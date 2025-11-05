Pokus o vraždu ve věznici. Odsouzený pořezal druhého, hrozí mu výjimečný trest

  10:50,  aktualizováno  11:00
Pokus o vraždu mezi spoluvězni vyšetřují kriminalisté v Královéhradeckém kraji. V noci na úterý napadením vyvrcholil konflikt dvojice odsouzených ve Valdicích na Jičínsku. Krajští kriminalisté už obvinili sedmatřicetiletého útočníka. Hrozí mu až výjimečný trest.

Podle kriminalistů v pondělí pozdě večer vězeň způsobil o rok mladšímu muži řezná poranění, takže ho musel ošetřit lékař.

„Obviněný muž se k činu doznal, ve vězení si už odpykává trest za násilnou trestnou činnost z let 2010 a 2015 v celkové délce trvání 30 let,“ uvedl mluvčí jičínské policie Martin Stránský.

Spoluvězně v cele na Borech uškrtil, obvinili odsouzence z vraždy

Vyšetřování podle něj dál pokračuje.

Věznice ve Valdicích patří k nejpřísnějším českým káznicím. Odpykává si v ní trest zhruba více než tisícovka vězňů, včetně několika doživotně odsouzených.

Autor:
Vstoupit do diskuse