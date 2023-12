TEST TRHŮ: Hradec boduje umělým kluzištěm i kyvadlovou dopravou zdarma

Vánoční trhy v Hradci Králové se teprve podruhé konají na Velkém náměstí. Na návštěvníky tu čekají nejen trhovci, ale také bohatý kulturní program. Ten odstartoval v pátek 8. prosince dětským koncertem Kluka Bombarďáka a především vystoupeními Kateřiny Brožové a originálního hradeckého big bandu Factorial! Orchestra.

Ceny občerstvení svařené víno 2 dcl 60 Kč

punč 2 dcl 65 Kč

dětský punč 2 dcl 65 Kč

čaj 20 Kč

černá káva 30 Kč

točená Kofola 0,5 l 30 Kč

točené pivo 0,5 l 40 Kč

trdelník 100 Kč

klobása 100 Kč

pražené mandle 80 Kč

párek v rohlíku 40 Kč

zelňačka 60 Kč

Bohatý kulturní program je výraznou devizou trhů. Zatímco v jiných městech spoléhají na reprodukovanou hudbu či vystoupení tamních škol a menších souborů, v Hradci Králové vsadili na pestrý mix známých jmen, lokálních kapel nebo školních souborů. Koncerty se konají každý den. Nejbohatší program je připravený na pátek a sobotu, kdy se na náměstí představí také ohnivá show, folklór nebo zpěvačka Kamila Nývltová.

Ve vánoční tržiště se proměnila celá hlavní plocha náměstí. V průčelí je tradičně umístěné pódium s hledištěm, stánky jsou uspořádány do několika uliček. Dominuje jím hlavně prodej občerstvení, především teplých nápojů.

Na náměstí je však k dostání také pivo nebo točená limonáda. Ceny tradičního svařáku nebo punče se pohybují kolem 60 korun, půllitr piva pořídíte za 40 korun. Trhovci nabízejí také rukavice, čepice, kožené zboží, malované šperky, výrobky z ovčí vlny nebo ručně malované vánoční ozdoby.

Obrovským magnetem je umělé kluziště. To bude přístupné i po ukončení trhů a vstup na něj je zdarma. Otevřené je od 10 do 20 hodin a v provozu bude do 26. prosince. Jen o kousek dál je také dřevěný kolotoč a zejména malí návštěvníci se mohou svézt také vánočním vláčkem, který vyjíždí každých zhruba 20 minut od budovy historické radnice. V provozu je od pátku do neděle.

Tipy z programu 14. 12., 17.00 Ladis s kapelou

15. 12., 18.15 Ohnivá show

17. 12., 17.00 David Deyl

20. 12., 17.00 Pískomil se vrací

Dopravu na náměstí obstará speciální linka MHD zdarma. Autobus vyjíždí téměř každou půlhodinu z Terminálu hromadné dopravy a jede přes vlakové nádraží, OD Tesco a Atrium, Centrál, Muzeum a Magistrát města na Velké náměstí, zpět se vrací stejnou trasou kolem Adalbertina. Parkovat lze pohodlně v 200 metrů vzdáleném RegioCentru za 15 korun na hodinu, v parkovacím domě Jana Gayera nebo u koupaliště Flošna, odkud trvá cesta pěšky 15 minut.

Výlet na trhy můžete spojit také s prohlídkou Galerie moderního umění, která po dobu konání trhů nabízí vstupné za polovinu, nebo s výstupem na Bílou věž. Z jejího ochozu jsou vidět trhy jako na dlani.

Z reproduktorů při výstupu hrají koledy a na interaktivních panelech je k vidění betlémský příběh, jak se zrodila tradice stavění jesliček nebo z jakých materiálů se betlémy vyráběly.

Adventní trhy jsou otevřené každý den až do 22. prosince. Od úterý do čtvrtka od 11 do 18 hodin, od pátku do neděle od 10 do 20 hodin (v neděli do 18 hodin) a v pondělí od 12 do 18 hodin.