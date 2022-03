Naše válečná fronta je sport, vysvětluje ukrajinský boxer i fotbalisté

Fotbalisté se snaží dělat vše pro to, aby alespoň na dálku pomohli čelit napadení své země Putinovým režimem. Týden po reportáži, kterou přinesla MF DNES, a také po kritice, proč jsou fotbalisté v Hradci a neválčí na frontě, vysvětlil situaci druholigového profesionálního klubu trenér mužstva Yurij Kalitvinsev.

„Všichni chtějí vědět, co tady vlastně v České republice děláme. Každý bojuje na své vlastní frontě. Jsou vojáci, dobrovolníci a my máme zase tu svoji sportovní frontu. Není jediná správná odpověď, kde by měl Ukrajinec za války být. Na Ukrajině máme teritoriální obranu, kam se mohou zapsat dobrovolníci, kteří chtějí chránit zemi. Mnohým už však bylo řečeno, že děkují za zájem, ale že už jsou kapacity plné a že další dobrovolníci prozatím zůstanou v rezervě,“ vysvětlil Kalitvinsev.

Fotbalové mužstvo FC Polissya Zhytomyr je právě součástí rezervy.

„Dokud jsme tu, výdělky klubu, pokud nějaké budou, pošleme na obranu země. Stejně tak i kluci samotní už poslali velkou část mzdy na Ukrajinu. Je to složitá situace, protože jsme doma nechali své blízké, ale budeme dělat, co můžeme. Děkujeme všem přátelům z České republiky, kteří dělají vše pro to, abychom se tu cítili skoro jako doma,“ řekl trenér.

Tým zatím nikdo neopustil, všichni zůstávají v hradeckém hotelu Allessandria.

„Nepochybujte, že pokud bychom byli povoláni, jsme připraveni se vrátit. Celý svět nám pomáhá, ale my se musíme spoléhat hlavně sami na sebe. Když jsme tady u vás, hrajeme fotbal a dáváme rozhovory, je to další způsob, jak říci světu pravdu a mluvit o tom, co se u nás doma děje,“ poznamenal ukrajinský trenér.

Boxeru Usykovi Rusové obsadili dům

Do Hradce přijel ve středu fotbalisty podpořit také úřadující mistr světa v těžké váze a olympijský vítěz v boxu z Londýna 2012 Oleksandr Usyk.

Hvězdu světového boxu, která v Hradci rozdala desítky podpisů a dlouhé minuty se fotila s fanoušky, vláda pustila ze země, aby v zahraničí trénoval na obhajobu světového titulu s Britem Anthonym Joshuou, kterého loni na podzim porazil. A taky proto, aby i on venku mluvil o válečných hrůzách a šířil dobré jméno Ukrajiny. Zprvu odmítal odjet, ale nakonec ho přátelé a vedoucí přemluvili.

„Řekli mi, že moje válečná fronta je sport, že bych měl trénovat na zápas a všem ve světě říkat pravdu o Ukrajině,“ prohlásil.

V jeho bydlišti nedaleko Kyjeva mu ruská vojska zabavila dům. Zprávu dostal až od sousedů.

„Teď se však s žádným z nich nedokážu spojit. Vůbec nevím, co se tam děje, nikdo tam nemůže dojet. Nevíme, v jakém je to stavu. Vím jen to, že tam Rusové vtrhli, rozbili bránu a obsadili dům,“ uvedl pětatřicetiletý boxer.

Patří k nám, říkají fotbalisté o boxerovi

Motivace na obhajobu červnového zápasu o titul je pro něj vzhledem k dění na Ukrajině obrovská. Boxerského šampiona berou fotbalisté Žytomyru za svého, neboť Usyk fotbal hrával.

„Dokonce s námi už dříve nastoupil na jednom turnaji, patří k nám. Když hrál, byl platný. Naštěstí po hráčích na oplátku nechce, aby s ním šli boxovat,“ pousmál se žytomyrský kouč.

Novináři se Usyka ptali, co říká na to, že zatímco západní svět vyjadřuje Ukrajině podporu, jeho úhlavní soupeř Anthony Joshua je ve vyjádřeních zdrženlivý.

„Podporu každý vyjadřuje sám za sebe, jak to cítí. Ve své zemi je vážený sportovec a je pouze na něm, jak se k tomu postaví,“ řekl o britském boxerovi.

Zároveň ocenil, jaké podpory se jeho zemi dostává od Česka. „Když tu všude vidím viset naše vlajky, je to krásný pohled. Jsme lidé, měli bychom si v nouzi pomáhat a je úžasné, jak se k tomu Češi postavili,“ řekl.

V Česku má celou rodinu a také tu jsou rodiny jeho přátel. On sám tu však nezůstane dlouho, každým dnem mu začne předzápasový tréninkový maraton na Blízkém východě.

„Jsem pravoslavný křesťan a jsem vychován ve víře, že bych měl každého respektovat, ale kdo podporuje válku, je podle mě nemocný,“ uvedl.

23. března 2022

Ruská invaze na Ukrajinu zastihla následovníka bratrů Kličkových v Londýně. „V 6 hodin jsem měl odlétat domů, ale o hodinu dříve jsem dostal zprávu od manželky z Kyjeva, že začala válka. Nevěděl jsem, co dělat. Místo do hlavního města jsme letěli do Polska a odtamtud jeli do Kyjeva autem. Když jsem se potkal s manželkou a dětmi, uklidnil jsem se, protože jsem je měl konečně u sebe a byli v pořádku. U nás doma byla už i rodina kamaráda, kterému v Mariupolu rozbombardovali dům,“ vzpomínal.

V Žytomyru, metropoli regionu Volyň nedaleko Kyjeva, stále podle fotbalistů padají bomby.

„Každý den jsme na telefonu, čteme média, chodí zprávy od přátel. Rakety pořád dopadají na město, je to tam strašné. Každý den něco bouchne,“ popsal šestadvacetiletý záložník Žytomyru Illya Cherednychenko.

V Hradci se o ukrajinský tým stará zdejší fotbalový klub Olympia. „Ukrajinci nebojují jen za svoji svobodu, ale za demokratické a morální hodnoty minimálně celé Evropy,“ řekl člen představenstva FC Olympia Hradec Králové Martin Moník.