Do dvorského safari parku dorazili tučňáci citliví na stres, potřebují klid

„Cesta do safari parku trvala přes deset hodin, okamžitě po příjezdu kolegové tučňáky zvážili, odečetli jim čipy a zběžně je prohlédli. Zdá se, že náročný transport zvládli dobře,“ popisuje ředitel safari parku Přemysl Rabas.

Tučňák brýlový Také tučňák brýlatý nebo africký je jediný druh hnízdící na pobřeží jižní Afriky. Živí se převážně menšími druhy ryb, jako jsou sardinky, sardele či ančovičky. Dosahuje výšky 45 až 70 cm a hmotnosti 2 až 4,5 kg. Není schopen letu, ale může se ponořit do hloubky více než 100 metrů. Vybaven je neopeřenou kůží na hlavě zpravidla růžového odstínu. Jedná se o žlázy obklopené cévami, které plní termoregulační funkci. Zdroj: Wikipedie

Celé hejno si nyní bude zvykat na nový domov. Safari park pro ně vybudoval největší expozici pro tučňáky v Česku. V současné chvíli tučňáci využívají pouze vnitřní ubikaci a přilehlý dvorek, expozice není přístupná.

V následujících dnech je čeká seznamování s novým teritoriem, postupné objevování venkovního bazénu i pozvolné navykání na všechny dvorské chovatele.

Někteří z nich však už tučňáky znají – vyrazili totiž v uplynulých týdnech do Nizozemska, aby se s tučňáky sžili a jejich přechod do nového domova byl tak co nejvíc klidný a bezproblémový. Tučňáci jsou velmi nároční na stres, proto jejich přivykání potřebuje čas.

Až za týden je bude možné vyfotit či natočit, příští čtvrtek také zoo zveřejní datum otevření celé expozice veřejnosti.