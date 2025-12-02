Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

  16:14,  aktualizováno  16:14
Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného ředitele, jenž jí unáhlené kroky rozmluvil.
Ředitel hradecké krajské policie Petr Sehnoutka (vpravo) a trutnovský policejní...
Zvětšit fotografii

Vlevo je trutnovský policejní ředitel Radek Kolc, právě za něj se nedávno vydával podvodník. Vpravo je krajský policejní ředitel Petr Sehnoutka, uprostřed taxikářka Patrice Nicole Maxey oceněná za pomoc v jiném případu peněžního podvodu z listopadu. | foto: Policie ČR

Na trutnovské policejní ředitelství se před několika dny obrátila žena, která se dožadovala hovoru přímo s Radkem Kolcem, ředitelem trutnovského územního odboru. Chtěla si ověřit jeho totožnost, protože předtím jí telefonoval muž, který však pouze předstíral, že je z trutnovské policie.

„Předmětem hovoru s údajným policistou byly ženiny peníze, které jsou ´v ohrožení´ a je třeba okamžitě jednat. Žena si měla podle pokynů údajného trutnovského policisty sjednat úvěr na jeden milion korun, které měla v hotovosti vybrat a odevzdat kurýrovi,“ popsala mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková legendu, jež se nyní v obměnách objevuje v řadě případů.

Žena měla za sebou několikahodinový telefonát s pachateli. Zaslali jí také zfalšovaný průkaz policejního ředitele přes WhatsApp.

Uvěřil, že si ho vezme Sandra Bullock. Naivní Pražan přišel o miliony, prodal i dům

Plukovník Kolc pak se ženou hovořil, vysvětlil jí taktiku pachatelů i to, že je třeba celý proces sjednání úvěru, vybrání peněz v hotovosti a předání kurýrovi okamžitě zastavit, což žena udělala.

„Zachránila mě obrazovka (na policejním webu, pozn. red.), kde jsem si Vás vyhledala a byl pod Vaším jménem telefon (skutečný). A tak jsem zavolala,“ vysvětlila žena v děkovné zprávě, kterou poslala trutnovskému řediteli.

Policisté vysvětlují, že pachatelé využívají psychického nátlaku v telefonu, s potenciální obětí několik hodin nepřetržitě mluví a přesvědčují ji o tom, že má peníze v ohrožení, že je potřeba je převést do bezpečí. Záhy se vyděšeným lidem ozve další a další bezpečnostní pracovník a manipulativními technikami postupně oběť nasměrují tam, kam potřebují.

Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Sehnoutka ocenil, jak se zachovala žena i jeho podřízený: „Dnes a denně se v rámci celého kraje setkávám s podobnými příběhy, které mají bohužel horší konec. Lidé často přicházejí o své peníze, občas si tyto peníze dokonce půjčí.“

Krajský policejní šéf děkoval taxikářce

Krajský ředitel v úterý poděkoval i za další odhalený podvod, který měl obdobný scénář. V pondělí 10. listopadu odpoledne podvodnice přesvědčila jinou poškozenou, aby vybrala své úspory a poslala je do Prahy taxislužbou.

Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka

Žena skutečně předala batoh s 420 tisíci korunami, ale při druhém pokusu zasáhla čtyřiadvacetiletá taxikářka z trutnovské společnosti Limotaxi. Chování ženy i telefonáty od objednavatele se jí zdály podezřelé, a proto se rozhodla obrátit na trutnovskou policii. Tím poškozené zachránila dalších 300 tisíc korun. Nyní se jí dostalo poděkování od policejního ředitele za to, že nebyla lhostejná k počínání starší paní.

„Byl to hřejivý pocit někomu pomoci, ale není to jen moje zásluha. Pomohl mi celý tým naší společnosti. Tento zážitek byl pro mě silným podnětem k tomu, abych znovu začala přemýšlet o práci policistky,“ řekla taxikářka Patrice Nicole Maxey.

Autor:
Vstoupit do diskuse