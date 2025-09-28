Ondřej Vyhnánek, známý také jako X-DOG, vyšel z české streetartové scény, kde se věnoval nejen písmenům, ale i karikatuře, parafrázím superhrdinů a společenské kritice.
Časem rozšířil repertoár od muralů k volné plastice a mozaikám, v nichž kombinuje keramiku s betonem, sklem, kovem i pryskyřicí. Jeho malby a plastiky vycházejí z mnoha inspiračních zdrojů – od jihoamerického umění přes pop art až po komiks.
„Graffiti se věnuju od 17 let, teď je mi 42. Nejdříve jsem si na základce čmáral v lavici, pak po okolí. Začal jsem vnímat graffiti po městě, šla z toho tajemná energie a příslib dobrodružství, které se za tím skrývá. Zatoužil jsem to zkusit a zároveň měl vždycky vztah k výtvarnému umění. Všechno se mi propojilo,“ řekl pro iDNES.cz.
Umělec z Prahy se tematicky dotýká budoucnosti lidstva, proměn společnosti, života a smrti, často s nadsázkou, ironií či varovnou vizí. V posledních letech se více obrací k přírodě. Nyní pracuje jako grafický designer, k tomu prodává obrazy a sochy.
„Můj mural jsem nazval Představivost. Dílo v Hradci jsem se snažil tematicky zasadit k oslavám 800 let. Zároveň jsem ale nechtěl, aby bylo příliš doslovné. Inspirací mi byl Hradec jako tvůrčí město. Je to oslava kreativity, která nemá hranice, místo, o kterém každý umělec sní.“
Každý den jsem pracoval 8 až 10 hodin
Na nástěnnou malbu spotřeboval na 100 sprejů. „Byl jsem tu čtyři dny, každý den jsem pracoval 8 až 10 hodin,“ prozradil. Dílo lze vidět ve Štefcově ulici.
Další výraznou tvůrkyní je Anna Herzig-Martynenko. Mladá Ukrajinka původem z Kyjeva se u nás už několik let věnuje muralům. Od původní profese architektky přešla k velkoformátovým malbám, jimiž zdobí školky či kavárny. Kombinuje barvy, spreje i textury, díky nimž obrazy působí plasticky a prostorově. Důkaz je v Hradecké ulici.
K pestrosti města přispěl na výměník v Tiché ulici španělský umělec NSN997. „Jak můžete vidět, moje dílo je typicky ve žluté,“ řekl pro Street Art Festival.
Tomáš Javůrek pracoval na kotelně v ulici Na Potoce: „Moje dílo je o životě ve městě. Je to výzva, abychom trávili víc času ve veřejném prostoru a ne doma u obrazovek. Hledáme cestu, jak ve městě lépe žít.“
Portugalsko-polské duo MOTS ozvláštnilo podchod u univerzity a gruzínská autorka Tina Chertova tvořila na Benešovce. „Moje práce obsahuje ornamentální vzory inspirované Českem a historií Hradce Králové. Je to mix současnosti a historie,“ řekla.
Loni na prvním ročníku zkrášlili město streetartový umělec a raper Soihe ze Švýcarska a francouzský malíř a organizátor Takir.