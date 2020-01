Stříbrný rybník u Hradce se změní. Přibudou hřiště, minigolf i safari stany

Na převzetí areálu lesníci pracovali už od poloviny října a nyní intenzivně pracují na tom, aby stihli modernizovat zázemí přírodního koupaliště do začátku letní sezony.



Změn bude celá řada a nepůjde jen o kosmetické úpravy. Proměnou projde prakticky celý areál. V plánu je například oprava chatek ze 70. let minulého století, stavba safari stanů, nových chatek nebo modernizace sociálních zařízení. Intenzivně se nyní pracuje také na likvidaci náletových dřevin, souší nebo rákosí, které se na břehu rybníka rozmohlo více, než je potřeba.

„Čistíme poloostrov od souší, aby to byl průchozí kulturní les, kde by mohly být i stany. Vedlejší pláž čistíme od rákosu a navážíme tam nový písek z Marokánky. Do dubna chceme prostory vyčistit, vyřezat oplocení, vybavit staré chatky a dát do provozu restauraci,“ vyjmenovává aktuální úkoly ředitel Městských lesů Milan Zerzán.

Každý den v areálu pracuje zhruba desítka zaměstnanců. Nejvíce práce nyní mají s úpravami starých chatek, jejichž vybavení často pochází z doby otevření kempu před téměř padesáti lety.



„Chceme kemp přiblížit novodobému standardu. Lidé už nechtějí takové retro. Opravují se okapové žlaby, které snad nebyly nikdy čištěné, a tak se vyrvaly i s háky. Elektrikáři podle revizí opravují rozvody. Jsou tam strhané podlahy, které musíme nahradit, dělají se kuchyňské linky, nákupy veškerého vybavení i nové dveře. Třeba staré přímotopy měly obrovskou spotřebu energie,“ pokračuje ředitel.

Chatky chce připravit do dubna, kdy v areálu startují první hromadné akce. Do té doby se má opravy dočkat i hlavní sociální zařízení vedle restaurace, kde jsou poškozená světla a zhruba třetina nefunkčních sprch a kohoutků.

V areálu stále ještě zůstávají i pracovníci předchozího provozovatele, kteří vyklízejí recepci a demontují bránu, na jejímž odkupu se město se společností B&K Tour nedohodlo.

Hotovo mají mít do konce ledna. Firma už si také odvezla mobilhomy, které byly u hlavní pláže za cestou k tobogánu. Na jejich místě mají před letní sezonou vyrůst safari stany s asi 50 lůžky. Lesníci za ně a za vybavení chatek utratili už v loňském roce 1,2 milionu korun.

„Inspirovali jsme se ve Dvoře Králové nad Labem. Stany budou mít podesty a nabídnou výhled na vodu. Inženýrské sítě tam jsou. Chtěli bychom je mít připravené do června a na zimu je opět sbalíme,“ plánuje Zerzán.

Současně se připravuje také stavba stožáru s vysílačem wi-fi a kamerovým systémem.

Nový vstup od silnice

Úpravy se dočká i boční vchod do areálu poblíž autobusové zastávky. Zmizí od něj pokladna, která podle Zerzána v minulosti vznikla bez stavebního povolení. Branka však zůstane. Poblíž stojící takřka rozpadlé toalety nový provozovatel zruší a na základové desce vybuduje altán s výhledem na vodu. Nová branka od silnice na jaře vznikne také poblíž tobogánu. Měla by fungovat jako zkratka pro návštěvníky mířící na hlavní pláž.

Investovat do areálu se letos chystá také radnice. Rada města v úterý schválila 3,5 milionu korun na stavbu nových chatek. Vyrůst mají na východním břehu poloostrova a nabídnou dalších asi sto lůžek.

„Celý areál je ve vlastnictví města a městu budou patřit i nové chatky. Takto je to celé pronajaté společnosti Městské lesy,“ připomněla náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

Celková kapacita kempu se tak ze současných zhruba 150 lůžek po odvezení mobilhomů zdvojnásobí.

Do začátku hlavní sezony má v areálu vyrůst také nová recepce, toalety v kempu a kuchyňka. Ke zbourání původních staveb a budování nových však lesníci ještě potřebují získat souhlas města. Financovat je budou sami. V plánu je také vybudování pódia pro koncerty v zadní části areálu a pracuje se i na úpravě hřišť na volejbal a nohejbal.

Grily, lavičky i přírodní kluziště

Celkem letos lesníci počítají na stavební úpravy chatek a zázemí s částkou dva miliony korun a další milion korun do služeb a vybavení. Spolu s městskými investicemi a nákupy v závěru loňského roku tak do areálu přiteče přes osm milionů korun. A to ještě nemusí být vše. Městské lesy plánují i nákup dalšího vybavení jako jsou grily, lavičky nebo altány a především stavbu přírodního kluziště, které by v létě mohlo fungovat jako hřiště na florbal a další sporty.

„Celkem jde o částku 3,5 milionu korun, z toho dva miliony na kluziště. Chceme na to získat dotaci, která by letos měla být ve výši 50 procent, příští rok možná i 70 procent,“ sdělil Zerzán.

Pokud lesníci dotaci získají, chtějí kluziště připravit do zimní sezony. „Chci vytáhnout lidi na Stříbrňák, udělat jim celodenní program a večer nějakou zábavu. To místo má úžasný potenciál a za chvíli nám bude malé,“ dodal (o dalších plánech šéfa lesů čtěte v článku Plánuji, ale rozhodují příroda a čas).

Nejpozději do roku 2024 by mělo na poloostrově vyrůst také lesnické centrum, které firma původně plánovala v hájovně U Dvou šraňků. Budova by měla částečně stát nad vodou.



Další peníze do areálu napumpují soukromníci. Nový provozovatel restaurace by mohl do dvou let vybudovat nové stravování blíž k pláži. Stávající budova by pak měla sloužit jako herna a zázemí. V areálu letos vyrostou také vodní atrakce a skákací hrady, minigolf i laser game. Zůstává lanové centrum a půjčovna koloběžek. Beze změny mají být i velké akce. Nově se v areálu má konat také Nova cup, srazy vozů Škoda a Porsche a v jednání je i spolupráce s Gladiator Race.