NEJ 2023: Hradeckým krajem rezonoval nový stadion, úmrtí pěvkyně i tučňáci

1 Světové lyžařky ve Špindlu

Po čtyřech letech se v lednu do Špindlerova Mlýna vrátily závody Světového poháru žen v alpském lyžování. V úspěšnosti podnik překonal předchozí akci z roku 2019, za dva dny víkendové slalomy ve Svatém Petru navštívilo 19 079 fanoušků.

Petra Vlhová a světový pohár v alspkém lyžování ve Špindlerově Mlýně (28.1.2023).

Americká hvězda Mikaela Shiffrinová po sobotním triumfu atakovala rekordní 86. vítězství Švéda Ingemara Stenmarka. Nakonec ji v neděli o šest setin sekundy porazila Němka Lena Dürrová. Pořadatelé si přejí, aby se Světový pohár žen do Špindlu do tří let vrátil.

2 Skandály v útulku zvířat

Skandály kolem hradeckého útulku zvířat se zabývala policie, vedení města i ochránci zvířat. Když vyšlo najevo, že v zařízení za nejasných okolností hynula zvířata a rozkrádal se majetek, bylo vyměněno vedení a hradecký magistrát vypsal výběrové řízení na nového provozovatele. To však kvůli procesním chybám musel zrušit.

Psí útulek v Hradci Králové (30. října 2020)

Pozornost i spory uvnitř koalice vyvolalo, když zakázku města nevyhrála nabídka záchranné stanice Jaro Jaroměř. V říjnu pak vedení města rozhodlo, že útulek u Lesního hřbitova svěří své společnosti Městské lesy Hradec Králové. Ta slíbila výrazné úspory i obměnu personálu.

3 Lávka za 175 milionů

Moderní, oceňovaná i kritizovaná. Taková je 103metrová lávka přes Labe v Hradci Králové, která se otevřela na začátku března. Kritikům vadí hlavně příliš vysoká cena. Stavbu, která začala v září 2021, provázely těžkosti. Zhotovitel byl vybrán až ve čtvrtém tendru.

Lávka přes Labe vedoucí ke kongresovému centru Aldis v Hradci Králové (2. března 2023)

Původně před architektonickou soutěží v roce 2014 radnice počítala s cenou do 40 milionů, avšak ta se po dvou zdraženích nakonec vyšplhala až na 175 milionů korun. Důvodem posledního zdražení byly nepředvídatelné práce. Malou náplastí je, že Hradec na stavbu získal evropskou dotaci 102,7 milionu korun.

4 Poštovní změny na předměstí

Když Česká pošta na jaře oznámila plán zrušit všechny tři své pobočky na Moravském Předměstí, kde žije na 30 tisíc obyvatel, vedení města i mnoho Hradečáků nevěřilo svým uším.

Pošta na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové (31. 3. 2023)

Kromě pošty na Benešově třídě společnost zavřela také pobočky na Hvězdě a na točně autobusů Pod Strání. Nakonec po vyjednávání s radnicí zachovala aspoň největší z nich na Benešovce, ta má nyní šest přepážek. Den před aprílem pošta oznámila, že v celém kraji zruší 16 poboček.

5 Zemřela Soňa Červená

V neděli 7. května ve věku 97 let zemřela legendární herečka a operní pěvkyně Soňa Červená. Dáma světového renomé se vždy hlásila ke svým hradeckým kořenům. Spolupracovala s Janem Werichem, Mariou Callas, Robertem Wilsonem i Tomem Waitsem, její nejslavnější rolí byla Carmen.

„Hvězda Soňa Červená v černobílých barvách – to je úlovek,“ ví Anna Vavríková o svém snímku herečky v představení Piková dáma.

Narodila se 9. září 1925 v Praze do rodiny hradeckého rodáka, kabaretiéra Jiřího Červeného. Jejím pradědečkem byl proslulý královéhradecký výrobce a vynálezce žesťových hudebních nástrojů Václav František Červený. Přála si být pochována do rodinné hrobky na pouchovském hřbitově.

6 Vesmír se otevřel

Trutnovské kino Vesmír z roku 1928, které se v září otevřelo po dvouleté rekonstrukci za 119 milionů korun, pamětníci nepoznají. Jedinou zachovanou částí je strop ve velkém sále. Nové je zázemí, sedačky i ozvučení.

Modrý sál ve zrekonstruovaném kině Vesmír v Trutnově (7. 9. 2023)

Největší novinkou jsou dva sály místo jednoho. Hlavní sál pojme 256 diváků, menší pro artová představení 39. Oproti původním plánům se přestavba kina o rok protáhla a o 20 milionů prodražila. Fasádu zdobí reliéf Václava Havla v životní velikosti od sochaře Michala Gabriela.

