Silničáři v testu výmolů obstáli, díky aplikaci jsou hlášení prioritou

Výmoly a díry na silnicích po zimě jsou tradičně terčem kritiky řidičů i cyklistů. Někde se už jejich opravy rozeběhly, jinde jsou alespoň varující značky či stále jen neoznačená místa. Redakce MF DNES před časem zmapovala nejhorší úseky v Královéhradeckém kraji, nyní pokračuje s testem silničářů.

Vybrala tři místa, kde dosud nebylo ani označení nerovností na vozovce, a z pozice šoférů je nahlásila příslušným správcům silnic. U každého šlo o jiného správce – parkoviště u hotelu Alessandria na třídě SNP v Hradci Králové je v majetku města, silnice z Nového do Starého Bydžova na Hradecku má na starosti Správa silnic Královéhradeckého kraje a silnice první třídy I/11 je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Zatímco krajští silničáři díru opravili hned druhý den a městské technické služby zareagovaly vzápětí, na státní silnici na opravu zatím nedošlo. Nutno však přiznat, že silnice první třídy jsou v Královéhradeckém kraji v relativně dobrém stavu a větší poškození byla už před zahájením testu řádně označena, což redakci nutilo zvolit méně tragickou díru.

1 Tankopark u zastávky Alessandria

Jedno z nejhorších míst, na které jsme při hledání výmolů narazili, je parkoviště u zastávky MHD Alessandria v Hradci Králové. Řidiči si tam stěžují na propadlou vozovku pod parkovacími místy, chodci lamentují nad sousedním chodníkem, kde se jim pod nohama kývají dlaždice, a uprostřed parkoviště je celá řada děr. Některé se utvořily kolem bílých dlaždic ohraničujících parkovací stání, ty největší však byly přímo uprostřed, přesně na levé kolo projíždějících vozidel.

Díry v silnici s parkovištěm před hotelem Alessandria v Hradci Králové (6. března 2024) Opravené výtluky u Alessandrie v Hradci Králové (21. března 2024).

K nahlášení jsme použili aplikaci Munipolis, kterou Hradec Králové spustil teprve v říjnu, a už za pár dní nám přišla reakce, že poškození bylo vyřešeno. Díry, ve kterých se už povalovaly kameny z podkladní vrstvy, opravili pracovníci střediska místních komunikací Technických služeb Hradec Králové.

„Bylo to na základě podnětu z aplikace. Normálně by ten výtluk tak rychle opravený nebyl, protože je to na parkovišti, kde se jezdí pomalu. Pro nás jsou prioritou průjezdné komunikace, kde auta jezdí rychle,“ sdělil k opravě vedoucí střediska Zbyněk Novotný.

Zatímco díry uprostřed parkoviště jsou opravené, jen o pár metrů dál kolem bílých dlaždic zůstaly. Obří díry jsou dál i na parkovacích stáních. To je důkazem, jak velkou prioritou nyní hlášení od občanů ve městě je. Technici jsou podle řešení stížností dokonce hodnoceni.

„Ve stotisícovém městě přichází těch podnětů opravdu hodně. Někdy třeba jen kvůli díře 10 na 10 centimetrů, ale my se tím zaobírat musíme a stojí nám jiná práce,“ posteskl si Novotný.

Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického (Piráti), který má majetek města i technické služby na starosti, však nemusí vždy ihned dojít k opravě: „Pokud se tam plánuje nějaká větší oprava třeba za dva měsíce, pošleme do aplikace vysvětlení a podnět se považuje za vyřešený. Od října už evidujeme kolem 1200 podnětů, z toho tisíc je vyřešených a asi pětina nespadá do naší kompetence. Tam, kde je to jednoduché, se daří odstraňovat závady do tří dnů.“

Stav parkoviště u Alessandrie je však důsledkem jiného problému. Město před sebou už roky hrne celkovou revitalizaci Pospíšilovy třídy a třídy SNP. Technické služby kvůli tomu roky neopravovaly tamní chodníky a ulice, až se dostaly do stavu, kdy je zkrátka opravit musejí, i když jen dočasně.

