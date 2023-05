Trutnov oslaví průmyslové výročí koncertem Monkey Business i výstavou

Muzeum Podkrkonoší pak v půlce června uvede výstavu o historii podniku ZPA a až do podzimu budou v několika závodech dny otevřených dveří.

Klíčovým milníkem byla zvládnutá privatizace státního podniku ZPA v roce 1993. Určila tři hlavní obory, které se ve městě dál rozvíjely. Společnost Siemens převzala výrobu relé, firma ABB segment ochrany pro energetické systémy a osm původních manažerů státního podniku založilo společnost ZPA CZ, která převzala divizi přijímačů hromadného dálkového ovládání. Jejich výroba v Trutnově začala v roce 1958 a pokračuje dodnes.

„Privatizace položila základy úspěchů, ze kterých žijeme dodnes. Souběžně s rozvojem elektrotechnického průmyslu rostla a sílila Střední průmyslová škola v Trutnově. Všechny zdejší firmy s ní spolupracují a ve všech má škola své absolventy,“ řekl trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Zatímco v roce 1993 elektrotechnický průmysl ve městě zaměstnával 1,5 tisíce lidí, dnes je to více než dvojnásobek. „Vzhledem k míře automatizace, kterou si tento průmysl za krátkou dobu prošel, je to úctyhodné číslo,“ dodal starosta.

Elektrotechnický průmysl nahradil textilnictví, které po dlouhá desetiletí bylo ve městě dominantním odvětvím.

Velké plány

Největším hráčem je dnes výrobce produktů pro spalovací, hybridní a elektrické motory Vitesco, který v Trutnově zaměstnává 2200 pracovníků jedenácti národností včetně 80 ukrajinských uprchlíků.

Textilní průmysl vystřídal elektrotechnický Úplné počátky elektrotechnického průmyslu v Trutnově spadají do druhé světové války. V roce 1943 Němci do tehdejších Sudet přesunuli zbrojní výrobu. Až do sametové revoluce byl však motorem trutnovské ekonomiky textilní průmysl.

„Naším cílem nebylo mít tolik zaměstnanců. Je to důsledek toho, že se nám daří,“ poznamenal ředitel trutnovského závodu Lukáš Rosůlek. Naopak mezi nejmenší elektrotechnické firmy patří ZPA s dvěma stovkami zaměstnanců.

Elektrotechnický průmysl ve třicetitisícovém městě nepřešlapuje na místě, ale dál se dynamicky rozvíjí. Dokazují to výsledky a plány zdejších továren. Společnost mdexx, dodávající transformátory a napájecí zdroje, pro příští rok plánuje zvýšit počet zaměstnanců z dnešních 330 na 360 a dosáhnout obratu 50 milionů eur.

Vitesco chce letos v Trutnově vyrobit rekordních 35 milionů výrobků. Velké plány má producent senzorů pro průmyslovou automatizaci Pepperl+Fuchs, který se v roce 2020 přestěhoval do nové továrny v průmyslové zóně Krkonošská. V letech 2024 a 2025 hodlá přistavět další halu a rozšířit výrobní plochy z nynějších tří tisíc metrů čtverečních na deset tisíc.

„Bude to investice do budoucna. Neznamená to, že hned v roce 2025 bude výrobní kapacita naplněna. Může to trvat pět, ale i deset let. Zatím není stanoveno, jaký typ výroby do Trutnova přijde,“ nastínil ředitel závodu Roman Demuth. Pepperl+Fuchs dnes zaměstnává 300 lidí, vloni závod dosáhl obratu 750 milionů korun.

Manažeři všech velkých závodů v Trutnově se shodují na tom, že hlavní výzvou do budoucna je zavádění prvků Průmyslu 4.0 do výroby. „Neplánujeme už navyšovat počet zaměstnanců, chceme jít právě cestou automatizace a digitalizace,“ potvrdil šéf trutnovského Vitesca Lukáš Rosůlek.