Stavba dálnice od Hradce na Liberec začala, první úsek stihnou za rok

Úsek dlouhý 7,5 kilometru buduje sdružení MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt za 1,6 miliardy korun bez započtení daně. Práce začaly 16. září, ale slavnostní zahájení se kvůli povodním v Česku odložilo na 1. října.

„Situace, která nastala z hlediska dešťových srážek, nikterak nenarušila harmonogram,“ uvedl při odloženém slavnostním zahájení stavby generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

Stavbaři na zahájeném úseku napojí D35 na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D11 v Plotištích nad Labem. V počátku se však musejí soustředit na opačný konec úseku u obce Sadová. ŘSD si vymínilo, že dálniční sjezd u Sadové a 1,2 kilometru navazující dálnice musejí být hotové už v roce 2025.

„Bez této části bychom v příštím roce nemohli zprovoznit navazující úsek ze Sadové do Hořic na Jičínsku,“ upozornil Mátl. Celý úsek až do Hradce Králové má být hotový za 27 měsíců, tedy v polovině prosince 2026.

„Momentálně už probíhají skrývky. Čeká nás milion kubíků ve výkopech, devět mostů. Máme nachystané kapacity a veškeré odborníky, takže věřím, že všechno poběží bez komplikací a zvládneme vše zprovoznit včas,“ řekl šéf MI Roads Zdeněk Ludvík.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) upozornil, že aktuálně se staví celkem 54 kilometrů dálnice D35: „V tuto chvíli jsme na jednom z největších dopravních stavenišť střední Evropy. Pro Českou republiku je dokončení D35 jedním z klíčových dopravních milníků, protože spojí východ a západ země jako alternativa k D1.“

Silničáři se v přípravě museli vypořádat také s připomínkami obce Všestary a obyvatel její místní části Bříza. Ti se obávají hluku z dálnice a požadovali doplnění protihlukových stěn. K tomu však zatím nedojde.

„Hlukové studie tam vyšly dobře, takže k budování stěn nemáme právní důvod. Až se na dálnici spustí zkušební provoz, provedeme další měření. Pokud k překročení limitů dojde, stěny přidáme,“ doplnil Mátl.

Stavbě předcházel rozsáhlý archeologický průzkum. Dálnice totiž vede přes dějiště největší bitvy na českém území. Archeologové našli tisíce artefaktů z Války roku 1866. Pro ostatky vojáků dokonce nedaleko Sadové postaví kostnici.

„Je to zásah, který u nás v republice nemá srovnání. Ve střední Evropě by se to mohlo přibližně přirovnat k výstavbě dálnice u Vídně u Wagramu, což bylo jedno z bojišť napoleonských válek,“ řekl dříve vedoucí Centra terénní archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) Ladislav Rytíř. Archeologové také pod budoucí dálnicí našli nejdelší pravěkou mohylu v Evropě.

Další úseky za rok

Sousední úsek ze Sadové do Hořic se staví od loňského listopadu a měří 10,5 kilometru. Už v červenci tam stavbaři zprovoznili novou okružní křižovatku u Hořic, kam bude ústit dálniční sjezd. Nyní probíhá betonáž mostovek a zemní práce.

V přípravě už jsou také dva další úseky směrem na Jičín a Liberec. U dálnice z Hořic do Úlibic u Jičína, která měří 16,3 kilometru, chybí ŘSD získat poslední pozemek. V příštím roce chce vybrat zhotovitele a zahájit stavbu. Současně by se měl soutěžit i navazující obchvat Úlibic o délce 1,6 kilometru. Stavební povolení na něj už silničáři získali.

„Chtěli bychom do konce tohoto roku zahájit výběrové řízení na úsek mezi Hořicemi a Úlibicemi, v příštím roce na obchvat Úlibic. Ještě v letošním roce bychom chtěli zahájit stavbu obchvatu Litomyšle. V příštím roce by tak měly být rozestavěné veškeré úseky D35, které se budou stavět klasickou formou. V roce 2026 pak má začínat úsek mezi Opatovcem a Mohelnicí, který se má stavět v rámci PPP projektu,“ uvedl Radek Mátl.

Kompletně dostavěná by měla být dálnice D35 z Úlibic u Jičína do Mohelnice na Olomoucku v roce 2029. Navazující silnice z Úlibic do Turnova má nyní platnou dokumentaci vlivu na životní prostředí. Se stavbou se počítá v letech 2029 až 2033.