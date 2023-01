Policie šetří špatnou péči i rozkrádání majetku v hradeckém útulku

Nové vedení Hradce chce v městském útulku nejlépe ještě v lednu změnit organizaci. Znamená to nejspíš obměnu personálu, na který si petičníci dlouhodobě stěžují. Náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti) odmítá, že krokem de facto potvrzuje slova kritiků. Sám prý čeká na výsledky šetření policie, která obdržela trestní oznámení na dění v útulku.

„Tuto situaci řeším od prvního dne, co jsem nastoupil do funkce. Má to dvě roviny – mezilidskou a právní, a tady chci počkat na státní orgány, ať to pořádně vyšetří. Druhá věc jsou samotná zvířata. Jde o to, aby se pro ně co nejrychleji našlo řešení,“ říká Vrbický, v jehož gesci jsou technické služby, tedy i útulek.

Součástí změn má být přesun útulku u lesního hřbitova z majetkového odboru pod životní prostředí. Proto se v řešení angažuje také náměstek pro životní prostředí Adam Záruba (Zelení).

„Nepochybně chceme uklidnit situaci. Jde o poměrně významnou nedůvěru. Pokud se situace vyhrotila, pravděpodobně nebylo vše v pořádku,“ vysvětluje opatrně Záruba současné kroky radnice.

Útulek vyšetřuje policie

Skupina hradeckých občanů sdružená okolo webu Kočky v Hradci podala v listopadu trestní oznámení na vedení útulku. Viní ho ze špatného zacházení se zvířaty, porušování postupů i rozkrádání majetku. Paralelně sepsali petici adresovanou městu, aby situaci řešilo. Autoři popisují příběhy zvířat, která byla podle nich utracena zbytečně, i případy, kdy mělo dojít k usmrcení koček bezprostředně po jejich přijetí, přestože vedení nálezce údajně ujišťovalo, že kočky budou odvezeny k veterináři.

„K mému překvapení mi bylo sděleno, že žádnou kočku nikdo neošetřoval. Službu sloužící veterinář nebyl vůbec nikým z útulku kontaktován a veterinářka byla nemocná. Když byla telefonicky vedoucí městského útulku dotázána na zdravotní stav daného zvířete, odpověděla, že kočka je na kapačkách,“ píše se na blogu iniciativy.

Redakce se pokoušela získat reakci vedoucí útulku Andrey Horákové i jejího zástupce Martina Kulhánka. Oba jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti a telefon Horákové je přesměrovaný na pevnou linku útulku. „Věc šetří policie a my se k tomu teď blíže nebudeme vyjadřovat,“ říká k obviněním ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil.

Firma už dříve označila obvinění za lživou odplatu bývalých zaměstnanců a sama na kritiky podala trestní oznámení, požadovala také zrušení webových stránek Kočky v Hradci. To mluvčí iniciativy odmítli.

Kontroly nenašly nic závažného

Policie zatím podrobnosti k trestnímu oznámení komentovat nechce. Čeká na odborné posudky, jež mají potvrdit podezření veřejnosti.

Do útulku v posledních měsících chodí jedna kontrola za druhou. Například vnitřní kontrola magistrátu tam však nenašla žádná závažná pochybení. Podobně dopadly také kontroly veterinární správy.

„Nějaká pochybení například ohledně skladování léků jsme zaznamenali, ale nic závažného se tam v době našich návštěv nedělo,“ přiznává ředitel krajské veterinární správy Aleš Hantsch.

Podle petičníků se situace v útulku zhoršila po nástupu nové vedoucí. Ta přišla poté, co se původní útulek pro psy sloučil s kočičím depozitem, které dříve sídlilo na hradeckém letišti. Jeho prostory však radnice potřebovala v covidové době jako azyl pro lidi bez domova.

Není bez zajímavosti, že zatímco za minulého vedení bývalo v útulku větší množství psů, v poslední době je tomu naopak.

„Když jsme tam byli my, většina klecí byla prázdných. Bylo tam šest psů a kočka ani jedna,“ vzpomíná náměstek Vrbický. Přitom soukromé kočičí depozitum v Hradci na svém webu píše, že kvůli plné kapacitě vyhlásilo stop stav.

Ochranáři z Jaroměře

Radnice bude tento týden řešit, jak papírově přesunout útulek pod městský odbor životního prostředí. Sloužit by měl přímo jako odloučené pracoviště magistrátu, než se najde nový provozovatel. Toho radnice intenzivně hledá.

„Budeme samozřejmě muset vypsat výběrové řízení, ale nejdříve chceme zjistit, zda se do něj někdo vůbec přihlásí,“ vysvětluje Pavel Vrbický. Radnice oslovila záchytnou stanici pro opuštěná zvířata Jaro Jaroměř. Ta nabídku zvažuje.

„Pro nás je to těžké rozhodování. Máme hodně práce s naší stanicí a toto je trochu jiný typ služby,“ potvrzuje jednání vedoucí Jaro Jaroměř David Číp.

Radnice zřejmě zkusí vypsat tendr na provozovatele, i pokud by jednání zkrachovala. Když se ani poté nikdo nepřihlásí, mohla by útulek provozovat nová městská organizace.