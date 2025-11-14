Stavba dálnice u Hořic začala v listopadu 2023. O rok později se rozjely práce i na navazujícím úseku u Sadové. Stavbaři nyní poblíž Hořic dokončují práce na tělesu dálnice, hlavně instalaci svodidel, terénní úpravy a chystají se osadit dopravní značení.
„Ve čtvrtek jsme položili poslední tunu asfaltu na obrusné vrstvě. Pracujeme na svodidlech, na svislém a vodorovném dopravním značení a dokončujeme práce na protihlukových stěnách a na objektech odvodnění,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Ivo Frank ze společnosti Eurovia CS.
Spuštění provozu na dálnici u Hořic se plánuje na 16. prosince. Silničáři jsou proto v kontaktu s úřady, které mají povolit předčasné užívání stavby.
„Probíhá zaměření a technické prohlídky jednotlivých stavebních objektů, aby vše bylo bez vad a nedodělků bránících zprovoznění. Připravují se také dokumentace skutečného provedení stavby. Termín zprovoznění určitě stihneme,“ potvrdila správkyně stavby Pavla Černá z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Povolená rychlost bude standardních 130 km/h
Na novém úseku se bude jezdit zatím bez poplatku, povolená rychlost bude standardních 130 kilometrů za hodinu.
Nově zprovozněná část dálnice zahrnuje kromě úseku Hořice – Sadová také první etapu úseku Sadová – Plotiště nad Labem, kde se bude na dálnici najíždět. Ten začali stavbaři budovat teprve před rokem a ještě před několika měsíci vedla v trase dálnice přeložka silnice I/35, aby stavbaři mohli budovat mimoúrovňovou křižovatku s dvěma kruhovými objezdy a mostem přes dálnici.
V září na ně silničáři převedli provoz hlavního tahu z Hradce Králové na Liberec. Pak museli přeložku zrušit a nyní v místě finišují se stavbou tělesa dálnice.
„Asfaltové vrstvy se v tomto místě teprve budou pokládat, ale zbytek (etapy) už je připravený. I tato část by se měla do zprovoznění stihnout dokončit. Jsme v kontaktu s úřady kvůli povolení provozu,“ doplnila Černá.
Úsek D35 z Hořic do Sadové buduje za 2,44 miliardy korun bez daně sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů. Měří 10,45 kilometru a je na něm 14 mostů včetně 350 metrů dlouhé estakády kolem Hořic. Stavba zahrnuje také mimoúrovňovou křižovatku Hořice a téměř 5 kilometrů protihlukových stěn.
Úsek napojí jičínskou část D35 na dálnici D11
Po zprovoznění dálnice čekají stavbaře ještě přeložky polních cest podél autostrády, rekultivace dočasných záborů či zrušených komunikací a náhradní výsadba. „Tyto práce máme v plánu příští rok,“ uvedl Frank.
Navazující úsek ze Sadové do Plotišť u Hradce Králové staví za 1,63 miliardy sdružení MI Rouads, Doprastav a Duna Aszfalt. První část v délce 1,3 kilometru se otevře již nyní, zbývajících 6,3 kilometru má jít do provozu v prosinci 2026. Úsek napojí v Plotištích jičínskou část D35 na dálnici D11.
„Práce ve zbytku tohoto úseku probíhají podle plánu a na konci příštího roku by měl být zprovozněný,“ ujistila Pavla Černá.
V brzké době se mají rozjet práce i na další části dálnice D35 z Hořic do Úlibic u Jičína. Zakázku za 4,33 miliardy korun bez daně vyhrálo v říjnu sdružení firem Strabag SIS a Firesta-Fišer. Stavba má mít 16,3 kilometru a hotová má být v roce 2028. Nyní v úseku probíhají archeologické práce. Zahájení se plánovalo v prosinci, ale termín zatím není potvrzený.
„Stavba je připravená, dokončuje se archeologický průzkum, ale čekáme se zahájením, až budeme mít potvrzeno finanční krytí,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.