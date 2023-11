Protestovat měli rodiče, jde o jejich děti, říká učitel, který je proti stávce

Kolik vás v pondělí přišlo do práce?

Kromě mě, myslím, ještě jedna kolegyně a pan ředitel, jinak jsou všichni doma. Fungují jen naše mateřské školy, ale výpadek má také kuchyně, takže mají náhradní stravu.

Proč jste se vy osobně do stávky nezapojil?

Předně musím říci, že je to můj soukromý názor, nemluvím za kolegy. Mně přijde tento způsob protestu nešťastný, i když rozhodně souhlasím s obsahem, proč se stávkuje. Důvod je v tom, aby neklesla kvalita škol. To by nepoškodilo nás učitele, ale naše klienty, pokud to tak mohu říci, tedy žáky a rodiče. Já mám děti vzdělávat a říkám, že nechci, aby vzdělávání bylo horší, ale tím, že jim jeden den beru, jim a jejich rodičům paradoxně ubližuji.

Zmínil jste, že by měli stávkovat rodiče. Proč?

Dávalo by to větší smysl, kdyby stávkovali rodiče ne za učitele, ale za jejich děti. Proto já nemohu stávkovat, protože tím jim naopak ubírám. Můžeme se bavit o tom, že my jako učitelé sedneme ve svém volném čase do auta a pojedeme do Prahy před ministerstvo. Tam můžeme otevřít diskuzi. I když připouštím, že tato akce asi zabrala větší mediální prostor.

Máte od rodičů odezvu, zda stávku chápou a podporují?

Myslím, že tím, jak se o tom teď hodně mluví, se situace zlepšuje. Ze začátku si rodiče mysleli, že se stávkuje za vyšší platy, ale tak to není. Dnes si řada z nich naše požadavky uvědomuje. Samozřejmě od nich slýchám, že nemají kam dát děti, ale na druhou stranu chtějí kvalitnější výuku. Pokud bude méně peněz, na prvním místě se začne škrtat tandemová výuka, protože se dá říct, že je zbytná. Ano, nemusíme ji mít, ale to je cesta zpět. To, co dnes hrozí, nepoškodí nás učitele, ale naše děti.

U vás tandemová výuka funguje, jak jste s ní spokojeni?

Kdo to nezažil, ten si to jen těžko představí. Ze začátku jsme nevěděli, co si od ní slibovat, ale je úplně výborná. Máme ji v matematice, češtině, kdy jsou ve třídě dva učitelé. Někdo by řekl, že je to nadstandard, a možná má pravdu, ale je to nadstandard, který chceme. Máme díky tomu možnost se věnovat žákům víc individuálně. Já třeba vykládám před tabulí látku (v matematice), mám pocit, že je všechno v pohodě a všechno funguje, ale druhý učitel prochází mezi dětmi a dívá se, jak jim to jde. Najednou zjistí, že tento příklad jim úplně nejde. Já pak samozřejmě také vyběhnu mezi ně, ale nemám šanci to zvládnout stejně dobře, jako když jsme na to dva. Druhý učitel se může věnovat žákům, kterým matematika notoricky nejde. Nebo když víc dětí něco nechápe, zastavíme a vysvětlíme si to. To jsou jen střípky. Tandemová výuka má velkou budoucnost, pokud nám ji tedy někdo nezašlápne. My z ní využíváme jen zlomek. Ještě se všichni budeme učit, co všechno nám může nabídnout.

Pak je tu dělení tříd…

To je druhá část problému, která se týká hlavně jazyků, kde je to nejvíce vidět. Jestliže mám na konverzaci v cizím jazyce patnáct žáků, nebo třicet, je to sakra rozdíl. Já jsem byl v informatice zvyklý mít patnáct žáků, tady jich mám třicet a kolikrát nestíhám běhat mezi počítači, když mají děti dotazy. Opravdu běhám, to není nadsazené. Když budeme mít prostor dělení tříd dál rozšiřovat, bude to jen dobře.

Na vaší škole působí osm asistentů, těch by se úspory také dotkly?

Je to možné. Kvůli inkluzi máme velký rozptyl žáků, od těch nadaných až po ty, kteří postupují pomaleji. I kdyby se snížil počet asistentů, tak nám zůstanou děti, které byly dříve na speciálních školách. To by nebyla potíž pro učitele, já to zvládnu, když mi tady bude někdo vykřikovat, ale budou na tom bity zase jen děti - nadanější žáci, kteří se chtějí posouvat dál a jít třeba na gymnázium. Já se sám nedokážu těmto dětem věnovat natolik, jak potřebují.

V Česku v pondělí proti vládě protestovalo sedm tisíc škol (27. 11. 2023):