Přeji Ficovi, aby se vrátil. ANO násilí a agresi vždy odmítalo, řekl Babiš

Stínová vláda se vrátila k včerejší střelbě na premiéra Fica, porovnávali událost s děním na jejich mítincích.

„Ano, to byl pokus o vraždu. Nevyjadřoval jsem se k tomu včera, proč a jak se to stalo, přejeme panu premiéru Ficovi, aby se uzdravil a vrátil na svůj post, kam byl demokraticky zvolen. Vždy jsme jako ANO odmítali veškeré formy násilí a agrese, které jsou namířené proti komukoli, to do demokratické společnosti nepatří. Nám je strašně líto, že nás naši političtí soupeři označují za nedemokratické. Občané vědí, že jsme se vždy chovali demokraticky, respektovali ústavu. Když jsme prohráli volby v roce 2021, ani jsme nezkoušeli budovat vládu a předali moc v mašličkách,“ řekl předseda hnutí Andrej Babiš.

„Na našich mítincích jsme bohužel historicky měli moc agrese, vyzývali jsme naše voliče, aby nechodili na mítinky našich soupeřů, aby se neuchylovali k takovým věcem. Je mi líto, že na sítích se objevuje tolik nenávistných komentářů,“ uvedl. Do debaty, kdo rozděluje společnost v Česku, se pouštět nechtěl.