„Máme studii na rekonstrukci, ale ještě není dotažená do takového stavu, abychom to mohli do konce volebního období dát do plánu. To nám blokuje i opravy, protože už je to tak blízko, že nějaká dražší souvislá oprava se nevyplatí, ale zároveň je to tak daleko, že to znepříjemňuje život lidem,“ přiznal náměstek.

2 Výtluky u bydžovské nemocnice

Druhým místem, kde jsme nahlásili díry v jinak dobře vypadající silnici, je křižovatka u nemocnice v Novém Bydžově na Hradecku. Díry byly u odbočky k supermarketu a některá vozidla se jim vyhýbala najetím do odbočovacího pruhu. Silnice z Nového do Starého Bydžova patří kraji, který má hned dvě organizace - Správu silnic a Údržbu silnic Královéhradeckého kraje.

U nemocnice v Novém Bydžově auta objíždějí výmoly u odbočky k supermarketu tak, že vjíždějí až do odbočovacího pruhu. (7. března 2024) Opravený výtluk u nemocnice v Novém Bydžově

„Správa silnic má na starosti kontrolu komunikací a dává nám do systému závad úkoly. Máme různé priority, když je to hodně nebezpečné, musí se to odstranit co nejrychleji, pak jsou závady, které nespěchají a může to být do měsíce,“ vysvětlil ředitel Údržby silnic Jiří Brandejs.

Na rozdíl od města ani jedna organizace nemá přímý kanál k hlášení závad. Zprávu s popisem a fotografií jsme proto poslali na obecný mail údržbářů, přestože správně by se měli řidiči obrátit spíše na správce komunikace. I tak byl podnět hned druhý den vyřešený.

„Opravovalo se to ještě studenou balenou směsí, protože obalovny se teprve rozjíždějí. Většinou takovou opravu označujeme za provizorní. Standardně se výtluky opravují teplou balenou směsí, ale s tím teprve začínáme. Opravy probíhají od nejdůležitějších komunikací a trvají několik měsíců. Nejsme schopni během týdne dvou opravit celý kraj,“ upozornil Brandejs.

3 Odbočovací pruh není priorita

Třetím testovacím místem byl odbočovací pruh na silnici I/11 v Hradci Králové, v ulici Antonína Dvořáka, kde se sjíždí z okruhu k terminálu hromadné dopravy. Nešlo o tak zásadní výmol, spíš větší poškození vrchní vrstvy vozovky. V daleko horším stavu je stejná silnice třeba v Častolovicích na Rychnovsku, kde je velká díra na výjezdu z kruhového objezdu, nebo silnice I/14 u nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Na obou místech však už jsou upozorňující cedule, takže hlásit tam poškození nedává smysl.

Díry po zimě na silnici I/11 u dopravního terminálu v Hradci Králové Díry po zimě na silnici I/11 u dopravního terminálu v Hradci Králové

K opravě ani osazení značky však v případě státní silnice nedošlo. Zčásti je to pochopitelné, protože nejde o tak kritický případ. Na druhou stranu by mohl aktivní šofér očekávat alespoň zpětnou vazbu od silničářů. Ti nemají na webu ani univerzální mail, kam by bylo možné podobné závady nahlásit. Regionální web odkazuje jen na vedoucí provozu či tiskovou mluvčí, celostátní pak přidává možnost nahlásit škodu na vlastním vozidle.

„Dnes jsou moderní různé geoinformační portály a očekávám, že něco podobného v budoucnu také nabídneme. Podněty od řidičů mohou být dobrá pomoc, ale stejně tak potíž, pokud bychom byli zahlceni banalitami. Výtluky, které tvoří závadu ve sjízdnosti, se snažíme opravit hned. S těmi ostatními musíme počkat, až se rozjedou obalovny. Je lepší to opravit jednou a pořádně,“ vysvětlil krajský ředitel ŘSD Marek Novotný.