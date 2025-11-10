Děti na koleje ve Vamberku nastražily velké kameny, rošťáků si všimla železničářka

  15:20,  aktualizováno  15:20
Do pochybné hry se pustily tři děti, které ve Vamberku na Rychnovsku nastražily kameny na železniční koleje. Trojice si však všimla pracovnice Správy železnic. Když našla několik kamenů položených na kolejích, přivolala městské strážníky.
Kameny na kolejích u Vamberku (4. listopadu 2025)
Kameny na kolejích u Vamberku (4. listopadu 2025)

Incident se stal 4. listopadu nedaleko vamberského nádraží. Ženu zaujala trojice, která se pohybovala v kolejišti u přejezdu směrem na Doudleby nad Orlicí.

„Hlídka městské policie pachatele dohledala a zadržela. Následně provedla kontrolu zhruba kilometrového úseku trati, při níž objevila dvě další místa, kde byly na obou kolejích současně položeny kameny o průměru přes 20 centimetrů,“ sdělili strážníci na sociálních sítích.

Kameny na kolejích u Vamberku (4. listopadu 2025)
Kameny na kolejích u Vamberku (4. listopadu 2025)
Kameny na kolejích u Vamberku (4. listopadu 2025)
Kameny na kolejích u Vamberku (4. listopadu 2025)
Strážníci kameny z trati odstranili. Pachatelé jsou tři děti mladší 15 let. O případu byla informována Policie ČR, Správa železnic a Orgán sociálně právní ochrany dětí, který se případem dále zabývá.

„Je nutné si uvědomit, že podobné jednání může mít tragické následky. Podle vyjádření Správy železnic by v tomto případě mohlo dojít minimálně k poškození podvozku vlaku s milionovými škodami. Horší variantu si raději ani nepřipouštíme. Děkujeme zaměstnankyni Správy železnic za její všímavost a rychlou reakci, díky které se podařilo předejít možnému neštěstí,“ uvedli strážníci.

Vlaky čím dál častěji narážejí do kamení na kolejích. Na vině je výzva na TikToku

Nejde o ojedinělý incident v kraji. Například v červenci musel zastavit vlak v Chotěvicích na Trutnovsku kvůli kamení na 19 metrech mezi železničními přejezdy, cestující tam evakuovali.

Loni v lednu i dubnu někdo naskládal kameny na koleje u zahrádkářské kolonie Červený Dvůr mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, soupravy tam najely do kamenů stokilometrovou rychlostí, ale obešlo se to bez vážnějších následků. Lednový případ policie odložila, pachatele nezjistila.

Začátkem listopadu vlak najel do kamenů v děčínské části Boletice nad Labem, lokomotiva je poškozená.

