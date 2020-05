Bude to boj o přežití, komentuje rozvolňování svatební koordinátorka

Nouzový stav přišel na počátku hlavní svatební sezony. Co to pro vás znamenalo a jaké byly reakce budoucích novomanželů?

Je rok 2020 a to je pro snoubence magický rok. Proto byl i velký zájem o únorové svatby, hlavně o datum 22. 2. 2020. Dalším žádaným datem je 6. 6. 2020. Jedna moje nevěsta má více než čtyři roky vybrané datum 10. 10. 2020. V březnu byla zároveň v plném proudu plesová sezona a musím říct, že ve svém diáři jsem vyškrtla i akce, jako jsou například kurzy líčení nebo proměny či příprava vizáže na focení.

Od 20. dubna se obřady mohly konat v deseti lidech, nyní jsou povoleny do 100 osob. Jak změnil koronavirus svatební obřady a jaký je nyní zájem o termíny svateb?

Neměla jsem vůbec žádnou nevěstu, která měla svatbu o deseti lidech. Ani si neumím představit obřad s rouškou a odstupem dvou metrů. Zákaz přítomnosti při obřadu platil pro svatební koordinátorky či asistentky a pro hudební doprovod. Mezi čtyři zbývající se počítal fotograf či tlumočník. Takto malé svatby by zdaleka nevyužily všech svatebních dodavatelů. Naštěstí už máme lepší podmínky, ale stále jsou uzavřené vnitřní restaurace, a tudíž nejsou svatební hostiny. Určitě je v této době vyšší zájem o venkovní obřady.

Kdy očekáváte další uvolnění a rozjezd plnohodnotné sezony?

Nejsem si jistá, zda letos plnohodnotná sezona vůbec bude. Velké svatby s přesahujícím počtem hostů se přesunuly na pozdější termín a některé se rovnou odložily na rok 2021. Velkou roli hraje i to, že mnoho svatebčanů či snoubenců je ze zahraničí. Doufám, že od 25. května budou již jasnější pokyny pro hostiny v restauracích i pro nošení roušek. Asi nejvíce ubíjející je nejistota a stálé očekávání.

Jak jsou na tom svatební salony? Máte informace, že by některé kvůli nouzovému stavu skončily?

Bude to boj o přežití. Určitě to je nelehká doba pro malé i velké salony. Záleží na tom, zda jejich majitelé mají dostatečnou finanční rezervu, aby to mohli ustát. Nejde jen o platy či nájmy, ale salony mají velké závazky i u dodavatelů za šaty. Ve svatební sezoně už mají nakupovat nové šaty na plesovou sezonu, ale zatím mají jen ztráty.

Stihne se to podle vašich zkušeností dohnat? A jak předpokládáte, že se bude řešit případný nával na úřadech?

Dohnat se to určitě nestihne. Mám zrušené svatby z března, dubna i května. Některé svatby se přesunuly na pozdější termíny, zejména na srpen, září či říjen, a některé rovnou na rok 2021. Když spočítám, kolik jsem měla loňských nevěst, tak letos přicházím o desítky svateb. Na úřadech je boj o termíny v září. Matriky nechtějí nechávat snoubencům několik termínů v rezervaci a chtějí, aby se rozhodli ihned. Ale je to těžké, snoubenci stále doufají, že se podmínky pro svatby více rozvolní, a tak vyčkávají do poslední chvíle.

Změnily se v souvislosti s koronavirem svatební trendy?

Jediné, co jsem zaznamenala, jsou svatební roušky pro nevěstu. Jsou zdobené krajkou, korálky či perlou. To ale bylo ještě před povolením svateb, dnes už víme, že roušky snoubenci mít nemusí.

Zaznamenala jste i nějaké kuriozity – třeba přerývání data odložené svatby na prstýncích?

Jelikož je moje svatební sezona posunuta a teprve začnou zkoušky svatební vizáže, tak ty kuriozity určitě přijdou...

Jaká musíte dodržovat opatření týkající se například svatebního make-upu či účesu nevěsty?

Přísnou hygienu jsem dodržovala vždycky. Dezinfekce na ruce, na štětce i do pudrových produktů. Při líčení používám jen štětce a materiál dávám na nerezovou destičku. Jsem také zvyklá líčit v bavlněných rukavicích. Zatím mám připravené roušky a objednaný štít. Avšak představa, že jsem v tom někde ve svatebním albu při přípravách na fotografiích, je dost zvláštní. Každopádně doufám, že současnou těžkou situaci zvládneme.