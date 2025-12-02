Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

Na trutnovské policejní ředitelství se před několika dny obrátila žena, která se dožadovala hovoru přímo s Radkem Kolcem, ředitelem trutnovského územního odboru. Chtěla si ověřit jeho totožnost, protože předtím jí telefonoval muž, který však pouze předstíral, že je z trutnovské policie.
„Předmětem hovoru s údajným policistou byly ženiny peníze, které jsou ´v ohrožení´ a je třeba okamžitě jednat. Žena si měla podle pokynů údajného trutnovského policisty sjednat úvěr na jeden milion korun, které měla v hotovosti vybrat a odevzdat kurýrovi,“ popsala mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková legendu, jež se nyní v obměnách objevuje v řadě případů.
Žena měla za sebou několikahodinový telefonát s pachateli. Zaslali jí také zfalšovaný průkaz policejního ředitele přes WhatsApp.
Plukovník Kolc pak se ženou hovořil, vysvětlil jí taktiku pachatelů i to, že je třeba celý proces sjednání úvěru, vybrání peněz v hotovosti a předání kurýrovi okamžitě zastavit, což žena udělala.
„Zachránila mě obrazovka (na policejním webu, pozn. red.), kde jsem si Vás vyhledala a byl pod Vaším jménem telefon (skutečný). A tak jsem zavolala,“ vysvětlila žena v děkovné zprávě, kterou poslala trutnovskému řediteli.
Policisté vysvětlují, že pachatelé využívají psychického nátlaku v telefonu, s potenciální obětí několik hodin nepřetržitě mluví a přesvědčují ji o tom, že má peníze v ohrožení, že je potřeba je převést do bezpečí. Záhy se vyděšeným lidem ozve další a další bezpečnostní pracovník a manipulativními technikami postupně oběť nasměrují tam, kam potřebují.
Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Sehnoutka ocenil, jak se zachovala žena i jeho podřízený: „Dnes a denně se v rámci celého kraje setkávám s podobnými příběhy, které mají bohužel horší konec. Lidé často přicházejí o své peníze, občas si tyto peníze dokonce půjčí.“
Krajský policejní šéf děkoval taxikářce
Krajský ředitel v úterý poděkoval i za další odhalený podvod, který měl obdobný scénář. V pondělí 10. listopadu odpoledne podvodnice přesvědčila jinou poškozenou, aby vybrala své úspory a poslala je do Prahy taxislužbou.
Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka
Žena skutečně předala batoh s 420 tisíci korunami, ale při druhém pokusu zasáhla čtyřiadvacetiletá taxikářka z trutnovské společnosti Limotaxi. Chování ženy i telefonáty od objednavatele se jí zdály podezřelé, a proto se rozhodla obrátit na trutnovskou policii. Tím poškozené zachránila dalších 300 tisíc korun. Nyní se jí dostalo poděkování od policejního ředitele za to, že nebyla lhostejná k počínání starší paní.
„Byl to hřejivý pocit někomu pomoci, ale není to jen moje zásluha. Pomohl mi celý tým naší společnosti. Tento zážitek byl pro mě silným podnětem k tomu, abych znovu začala přemýšlet o práci policistky,“ řekla taxikářka Patrice Nicole Maxey.