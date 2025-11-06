Ještě před několika lety se zdálo, že soukromé školy Scio (dříve Hučák) a Comenius z Hradce Králové získají po letech nejistoty více místa a stabilní budoucnost v univerzitní budově E na Slezském Předměstí. Obě soukromé školy se tam dosud tísní v jednom patře a k dispozici mají ještě několik dalších učeben. Univerzita do budovy v minulosti kvůli rekonstrukci odstěhovala část své pedagogické fakulty a před lety avizovala, že po opravě historického objektu na náměstí Svobody přenechá každé ze škol jedno poschodí.
To se však nakonec nestane. Byť se fakulta letos v září vrátila do opravených prostor, přišla pro školy studená sprcha. Univerzita si kvůli dalšímu rozvoji oborů celou budovu u výpadovky na Třebechovice pod Orebem chce vzít zpět.
|
Velká školní rošáda, v Hradci se o prázdninách přestěhovala pětice škol
„Máme od ministerstva povinnost zvyšovat kapacity našich studujících v nedostatkových oblastech. Znamená to vyšší tlak na zázemí pro výuku a s tím spojené činnosti. Stejně tak UHK reaguje na celospolečenskou poptávku a pravidelně rozšiřuje nabídku mikrocertifikátů a kurzů celoživotního vzdělávání, což s sebou opět nese nároky na prostor a zázemí,“ vysvětlil mluvčí univerzity Jakub Novák.
Univerzita také chce v příštích letech zavádět nové obory zdravotní sestra a psychologie, po nichž je poptávka. Zvyšovat se mají kapacity i u dalších programů. V budově E navíc sídlí univerzitní Centrum terénní archeologie, které potřebuje více místa.
„Byť jsou pro nás základní školy přirozeným a vítaným partnerem, s ohledem na výše řečené jsme zkrátka narazili na kapacitu a možnosti UHK v budově E,“ doplnil Novák.
Na budoucnost škol se na setkáních s vedeními škol ptali i rodiče školáků. Ředitelé se informaci od univerzity dozvěděli teprve před pár dny. Výpověď mají školy dostat k 31. prosinci 2026.
„Na jednu stranu nás ta nejasná situace rozkolísávala a měli jsme obavy, ale na druhou by se nám líbilo, kdybychom se přesunuli do přívětivější části města, kde je kolem zeleň. I tam bychom byli rádi se školou Comenius a vytvořili spolu centrum vzdělávání,“ řekla spoluředitelka ScioŠkoly Hradec Králové Eva Novotná.
„Není to zpráva, která by nás potěšila. Jsme však rádi, že víme, jak jsme na tom a co nás čeká,“ uvedl ředitel školy Comenius Boris Váňa.
|
Rodiče v Hradci založili dětem školu pro 21. století, státní jim nesedla
Obě instituce se po alternativních prostorách poohlížejí už dlouho, protože s univerzitou nemají dlouhodobou smlouvu. Jenže v krajském městě budovy zkolaudované pro školství chybí a přestavba by byla pro malé soukromé školy příliš nákladná.
Nadějí je město
Když se školy před lety poohlížely po prostorách, pomohla jim dohodu s univerzitou dojednat tehdejší prorektorka Pavlína Springerová (HDK), která dnes coby primátorka Hradce Králové deklaruje, že chce školám opět pomoci.
„Budeme se snažit pomoci, aby školy nezůstaly bezprizorní. Pro to nalézt řešení máme časový prostor,“ sdělila.
Nadějí by mohla být budova lékařské fakulty v Šimkově ulici, kterou chce město získat do svého vlastnictví. V části mají být úředníci a městská policie. Radnice však uvažuje, že by část poskytla právě školám. Zda to bude možné a zda se tam vůbec vejdou, má se ukázat nejpozději do půl roku, až si město ujasní, které úředníky do budovy přesune. Lékařská fakulta počítá se stěhováním do nového kampusu v létě 2026.
|
Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty
„Rádi bychom se přestěhovali do začátku akademického roku, tedy do 1. října,“ potvrdil děkan fakulty Jiří Manďák.
Otázka je, jak rychle se poté podaří budovu převést a upravit pro školy. Problémem je také to, že nájem na univerzitě skončí školám v prosinci, tedy sotva v polovině školního roku.
„To není dobře. Podle mě by se měly stěhovat o letních prázdninách. Spojím se s panem rektorem,“ řekla primátorka.
V podobné situaci byla před lety také soukromá škola Sion, které tehdejší vedení Hradce Králové vypovědělo nájemní smlouvu z objektu městské školy v Mandysově ulici k 1. lednu 2022. Sion se však nakonec dohodl s městem, že v budově zůstane do konce školního roku.