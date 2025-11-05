Podle kriminalistů v pondělí pozdě večer vězeň způsobil o rok mladšímu muži řezná poranění, takže ho musel ošetřit lékař.
„Obviněný muž se k činu doznal, ve vězení si už odpykává trest za násilnou trestnou činnost z let 2010 a 2015 v celkové délce trvání 30 let,“ uvedl mluvčí jičínské policie Martin Stránský.
Vyšetřování podle něj dál pokračuje.
Věznice ve Valdicích patří k nejpřísnějším českým káznicím. Odpykává si v ní trest zhruba více než tisícovka vězňů, včetně několika doživotně odsouzených.