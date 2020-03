Desítky Ukrajinců bivakují na hřišti v Náchodě, Poláci autobus nepustili

Podle svědectví místních lidí stojí autobus u Kauflandu už třetím dnem. Na sociálních sítích si někteří všímali, že Ukrajinci bez roušek a valné hygieny postávají ve vestibulu, prodavačky nebo policisté je sice na chvíli vykážou ven, ale oni pak se zase vrátí. Někteří se tam prý opíjejí.

Část lidí si stěžovala, část naopak chtěla zorganizovat alespoň várku roušek pro cizince.

„Teď jsem mluvila s jednou paní z autobusu. Je jich tam sedmdesát lidí (reálně méně, pozn. red.). Pracovali pod agenturou v Praze. Ta je vyhodila a oni se domů vratit nestihli. Pořád jim někdo slibuje pomoc, ale zatím se nic neděje. Teď už tu kempují třetí den,“ popsala ve facebookové skupině Náchodské dění Romana Kárníková.

V úterý se do věci vložila náchodská radnice, která začala organizovat pro Ukrajince základní pomoc.

„Ze strany města se o ně snažíme postarat. Pan místostarosta zařizuje, aby dostali jídlo a pití. Na obvodním oddělení policie zjišťují, jakým způsobem by bylo možné je protáhnout přes hranice,“ sdělil odpoledne starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).

„Cizinci z tohoto autobusu na území České republiky pobývají oprávněně. Polská republika je na své území podle jejich vyjádření nevpustila. Proto jsme těmto lidem poskytli maximální penzum informací, jak mohou ve své situaci dále sami postupovat. Cizinci byli rovněž poučeni o nezbytnosti kontaktovat svůj zastupitelský úřad,“ uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Lidé z autobusu dostali během odpoledne čaj a například řízky, ale také dezinfekci. Samospráva pro ně otevřela budovu na dopravním hřišti v Bělovsi, kde si mohou dojít na záchod a umýt se.



„Jedná se o 52 lidí, kteří cestují dvoupatrovým linkovým autobusem do Charkova. Zatím čekám, zdali se to nějak vyřeší a dostanou se přes hranice, nebo pro ně zařídíme i nějaké přenocování. Budeme to ještě dál řešit večer,“ poznamenal místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD).



Podle starosty se stejný problém odpoledne týkal i dvou odstavených dodávek s ukrajinskými dělníky, ti však na dopravním hřišti nejsou.