Plovárna jako z Rozmarného léta i areál skrytý v kopcích. Kraj koupáním žije

Retro kemp se změnil k nepoznání

Nejdynamičtěji se rozvíjejícím letním areálem ve východních Čechách je bezpochyby kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové, který každoročně navštíví desítky tisíc lidí. Zanedbaný retro kemp s přírodním koupalištěm se během pár let proměnil k nepoznání.

Milionové investice jsou vidět na každém kroku. Ať už je to vesnička mobilheimů, rozšířený kemp i písčité pláže, hala s bufetem a toaletami nebo zmodernizované dětské hřiště, lanový park, minigolf, laser game či celoročně přístupná venkovní posilovna. Je zde dokonce také vlek pro vodní lyžaře. Stříbrný rybník se zároveň každý rok potýká s rychle kazící se vodou, což je pro kemp a provozovatele dlouhodobě největší výzva.

Největší novinkou letošní sezony je multifunkční hřiště s modulovým povrchem u útulny Pohoda za více než milion korun. Vhodné je pro basketbal, tenis, volejbal nebo florbal. „Naším cílem bylo vybudovat moderní a plně funkční hřiště v příjemném prostředí. Došlo proto na opravu okolních chodníků, úpravu plotů a blízkého okolí hřiště,“ sdělil Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové, které kemp provozují.

Stříbrný rybník před sezonou také vylepšily esíčkové lavičky vedoucí až do vody, nově jsou zde také nabíjecí stanice a myčka na jízdní kola. Městské lesy v létě plánují vybudovat domky v korunách stromů. „Budou v odlehlejší části kempu, kde poslouží primárně jako noční pozorovatelny zvěře,“ doplnil Zerzán.

V závěru letošního roku na poloostrově začne stavba pěti nových chatek včetně mol u vody. „Předpokládaná cena jedné chatky s vybavením včetně mola bude přibližně 2,4 milionu korun,“ naznačil ředitel. Ubytovací kapacita kempu je 2,5 tisíce návštěvníků.

Plovárna jak z Rozmarného léta

V okolí se najde řada modernějších koupališť, stylovější plovárnu, než jsou Dachova u Hořic na Jičínsku, byste však nejen ve východních Čechách hledali těžko. Areál vystavěný v letech 1923 až 1925 s dřevěnými kabinami a dnem z pískovcových kvádrů si dodnes uchovává prvorepublikové kouzlo a je jako vystřižené z Vančurova Rozmarného léta.

Mezi lety 2016 až 2020 plovárna prošla citlivou rekonstrukcí. Zahrnovala výměnu dožilých dřevěných částí, výměnu střešní krytiny i nový barevný nátěr. Kompletní obnovou prošel centrální pavilon se skleněnými vitrážemi, převlékárny a vstupní objekt s pokladnou. Do původní podoby stavaři vrátili venkovní dřevěné schodiště. Letošní novinkou je řemeslné pítko, ze kterého voda stéká po kovových listech.

Koupaliště napájené lesním pramenem s velkorysou vodní plochou osm tisíc metrů čtverečných a dřevěným ostrůvkem uprostřed překvapí čistou vodou. Návštěvníci mají na výběr z travnatých i písčitých pláží. Nechybí brouzdaliště pro děti, hřiště na pétanque nebo plážový volejbal. S Hořicemi plovárnu spojuje 2,5 kilometru dlouhá cyklostezka, u které se nachází také oblíbená

Chlumíčkova stezka s herními prvky pro děti a dřevěnými sochami zvířat. Nedaleko přírodního koupaliště se v červnu otevřely čtyři kilometry terénních stezek pro horská kola. Hlavní sezona je na plovárně Dachova od začátku června do konce srpna, otevřena je od 10 do 20 hodin. Dospělí za celodenní vstupné zaplatí 80 korun, děti do 15 let a senioři 50 korun.

Pecka plná sportovišť

Podkrkonošská Pecka, to není jenom hrad ze 14. století, ale také rodinný kemp s koupalištěm. Snad žádná jiná plovárna v regionu nenabízí tolik sportovišť jako právě Pecka.

Kromě rozlehlého koupaliště o rozměrech 42 na 37 metrů je součástí areálu, kde už od začátku 20. století fungovala plovárna Prachovník, několik dětských hřišť, trampolíny, osm metrů vysoká lezecká stěna, dvě hřiště na beach volejbal a šest antukových kurtů, kde se dá hrát volejbal, nohejbal nebo tenis. I díky tomu se na Pecce každoročně konají volejbalové a nohejbalové turnaje.

Úplnou novinkou jsou hopsakoule, originální hřiště se nachází hned vedle nafukovacích trampolín. Gumové koule ukotvené do země jsou herním prvkem a zároveň mají i zdravotní efekt – děti učí správně držet tělo.