7 Hokejisté hráli o titul

Titul sice nebyl, ale historický úspěch ano. Po deseti letech v nejvyšší hokejové soutěži dobruslil hradecký Mountfield až do finále, kde 2 : 4 na zápasy podlehl Třinci.

Zklamaní hradečtí hokejisté musí vzít za vděk stříbrnými medailemi po prážce v šestém extraligovém finále.

Už jen průnik do finále extraligy byl pro Hradec výjimečným úspěchem. Určitě zajímavostí bylo, že souboj o hokejový trůn hrál s Třincem, přes nějž se přesně před 30 lety Hradec Králové poprvé probojoval mezi českou elitu.

8 Obří investice pro Rychnov

Roky čekání na proměnu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou jsou u konce. Po loňské demolici bývalého skladu vedle parkoviště v centrální části areálu a po kácení stromů začala stavba nového multioborového pavilonu s urgentním příjmem za 880 milionů korun.

V nemocnici v Rychnově nad Kněžnou začali stavět nový pavilon. (12. 4. 2023)

O pár měsíců později v Kvasinách v sousedství závodu automobilky Škoda Auto začala stavba nové průmyslové zóny. Ta má do regionu přivést nové investory a nabídnout prostory pro dodavatele automobilky.

9 Nové semafory i kamery

Od května v Hradci Králové naplno slouží inteligentní dopravní systém včetně pokutování. Novinka s jistotou přinese plynulejší dopravu, méně nervozity na křižovatkách, rychlejší MHD, přednost pro záchranné složky a nejspíš i více peněz do radniční kasy.

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

10 West Cape i s tučňáky

Přeměna bývalého průmyslového areálu v královédvorském safari parku, která začala před sedmi lety demolicí slévárny, je zatím u konce. Na ploše 1,5 hektaru vznikl za 140 milionů korun půlkilometrový prohlídkový okruh West Cape se zvířaty žijícími v jihozápadní Africe. Hlavními hvězdami jsou tučňáci brýloví a hyeny skvrnité. Jsou tu i antilopy, plameňáci nebo pelikáni.

Nová expozice pro tučňáky v zoo ve Dvoře Králové nad Labem kopíruje přístav namibijského města Luderitz.

11 Hradec má nový stadion

Bylo téměř vyprodáno, historický okamžik si v srpnu nenechalo při zápase s Budějovicemi ujít 9 058 diváků. Novou Malšovickou arénu si na podzim přijel prohlédnout kdekdo, fotbalisté si moderní stánek pochvalují, fanoušci už vyprodali několik zápasů.

V Hradci Králové oslavili nový stadion akcí Zpátky pod lízátky. (3. září 2023)

Pod lízátky se také odehrálo utkání ženské Ligy národů UEFA a listopadový reprezentační přátelský zápas českých Lvíčat proti Slovensku.

12 TrutnOFF: comeback roku

Po sedmi letech se na domovské Bojiště vrátil festival TrutnOFF. Hned první den dokonce ze své chalupy v České Čermné dorazil prezident Petr Pavel. Opět se podařilo vykřesat ducha pospolitosti a někteří recenzenti psali o comebacku roku.

Prezident Petr Pavel zdraví fanoušky na trutnovském festivalu Trutnoff. (18. srpna 2023)

Navzdory tomu trutnovští zastupitelé v září zamítli dotaci 450 tisíc korun a fanoušci spekulovali o opětovném stěhování. V prosinci však pořadatelé oznámili, že příští rok oslaví festival 40. výročí založení opět na Bojišti, a to 22. až 25. srpna.

13 Miliardové propojení

První krok k lyžařskému propojení středisek Svatý Petr a Medvědín udělal Skiareál Špindlerův Mlýn. Nově nabízí dvě rozšířené a dvě zcela nové sjezdovky na Hromovce a na Medvědíně.

Místo, kde lyžaři z oblíbené medvědínské červené sjezdovky budou moci odbočit a objevovat novou Lesni trasu. (21. 9. 2023)

14 Lavičky a oplocení na Sněžce

Krkonošský národní park dokončil nová opatření ke zpřístupnění Sněžky za 17,8 milionu korun. Nerezové zábrany mají přispět k účinnější ochraně přírody, oplocení na české straně odděluje turisty od míst, kam se nesmí. Je tu deset laviček ukotvených do země, 40 mobilních a dvě velká plata na ležení.

Návštěvníci odpočívají na zasněžené Sněžce. (11. listopadu 2023)

15 Horská silnice s pachutí

Sotva Královéhradecký kraj na podzim v provizorním režimu otevřel kompletně opravenou silnici z Deštného v Orlických horách do oblíbeného sedla na Šerlichu, snesla se na něj kritika, že je příliš úzká. Po nástupu zimy následovalo několik nehod a velká snaha týmu hejtmana Červíčka situaci zachránit a silnici na poslední chvíli vylepšit.