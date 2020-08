Z kdysi nevýznamného lesa Svíb u Hradce Králové je hromadný hrob vojáků

Praktické informace Jak se tam dostat: Svíb leží asi deset kilometrů od Hradce Králové mezi Benátkami, Máslojedy a Sadovou a dá se sem dostat i na kole po méně frekventovaných silnicích vedoucích po rovině. Motoristé by měli zvolit silnici I/35, ve směru od Hradce Králové odbočit vpravo v Lípě a přes Čistěves dojet až na parkoviště u lesa Svíb.

Naučná stezka Svíb: přímo od parkoviště se lze vydat po naučné stezce, která vede místy nejtěžších bojů v roce 1866. Stezka má 10 kilometrů, 20 informačních panelů a seznamuje nejen s velkým množstvím pomníků padlým v Aleji mrtvých, ale i s válečnými dějinami a funerálním uměním. Za dobré viditelnosti jsou vidět i Krkonoše.

Muzeum války 1866: takřka na dohled odtud – na vrchu Chlum je Muzeum války 1866. V expozici je výzbroj i výstroj rakouské a pruské armády. Atmosféru doby a tragédii bitvy u Hradce Králové z pohledu prostého vojáka přibližuje krátký hraný film. Muzeum je až do konce září otevřené od úterý až do neděle 9–17 hodin, základní vstupné je 60 korun, zlevněné 30 korun.

Měli byste vědět, že... Rakousko mělo při bitvě zpočátku převahu díky čtyř- a osmiliberním dělům, která měla dostřel několik kilometrů. Pruská pěchota však měla navrch díky novým puškám, takzvaným zadovkám, které sestrojil Nikolaus Dreyse. Hlavní výhodou bylo, že používaly patrony a nabíjely se daleko rychleji než rakouské předovky. V bitvě rozhodla nejen pruská rychlopalba, ale i znalost a využití terénu. Když se rakouské jednotky daly odpoledne na ústup, krylo je jezdectvo. Tímto způsobem došlo k velké bitvě jedenácti tisíc rakouských a pruských jezdců mezi Střezeticemi a Dlouhými Dvory, při které za půl hodiny zahynulo na 1 600 mužů a dva tisíce koní.

17. května 2016, tedy symbolicky 150 let od slavné bitvy, spadl na pole v sousedství lesa Svíb meteorit. Přiletěl ze severu – ve směru postupu pruských jednotek. Výjimečný je nejen místem nálezu. Je to teprve pátý český a světově 30. meteorit nalezený díky zaznamenané dráze pádu a vypočítanému místu dopadu. Meteorit dostal jméno Hradec Králové a patří do sbírek Národního muzea. Předpokládaný dopad meteoritu mezi obcemi Čistěves a Sovětice na Hradecku.