„Areál, kde dosud byly jen trampolíny, jsme výrazně rozšířili. Umístili jsme tam zhruba třicet hopsakoulí a hřiště zasypali plážovým pískem. Hned vedle nich jsou nově relaxační vodní postele, které mají v průměru tři až čtyři metry,“ sdělil Jiří Šacler z Kempu Pecka. Celodenní vstupné na koupaliště stojí 85 korun, děti do 15 let zaplatí o dvacet korun méně.

Kemp nabízí ubytování v apartmánech i chatách, k dispozici jsou dvě oplocené plochy pro stanování. Samostatná část kempu je určená pro karavany a obytné automobily. Provozovatel před letošní sezonou vyměnil ve všech chatkách matrace.

Kemp každoročně hostí několik akcí. Tradicí je červnový dětský den nebo červencový country festival. Letos se poslední červencový víkend uskuteční už 10. ročník, vystoupí na něm třeba Michal Horák, Tomáš Linka, kapela Rangers – Plavci nebo skupina Pacifik.

Písečná pláž i adrenalinové sporty

Koupálo Janovičky, jak zní oficiální název, zná málokdo, o to lepší je to tip. Areál ukrytý v kopcích nad Broumovem, kde leží například také lyžařský areál, si oblíbili hlavně mladí. Pořádají se tu koncerty, festivaly nebo různé sportovní adrenalinové závody.

Je to tu ve všem takové jiné a odlehčené, o čemž svědčí i poslední letošní novinka. Koupaliště oznámilo, že bude provozovat vlastní taxi službu, která za slušné ceny doveze a rozveze dodávkou návštěvníky po celém Broumovsku.

„Cena okruhu Broumovska a Meziměstí je za 50 korun za osobu. Cena okruhu Policka a Teplic nad Metují je za 100 korun,“ uvedli před pár dny na facebookovém profilu „koupála“.

Zchátralou plovárnu proměnili ve sportovní a kulturní centrum čtyři kamarádi. Areál stojí v dolíku pod Janovičkami na úbočí Javořích hor. Pořádají koncerty, divadla, workshopy. A když už jsme u těch koncertů, už v pátek zde od 18 hodin vystoupí Jazz Jam Band, parta čtyř jazzmanů z Náchoda.

V areálu je k dispozici 10 chatek s kapacitou čtyř lůžek. Cena pronájmu chatky je tisíc korun za noc. Dále jsou k dispozici dvě tee-pee s kapacitou čtyř až osmi lůžek. Cena pronájmu týpí je 1 200 korun za noc.

Nechybí sociálky a zázemí pro opékání. A co občerstvení? Bezinkovou šťávu a další limonády si tu dáte za 35 až 45 korun. Espresso stojí 45 korun, turek je o deset korun levnější. Mají tu velký výběr koktejlů, třeba tradiční Cuba Libre stojí 110 korun.

Původní betonové koupaliště vybudované svépomocí v 70. letech minulého století obyvateli Heřmánkovic sice dosud platí za požární nádrž, ale jinak je tu čistá voda, slunečníky, písečná pláž či dlouhá skluzavka.

Lesní plovárna v Krkonoších

Ideální volbou jak si v létě odpočinout po túře v Krkonoších, je lesní plovárna Sejfy u Mladých Buků. První sezonu zahájila už v roce 1923, kdy se otevřela roubená hospoda a padesátimetrový betonový bazén s postupným dnem napájený potůčkem z Rýchor. Nová etapa začala po roce 2000.

Majitel postupně opravil bazén i hlavní budovu, přistavěl multifunkční Rotundy, kde se konají společenské akce, a modernizoval táborovou část. V loňském roce se otevřely stylové dvoupodlažní chaty. Celková ubytovací kapacita retroparku dnes je sto lůžek.

Před letošní sezonou majitelé rozšířili gastro provoz, nabídku doplnila ledová káva a pizza. Díky tomu, že bazén napájí horská bystřina, se mohou Sejfy pochlubit velmi čistou vodou. Podle pravidelných měření patří Sejfy každoročně ke koupalištím s nejlepší kvalitou vody v Královéhradeckém kraji.

„Před lety jsme koupili automatický vysavač na čištění dna, které zároveň filtruje vodu. Bazén už není průtokový a teplota vody je vyšší, než bývala dřív. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v Krkonošském národním parku, vodu chemicky nijak neošetřujeme,“ uvedl ředitel lesní plovárny Michal Syrovátka.

Součástí areálu je brouzdaliště, dětské hřiště, beach volejbal, trampolína nebo půjčovna sportovních potřeb. Hlavní sezona je o letních prázdninách. Otevírací doba plovárny se odvíjí od počasí.

„Standardně je plovárna otevřena od začátku července do konce srpna, když je hezké počasí, tak provoz protahujeme,“ doplnil Michal Syrovátka. Celodenní vstupné stojí 190 korun, odpolední 90 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.