Škoda ve Vrchlabí mění šéfa, letos má v plánu rekordních 720 tisíc převodovek

Ivan Slimák pracuje ve Škodovce od roku 1992, působil na vedoucích pozicích automobilky v Německu, Číně a Indii. Do managementu vrchlabského závodu nastoupil v roce 2011. Pod jeho vedením továrna prodělala klíčovou transformaci z montáže automobilů na moderní provoz pro výrobu automatických převodovek DQ200 s přímým řazením. Jejich produkce začala v roce 2012.
„Nejtěžší bylo vyrobit prvních padesát převodovek. Ozubená kola, hřídele a mechatroniku jsme odvezli do Číny společně s padesáti zaměstnanci. Převodovky jsme tam smontovali, otestovali a odeslali do testovacích vozů po světě. Montážní linku jsme tehdy ve Vrchlabí ještě neměli hotovou, ale potřebovali jsme převodovky už začít testovat,“ řekl iDNES.cz Ivan Slimák.
V roce 2013 už vrchlabský závod vyrobil 250 tisíc převodovek. „Vytvořili jsme koncept, který koncern Volkswagen v Evropě neměl. Veškerou výrobu, tedy mechanické obrábění, kalírnu a montáž, jsme soustředili do jedné haly,“ poznamenal končící šéf továrny.
Otevřelo to cestu k automatizaci výroby a zefektivnění logistiky. Závod dnes využívá vysoce moderní technologie: digitální dvojče, chytrého manipulačního robota či autonomní dopravníky. V loňském roce továrna během podnikové dovolené zavedla montáž dvojité spojky, kterou zajišťuje plně automatická stanice.
Padesátiletý Lars Bürger má mnohaleté zkušenosti v oblasti výroby komponentů. Ve společnosti Škoda Auto působí od roku 2011, předtím pracoval v Německu a Polsku pro firmy BMW, Mahle a Bosch. Poslední čtyři roky byl vedoucím výroby benzinových motorů EA211 v Mladé Boleslavi. Lars Bürger ocenil práci svého předchůdce, kterému se s jeho týmem povedlo vybudovat jeden z nejmodernějších průmyslových závodů v České republice. Vrchlabí by podle něj však do budoucna nemělo zůstat pouze u výroby převodovek.
„Tento produkt nemůžeme nechat, jak je, ale musíme pracovat na jeho optimalizaci. Pro příštích pár let je vývoj velmi pozitivní, musíme ovšem myslet i na budoucnost a bojovat o další produkt pro vrchlabský závod,“ řekl nastupující šéf krkonošské automobilky.
Na začátku vrchlabské výrobní linky opouštělo tisíc převodovek denně. „Abychom byli konkurenceschopní, museli jsme vyrábět dva tisíce převodovek denně. V současnosti jich děláme 15 500 každý týden,“ uvedl Ivan Slimák.
V roce 2022 závod nabral 250 nových zaměstnanců a kvůli vysoké poptávce po převodovkách zavedl výrobu sedm dní v týdnu na celkem 20 směn. Došlo tak k zásadnímu navýšení kapacity. Zatímco do té doby dělníci vyrobili půl milionu převodovek ročně, v roce 2023 se produkce zvýšila na 690 tisíc kusů a vloni to bylo rekordních 710 600 převodovek.
Vývoj pro celý koncern Volkswagen
V letošním roce závod míří k metě 720 tisíc kusů. O jejich výrobu se stará 1 300 zaměstnanců. „Za těch čtrnáct let jsme kvalifikovali desítky odborníků, kteří byli schopni zavést stovky různých projektů, jež zrychlily výrobu převodovek o desítky tisíc kusů ročně,“ vysvětlil Ivan Slimák.
Do budoucna je podle něj prostor pro další automatizaci a optimalizaci výrobních linek a a strojů, které povedou k dalšímu lehkému růstu produkce.
V současnosti se převodovky DQ200 kromě Vrchlabí vyrábějí v německém Kasselu a čínském Dalianu. V německé továrně koncernu Volkswagen dochází k utlumování výroby tohoto komponentu, Vrchlabí se tak v dohledné době stane jediným centrem výroby převodovky DQ200 v Evropě. Navíc přebírá odpovědnost za veškeré know-how v oblasti výroby těchto komponentů, soustřeďuje se sem i technický vývoj.
„Během dvou až tří let bude Škoda Auto ve Vrchlabí vyvíjet převodovky DQ200 pro celý koncern Volkswagen,“ sdělil vedoucí vývoje převodovek Milan Litoborský.
Vrchlabský závod patří mezi nejstarší průmyslové podniky na českém území. Tradici zahájil v roce 1864 Ignác Theodor Petera, jehož firma vyráběla kočáry a sedlářské výrobky. První automobilová karoserie zde vznikla v roce 1908. V roce 1946 se závod sloučil s AZNP a zahájil výrobu osobních vozů Škoda Auto. Nejznámějším modelem se stala legendární Škoda 1203, první kusy dodávky opustily továrnu v roce 1968. Montovaly se zde také modely Favorit, Forman, Felicia, Fabia nebo Octavia.
V roce 2012 se automobilka během 18 měsíců přeměnila v supermoderní závod na výrobu komponentů. Od té doby se ve Vrchlabí vyrobilo už více než šest milionů převodovek DQ200. Téměř polovina zdejší produkce se používá u modelů Škoda, závod dodává tento komponent i do dalších vozidel koncernu včetně značek Volkswagen, Audi a Seat/Cupra. Díky využití technologií průmyslu 4.0 se krkonošská automobilka v roce 2020 stala prvním závodem Škoda Auto, jenž přešel na uhlíkově neutrální výrobu.