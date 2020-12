Hradec dává k adopci padesát psů z množírny, uspějí nejrychlejší zájemci

Psi pocházejí od chovatele z rodinného domu v Habřině na Královéhradecku, o jejich umístění do předběžné náhradní péče rozhodla Krajská veterinární správa.

Hradecký magistrát nechal převézt psy do svého útulku spravovaného technickými službami 26. října, několik březích fen pak ještě vrhlo štěňata. Až v předešlém týdnu je město získalo do majetku jako dar.

Od pondělka 28. prosince si zájemci mohou podat žádost o osvojení jednotlivých psů, v nabídce na webu je jich zatím 48.

„Do poslední chvíle jsme se psy museli nakládat jako s vlastnictvím cizí osoby, tudíž jim nebylo možné ihned po převozu do útulku zajistit vhodný domov. Již začátkem prosince jsme v zastupitelstvu podpořili návrh na přijetí psů do vlastnictví města, čekalo se však na podpis ze strany nyní už bývalého majitele. Ten se v minulém týdnu podařilo zajistit, tudíž jsme mohli prakticky okamžitě zahájit darování psů do nových domovů,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek, který poděkoval i konkrétním pracovníkům pečujícím o zvířata v útulku.

Péče už vyšla město na víc než milion korun. Chovatel však odmítl, že by úřady měly patřičný důvod k odebrání psů. Dal si podmínku, že mu město nebude účtovat žádné náklady na péči o zvířata. Zastupitelé s tím souhlasili. Tím, že město nebude vymáhat náklady soudně, se adopce psů urychlí.

Případ zabavených psů vzbudil ihned velkou odezvu. Desítky lidí se ozývaly s nabídkami, že se psů ujmou. Také darovali množství dek či granulí, výdaje útulku to však zdaleka nepokryje.

Rozhoduje pořadí žádostí

Nabídka všech psů je k dispozici na webových stránkách hradeckého útulku. Žadatel o psa si jej může vybrat a na odbor majetku musí zaslat svou žádost.

„Předpokládáme skutečně velký zájem veřejnosti. Rozhodovat bude termín, ve kterém bude žádost na město prostřednictvím podatelny nebo datovou schránkou zaslána. Zájemce první v pořadí bude kontaktován pracovníky hradeckého útulku, aby poskytl součinnost do tří dnů. Pokud to nebude možné, bude osloven další zájemce v pořadí,“ vysvětluje postup vedoucí oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků z odboru majetku Lucie Hartmanová.

Kvůli covidu-19 není možné zajít na obhlídku psů přímo do útulku. Zájemci mohou zvířata vybírat pouze podle dostupných fotografií. Dozvědí se pohlaví zvířate, avšak další detaily o hmotnosti či výšce město nebude poskytovat.

„Ve všech případech se jedná o křížence, neručíme za rasu ani za povahu psů. Každý zájemce o osvojení zvířete by si měl také uvědomit, že tito psi byli poměrně dlouho v nestandartních podmínkách a vyžadují proto trpělivost a péči,“ doplňuje Hartmanová.

Podle veterinářů byl chov problematický

Chovem v Habřině se dosud zabývá policie, při domovní prohlídce shromáždila podklady pro případné trestní řízení. Zda ho zahájí, záleží na posudku krajských veterinářů.

Podle nich zvířata žila v nevhodných podmínkách. Někteří psi žili v klecích, někteří byli v samostatných místnostech, chovatel měl i kotce. Zvířata pobývala ve výkalech.

Ředitel krajské veterinární správy Aleš Hantsch uvedl začátkem listopadu, že trestní oznámení podala přímo jeho instituce.

„Obdrželi jsme podněty od majitelů, kteří od daného chovatele koupili štěňata s tím, že popisovali různé zdravotní problémy a další věci. Minulý rok jsme tam provedli kontrolu a od té doby jsme se našimi nástroji snažili chovatele dostat na správnou kolej. On nespolupracoval a my jsme následně usoudili, že došlo k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedl Hantsch.