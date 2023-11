Stavba D35 od Hradce na Jičín začala, celý úsek má být hotov do pěti let

Silničáři před týdnem slavnostně zahájili práce na úseku z Hořic do Sadové, který bude končit na poli u Klenic. Úsek dlouhý 10,5 kilometru postaví za necelých 2,5 miliardy korun sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů.

Na úseku vznikne pět kilometrů protihlukových stěn, což je více než obvykle, dvanáct mostů a mimoúrovňová křižovatka v Hořicích. Původně měl být hotov v roce 2026, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se s firmami dohodlo na jeho zprovoznění do konce roku 2025.

„Finální termín je 23. prosinec 2025, v průběhu stavby se bude upřesňovat. Dálnice D35 je velmi důležitá, protože silnice I/35 je v současné době velmi zatížená a hlavně velmi nebezpečná. Byla na ní spousta smrtelných dopravních nehod a naším cílem je dopravu dostat pryč, aby se nehody nestávaly. Dálnice jsou nejbezpečnější,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Podle Portálu nehod, který porovnává data o nehodách za poslední dva roky, je právě výpadovka z Hradce Králové na Jičín nejrizikovější silnicí v kraji. Jen v blízkosti kruhového objezdu u D11 došlo za dva roky ke 43 nehodám. I proto je spojka na Jičín vedle dostavby D11 k polským hranicím klíčovou dopravní tepnou v regionu. Pomoci má i dopravě na pražském okruhu, protože část řidičů jedoucích na sever nyní jezdí právě přes Prahu.

„D35 pomůže celému regionu. Jsem rád, že v brzké době zahájíme i druhý úsek Sadová–Plotiště, a předpokládám, že zanedlouho se to prodlouží až do Jičína,“ míní hejtman Martin Červíček (ODS).

Dálnice by měla výrazně zrychlit cestování na Jičín. Dnes musí řidiči počítat až s hodinou cesty, v budoucnu se z krajského města dostanou do Jičína za 20 minut.

Další úseky za rok

Na spadnutí je zahájení prací i v navazujících úsecích do Hradce Králové a z Hořic k Jičínu. Na trase Sadová – Plotiště nad Labem už běží archeologický průzkum. Co nevidět má začít také na druhém úseku. Na oba už bylo vydáno stavební povolení a silničáři připravují tendry na jejich zhotovitele.

„Věřím, že už v příštím roce zahájíme směry do Hradce i na Úlibice. Všechno nám běží, abychom v roce 2024 stihli zahájit oba úseky. Co nejdříve bychom chtěli postavit i úsek do Turnova, ale to ještě bude bolet. Není to tam tak jednoduché. Máme kladné stanovisko EIA, ale projektová příprava bude velmi náročná a složitá,“ připomíná nejnáročnější úsek propojky Mátl.

Přes Český ráj nebude mít D35 podobu dálnice, ale silnice se střídavým třetím pruhem, jakou znají řidiči třeba z Německa.

Klíčová bude především stavba úseku do Hradce Králové, protože bez něj nebude možné z nyní budované části dálnice sjet zpátky na silnici I/35.

„Ve výběrovém řízení z úseku Sadová - Plotiště vyjmeme asi kilometr provizorního napojení, kde dáme kratší milník, patrně roční. Do 12 měsíců zhotovitel této trasy bude nucen dokončit úsek, abychom mohli dálnici napojit na I/35, pak dostaví zbytek na Hradec, který bude časově výrazně náročnější. Něco podobného máme na D11 u hranic s Polskem,“ vysvětluje Radek Mátl.

Příprava obchvatu má rok zpoždění

Celá dálnice od Hradce Králové až do Úlibic by měla být hotova ještě v roce 2027. Poslední brzdou zůstane samotný obchvat poslední vesnice před Jičínem, který má dálnici napojit na současnou rychlodráhu mezi Jičínem a Novou Pakou. Silničáři tam měli v minulosti problémy s hodnocením vlivu stavby na životní prostředí. Studii EIA už získali a nyní mají i pravomocné územní rozhodnutí.

„Zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení. Tu bychom chtěli mít v příštím roce, zároveň bychom chtěli zahájit majetkoprávní přípravu. Máme tam roční zpoždění. V současnosti se nám reálně jeví, že bychom ve druhé polovině roku 2025 byli schopni těch 1,5 kilometru zahájit,“ odhaduje ředitel.

Vzhledem k menšímu objemu prací lze očekávat, že silničáři budou tlačit na to, aby se dostavba obchvatu Úlibic co nejvíce přiblížila dokončení předchozích úseků. Zatím se počítá s tím, že rychlé spojení až k Jičínu bude reálné v roce 2028. Ve stejném roce má být hotova i D11 do Trutnova.

