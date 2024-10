Tašky nechat doma, učebnice ve třídě. Školu i část města zamořili švábi

Žáci chodí do školy bez aktovek a učebnice nechávají ve třídách, aby se zamezilo přenosu nezvaných hostů. Odborná firma ve škole v Kopidlně už dvakrát provedla deratizaci. Opatření, jehož cílem je minimalizovat riziko, že žáci přinesou do třídy další šváby, škola zavedla minulý týden.

Podle ředitele školy Romana Kotláře situace není dramatická. „Ve škole jsou jednotky švábů, ale není jednoduché se jich zbavit. Postupujeme v souladu s pokyny krajské hygienické stanice. Po budově máme nástrahy a gelové pasti, abychom monitorovali pohyb švábů a zjistili, jestli se je už podařilo zlikvidovat. Bohužel to bude běh na delší trať, nepředpokládám, že se to vyřeší do konce tohoto nebo příštího týdne,“ uvedl.

Švábi se kromě základní školy vyskytli v několika domech v Jičínské ulici, v jednom z nich se s největší pravděpodobností objevilo první ohnisko škůdců.

„Deratizace děláme zhruba po čtrnácti dnech, v nemovitostech probíhá monitoring. Pokud bychom to neřešili, tak by se švábi velmi rychle přemnožili,“ uvedl starosta Kopidlna Karel Žižka (nestraník) s tím, že situace i podle závěru hygieniků není tak vážná, aby město kvůli švábům školní budovu zavřelo a nařídilo distanční výuku.

Zima snad zabrání volnému šíření hmyzu

Odborníci naposledy před pár dny kompletně ošetřili pavilon prvního stupně základní školy. Deratizaci zopakovali i v několika rodinných domech a rozmístili hmyzové pastičky. Podle radnice se nedá odhadnout, kdy bude problém se švábi ve dvoutisícovém městě zcela vyřešený.

„Doufáme, že se nám povedlo lokalizovat a eliminovat stav výskytu. Nyní nám trochu přeje i zimní období, které zabrání šíření volného pohybu tohoto hmyzu,“ sdělil Žižka. Pokud by to bylo potřeba, odborná firma provede další deratizační vlnu. Náklady na hubení škůdců zaplatí město, starosta je zatím odhadl na přibližně 200 tisíc korun. Deratizace jednoho rodinného domu vyjde na sedm až patnáct tisíc korun.

Základní škola v Kopidlně na Jičínsku.

Obyvatelé Kopidlna z oblasti, kde se nepříjemný hmyz objevil, mají na městském úřadě také zdarma k vyzvednutí monitorovací pasti. Radnice jich vydala už desítky. „Na jednu nemovitost jich je potřeba pět nebo šest. Obyvatelé už mi sami volají a hlásí, pokud se u nich švábi vyskytnou. Když to začalo, tak jsem prvních čtrnáct dní neřešil nic jiného, než aby se jejich šíření povedlo zastavit,“ poznamenal starosta.

Podle CNN Prima News, která na problém se šváby v kopidlnské škole jako první upozornila, tam škůdce zavlekli žáci z jedné rodiny. „Nalezli mi do domu krátce poté, co jsem se sem nastěhovala. Tak jsem to šla nahlásit na městský úřad a pozvala si deratizátory. A jen protože jsem to udělala, tak po mně teď všichni jdou,“ říká v televizní reportáži matka dětí.

Při prvním zásahu dorazila i policie

Majitel domu v Jičínské ulici podle starosty odmítal několik dnů dovnitř pustit deratizační firmu. Při prvním zásahu s hygieniky dorazila také policie. Odborníci do budovy s ohniskem švábů vhodili dýmovnici na hubení hmyzu a podle svědků se brouci rozutekli po ulici. Dům teprve po týdnu zpřístupnila nájemkyně. Sousedé z obav raději neotvírají okna a nevětrají.

„Už předtím to začali řešit majitelé okolních nemovitostí, kde se výskyt švábů prokázal. Původně si mysleli, že si je odněkud přitáhli sami a samozřejmě se tím nikde nechlubili. Až když se ukázalo, v jakém domě by ohnisko mohlo být, nebáli se a začali s námi komunikovat,“ prozradil starosta Kopidlna.

Švábi jsou už několik týdnů hlavním tématem diskuzí mezi obyvateli. „Situace je nepříjemná pro všechny rodiče dětí, které navštěvují školu. Nedokážu pochopit, že je někdo tak arogantní a nespolupracuje, místo aby sklopil uši a začal situaci řešit,“ podivila se na sociálních sítích Gabriela Svobodová.

Výskyt švábů na škole rodiče logicky znepokojuje. Obávají se, že se hmyz rozšíří i do jejich domácností. „Pokud budou rodiče prohlížet dětem aktovky a nepošlou je se šváby zpátky do školy, bude to vyřešené. Měli by se zamyslet hlavně rodiče a neházet to opět jen na školu a město,“ myslí si Veronika Jiráková.