy. „Pecka a skvělý nápad. Alespoň se bude o Hrádku mluvit celé Vánoce. Super odvaha a držím palce k dalším takovým akcím,“ zaznělo v jedné z facebookových diskuzí.
Ne všichni však nadšení pro strom bez jehličí sdílejí. „Skvělej nápad… a příští rok můžou udělat v Kovapu drátkový,“ zlobil se další z uživatelů sociální sítě.
Nová výzdoba stromku vyšla na 55 tisíc korun, Nový Hrádek je zaplatí z rozpočtu. Letos vyhrál v soutěži Vesnice roku Fialovou stuhu za inovativní obec s odměnou 800 tisíc, peníze z ní však bude rozdělovat až v příštím roce a patrně opět přispěje aktivním spolkům.
Stromek je napojený na veřejné osvětlení. Ráno svítí od 3:30 do asi 7:00, večer zhruba od 16:30 do 23:15.
Sváteční atmosféru si návštěvníci mohou vychutnat v úterý 23. prosince od 16:15, kdy tu vystoupí muzikanti z Bysteranky s vánočním troubením. Modřín zůstane na náměstí nejméně do Tří králů.
Rozhledna z větrníku na Novém Hrádku slouží, infocentrum na otevření čeká
Pro Nový Hrádek je to už druhý zápis do České knihy rekordů. První rekord se městysu podařil v květnu 2021 s dokončenou rozhlednou na vrchu Šibeník. Rozhledna coby první v republice vznikla z částí již nefunkční větrné elektrárny. Rozhledna i infocentrum jsou otevřené celoročně, přes zimu mimo pondělky.