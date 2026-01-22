Technika bude na tunelu pracovat 24 hodin denně, i o víkendech. Do stavby se zapojí 120 dělníků.
Už loni v září dělníci začali pracovat na jižním portálu tunelu. Provedli výkopy a zajistili portálovou jámu, ve které se uskuteční razící práce. Horninu budou odstřelovat přesně dávkovanou trhavinou.
Stavaři nasadí novou rakouskou tunelovací metodu. Profil tubusu se rozdělí na menší části, které budou dělníci průběžně stabilizovat ostěním ze stříkaného betonu a radiálních svorníků.
„Díky tomu můžeme bezpečně postupovat i v komplikovaném masivu, který je pro tuto oblast typický,“ uvedl Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR.
„Tiché svědomí stavby“
Prvních 15 metrů už dělníci vyrazili, každý den postoupí přibližně o šest metrů. Nákladní auta denně odvezou kolem 360 kubických metrů rubaniny.
„Poputuje na mezideponii, kde se bude drtit a třídit. Zpětně materiál využijeme na celém dálničním úseku,“ sdělil stavbyvedoucí společnosti Subterra Jan Faltýnek. Samotná ražba potrvá půl roku, následovat budou finální obezdívky. Zhotovitel počítá, že i ty se budou dělat v nepřetržitém režimu.
30. září 2025
Královéhradecký arciděkan Ján Kubis ve středu u jižního portálu tunelu požehnal dřevěné sošce sv. Barbory. Zástupce zhotovitele uložil patronku horníků do kapličky na portále, kde bude podle tradice dohlížet na bezpečný průběh prací.
„Její přítomnost na tomto místě má být tichým svědomím stavby a připomínkou, že žádný termín, rozpočet ani žádný výkon nemá přednost před lidským životem a zdravím,“ pronesl duchovní.
Letos začnou s druhým tunelem
Na D11 z Trutnova do Královce vznikne ještě o něco delší tunel Poříčí se dvěma tubusy dlouhými 540 a 576 metrů. Ponese jméno po městské části.
Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží
Původně se měl stavět jako první, avšak poté, co dělníci loni v květnu objevili při přípravě severního portálu radioaktivní popílek, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodlo o změně harmonogramu. Odborníci v problematickém úseku dlouhém asi 300 metrů naměřili patnáctkrát vyšší radioaktivitu, než stanovují limity.
„Po vyhodnocení všech provedených zkoušek se materiál jeví jako zdraví neškodný, neohrožuje životy pracovníků ani obyvatel, a dokonce s ním po určitých úpravách budeme moci na stavbě dál pracovat,“ informoval ředitel ŘSD v Královéhradeckém kraji Marek Novotný. Ražba tunelu Poříčí by podle něj měla začít ve druhé půlce letošního roku.
Čtvrtina dálnice po mostech a v tunelech
Stavba 21 kilometrů dlouhého úseku D11 za 11,7 miliardy korun bez daně začala v říjnu 2024. Prioritu dostal tříkilometrový úsek v Královci, kde se dálnice napojí na už existující polskou rychlostní silnici S3. Otevřít se má letos na podzim.
Celá dálnice z Trutnova k polským hranicím, kterou buduje sdružení firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt, má být hotová v roce 2028. Kromě dvou tunelů budou na trase tři mimoúrovňové křižovatky, 28 mostů a deset protihlukových stěn. Čtvrtina dálnice povede po mostech nebo v tunelech.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se stavba do roku 2028 nestihla. Za loňský rok se proinvestovalo 2,6 miliardy korun bez daně.
„Daří se nám výrazně postupovat dopředu. Za jednu stavební sezonu jsme dokázali roztěžit základní zářezy, vybudovat hlavní části násypů, na mostech máme hotové hlubinné založení, stavíme spodní stavby a na stěžejních mostech už budujeme nosné konstrukce,“ shrnul ředitel MI Roads Zdeněk Ludvík.
Na úsek do Jaroměře není podepsaná smlouva
V roce 2028 by se měl motoristům otevřít i poslední zbývající úsek D11 z Trutnova do Jaroměře, kde loni na podzim proběhl archeologický průzkum.
Téměř 20 kilometrů dlouhá dálnice má stavební povolení, tendr vyhrálo sdružení firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice s cenou 9,1 miliardy korun. Stavba původně měla začít v závěru minulého roku, ŘSD však kvůli problémům s financováním dosud nepodepsalo s konsorciem firem smlouvu.
Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později
Po loňských parlamentních volbách a nástupu nové vlády se ukázalo, že v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury chybí téměř 38 miliard korun. ŘSD proto některé investice pozastavilo, stejný osud jako D11 potkal také další důležitou dálniční zakázku ve východních Čechách - dostavbu úseku D35 mezi z Hořic do Úlibic za 4,3 miliardy.