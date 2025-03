Snad zubožená Hvězda vydrží. Majitel i město věří v proměnu za dva roky

Ve středisku Hvězda v 80. letech našli obyvatelé sídliště na Moravském Předměstí pod jednou střechou služby i obchody. Je typické obrovskými výlohami, povinným uměleckým dílem a kachlíkovou fasádou.

Projekt šestiposchoďového bytového domu ve tvaru písmene L, který vroste do areálu Hvězdy, už prošel rozhodnutím o umístění stavby a nyní je na hradeckém stavebním úřadě. Bohužel se to přihodilo zrovna v čase novely stavebního zákona, který měl ambici povolovací proces zrychlit, ale v praxi to prý vypadá opačně.

Hvězda stále ještě stojí a čeká, jenže exkurze je skličující. Nejprve však světlé výjimky. Přirozeným centrem jsou potraviny Kubík. To právě jejich vlastník Martin Kubík tu připravuje zásadní proměnu, a jak se ukázalo, ve středisku si dokázal vybudovat důvěru. Je tu i nový sportbar, akční herna Laser Game, lékárna a Centrum jednodenní chirurgie. Novinkou je také obchod s čerstvými bylinkovými a zeleninovými výhonky.

Další podnikatelé tu však spíš přežívají. Většina někdejších obchodů a služeb je zavřená. Nevydělávaly a teď přispívají k dojmu poslední zhasne. Sídlištní restaurace Pod Zámečkem neměla příliš dobrou pověst, ani když ještě fungovala. Teď je roky zavřená a na dveřích visí pozvánka na sedmý ročník Pivního rozjímání z roku 2019.

Pošta na prodej

Nejčerstvěji se k zástupu uzavřených provozoven přidala i pobočka České pošty. Hned vedle letité poštovní schránky visí plachta s nápisem Na prodej, žaluzie jsou zatažené a živou sílu za rohem suplují elektronické výdejní boxy.

Do patra vede buď zrezivělá rampa, anebo schodiště s několika nebezpečně uvolněnými schody. Zatímco v herně to žije, naproti je zamčená mříž a stovky metrů čtverečních uzavřených prostor, kde nikdo nebyl měsíce.

16. srpna 2022

Na zkázu střediska dole na náměstí hledí plastika nahé dívky, která nutně potřebuje zásah restaurátora. Celý areál je posprejovaný v několika vrstvách, prolezlý rzí a hnědé kachlíky fasády opadávají po desítkách kusů.

Ani topení nefunguje

„Vše tu vlastní pan Kubík, který zařídí urgentní opravy a stará se. Jenže například topení nám tu nefunguje,“ říká prodavačka jednoho z dosud otevřených obchodů.

V lahůdkách stojí za kasou paní Ilona, která se snaží vzít si ze stavu Hvězdy spíš to dobré. „Když se otevírala herna, bála jsem se, že si sem najdou cestu různá individua a bezdomovci. Ale musím to zaťukat, naštěstí sem chodí normální lidé ze sídliště a spíš stálí zákazníci. Stav ale vidíte sám a já bohužel ani nevidím snahu s tím nějak pohnout. Ale vlastník se aspoň stará, aby nám to tu nespadlo na hlavu,“ směje se prodavačka v pekárně a lahůdkách.

„Já tu žiju skoro padesát let a pamatuju si i stavbu Hvězdy. Tehdy tu bylo skoro všechno včetně opravny bot a my jsme vůbec nemuseli jezdit na nákupy do města. Jediným plusem je teď zavřená pivnice, kde to žilo dlouho do noci a ráno jsme jen překračovali pozvracené ožraly,“ vzpomíná František Petřík.

Čekání na stavební povolení

Je tu však velká naděje, že se chátrající Hvězda znovu stane centrem sídliště. Společnost Kubík nejprve skoupila většinu budov v areálu, dnes jí kromě náměstíčka, pošty a jednoho menšího objektu patří téměř celý areál.

Vzápětí vznikl projekt šestipatrového bytového domu. K zemi půjde podlouhlý objekt s lékárnou, který nahradí dům ve tvaru písmene L, jehož kratší rameno se napojí na sousední objekt supermarketu. V přízemí budou komerční jednotky, v podzemí 66 garážových stání a v polyfunkčním domě vznikne 128 bytů, po kterých je v Hradci Králové obrovská poptávka. Investor kromě toho slíbil dalších 85 parkovacích míst v sousedství.

Projekt nyní leží na stavebním úřadě a investor nedokáže odhadnout, kdy bude vše administrativně vyřízeno.

„Bohužel stavební úřad v Hradci Králové stejně jako všechny ostatní stavební úřady v České republice zasáhla loni v červnu vlna, dokdy stavebníci předkládali dokumentaci podle starého stavebního zákona, a tomu odpovídá množství věcí, které se úřadu dostaly na stůl. Tyto záležitosti se odbavují jen pozvolna a mezi nimi je bohužel i dokumentace Hvězdy, která stále čeká na vyřízení,“ upozorňuje zástupce společnosti Kubík Aleš Velc.

„Věřím však, že do dvou let budeme moct začít stavět. Hlavní problém je, že na stavebním úřadě se pravděpodobně sešla velká spousta projektů a kapacita úředníků nestačí. Vyřízení tak trvá delší dobu, než tomu bylo před loňským červnem,“ říká Aleš Velc.

Bezpečnostní sanace

Čeká také město coby vlastník náměstíčka se sochou. Právě čekání na definitivní razítka je prý důvodem, proč se odkládají větší investice, které by při stavbě přišly vniveč.

„Areál Hvězdy se mi nelíbí a také já bych ho rád viděl v lepší kondici. Nedávno jsem se sešel s panem Kubíkem, majitelem zdejší prodejny, abych zjistil jeho plány do budoucna. Připravuje tu investiční záměr: na svých pozemcích hodlá postavit bytový dům, což by mělo celý prostor výrazně proměnit. Navíc už teď se rýsuje, že by se do dvou let mohlo začít se stavbou,“ říká Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro oblast majetku města.

Náměstek prosí o trpělivost: „Věřím, že to tu do začátku stavby pomůžeme zkulturnit a bude se tu žít lépe. Takové provizorní řešení se nemusí líbit každému, a rád bych proto poprosil o trpělivost. Za pár let by se totiž areál Hvězda mohl proměnit v moderní místo, které bude přínosem pro všechny obyvatele.“

Nedočkavý je také šéf komise místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí jih Ondřej Votroubek.

„Na posledním setkání s panem Kubíkem jsem mu připomínal, že my jako město jsme připraveni řešit úpravu atria, a tedy vybudování takového přirozeného centra Třebše a Moravského Předměstí. Dál jsme připravení vybudovat edukativní chodník ke škole. Samozřejmě jsme v kontaktu s technickými službami a jsem rád, že jsme našli společnou řeč s řešením dílčích, v podstatě bezpečnostních sanací. Byl bych rád, kdyby si ten projekt pospíšil, ale my s tím bohužel nic neuděláme,“ říká Ondřej Votroubek.

Zatímco například blízké stavby bytových domů u Základní školy Mandysova nebo u Harmonie I v Durychově ulici často narážejí na odpor, budování domu na místě Hvězdy provází spíš souhlas.

„Podívejte se na tu ruinu. Cokoli jiného bude lepší než tohle. A parkovací místa navíc budou jen bonusem,“ říká Jiří Netík, další pamětník minulých časů střediska Hvězda.