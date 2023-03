Chci víc vtáhnout obyčejné lidi do politiky, říká starostka Lázní Bělohradu

Starostkou jste čtyři měsíce. Stačila jste se za tu dobu plně seznámit s chodem úřadu?

Je to běh na dlouhou trať. Každý den mám radost, když se naučím něco nového. Samozřejmě si uvědomuji, že je toho ještě hodně přede mnou. Řekla bych, že toho stále víc nevím, než vím. Práce je hodně a všichni v okolí mě ujišťují, že to nebude lepší. Na druhou stranu mě to moc baví a vidím v tom smysl.

Pracovala jste jako vedoucí bělohradské knihovny a potom jako sociální pracovnice. Musel to pro vás být velký skok...

Myslím si, že to je velký skok pro každého, kdo začíná jako starosta. Asi není žádné ideální zaměstnání, které by vás na to připravilo. Jako sociální pracovník máte blízko k lidem, musíte být empatický, laskavý a umět komunikovat. To všechno jsou vlastnosti, které starosta určitě zúročí.

Na kandidátce SNK Bělohradsko jste byla dvojkou. Uměla jste si představit, že budete po volbách starostkou?

Neměla jsem takové ambice, ale počítala jsem s tím, že pokud by se to stalo, tak se k tomu musím zodpovědně postavit. Celkový výsledek našeho sdružení (ve volbách získalo sedm mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu - pozn. red.) pro mě byl velkým překvapením.

Váš předchůdce Pavel Šubr byl v čele obce 24 let. Nevyhnete se tomu, že vás s ním lidé budou srovnávat…

Pan Šubr měl letité zkušenosti a bylo mi jasné, že s ním budu srovnávána. Dopředu jsem říkala, že chci pokračovat v jeho práci, ale zároveň ji dělat jinak. Už jen to, že jsem žena a mám čtyři děti, s sebou nese úplně jiný přístup a pohled.

Co budete dělat jinak?

Chtěla bych víc naslouchat lidem. Můžu na rovinu říct, že rozhodně nejsem politik. Chci se vyvarovat jakéhokoli politikaření. Považuju za důležité do komunální politiky víc vtáhnout obyčejné lidi. I proto vstupuji do diskusí na sociálních sítích. Mnohdy mám pocit, že když problém lidem vysvětlíte nebo jim nabídnete možnost debaty, najednou si uvědomí, že vás jejich názor zajímá.

Co všechno chcete za čtyři roky stihnout?

Je mi jasné, že to není zas tak dlouhá doba. Je potřeba si stanovit priority, kam bychom město chtěli posouvat. Předchozí vedení začalo připravovat velký přeshraniční projekt česko-polské spolupráce - revitalizaci zámeckého parku a rekonstrukci Památníku Karla Václava Raise, kterou už nutně potřebuje. Určitě v tom chceme pokračovat. Na přelomu května a června bychom měli vědět, jestli získáme dotaci. Celkový rozpočet projektu je téměř 40 milionů korun. Máme velkou radost, že soukromý investor začal v zámeckém parku rekonstruovat bývalou sýpku, kde má vzniknout kavárna, galerie i velkokapacitní sál, který ve městě pro pořádání kulturních a společenských akcí dlouhodobě chybí.

Alena Kuželová (41) Pochází z Lázní Bělohradu, vystudovala gymnázium v Hořicích a sociální práci a politiku na Vyšší odborné škole v Prachaticích. Učila na základní umělecké škole, pracovala jako vedoucí bělohradské knihovny. Poslední čtyři roky působila jako sociální pracovnice v Domově důchodců v Mlázovicích. Do podzimních voleb šla na druhém místě kandidátky do té doby opozičního sdružení nezávislých kandidátů Bělohradsko. V čtyřtisícovém městě získala druhý nejvyšší počet hlasů. Je vdaná, má čtyři děti.

Jaké jsou další priority?

Chtěla bych, aby Lázně Bělohrad zase získaly lesk lázeňského městečka, který poslední roky, také kvůli covidové pandemii, ztrácely, aby to ve městě zase žilo. I z toho důvodu dáváme nemalé peníze na kulturu ve městě, každoročně se tu koná Bělohradské kulturní léto, a hodláme v tom určitě pokračovat. Hodně si slibujeme od nového vedoucího městského kulturního střediska, který má skvělé nápady.

Lázně Bělohrad mají především díky lázeňství velký potenciál v cestovním ruchu. Využívá ho město naplno?

Často se setkáváme s názory, že je tady málo obchodů, kaváren a restaurací. Město v tom má velké rezervy a já to vnímám jako problém. Přitom jako město nemáme v podstatě žádné nemovitosti, které bychom mohli podnikatelům nabídnout. Jednou z mála výjimek je budova bývalé spořitelny na náměstí. Už před lety byl zpracován projekt, který byl zaměřen na rekonstrukci bytů. Momentálně je na stole i varianta projekt upravit tak, aby tam nevznikly jen byty, ale také další ordinace pro lékaře.

Symbolem města je řadu let zavřený a chátrající Lázeňský hotel. V minulosti zaznívaly názory, že by tak významný objekt mělo vlastnit město. Co si o tom myslíte?

V současnosti na to určitě nemáme peníze. Řešilo se to v době, kdy se rozhodovalo o stavbě nového úřadu. Město dostalo nabídku hotel koupit, ale protože nabízená cena byla mnohem vyšší než cena odhadní, tak do toho město nešlo. Obnovila jsem komunikaci s majitelem hotelu a byla bych moc ráda, kdyby s městem více spolupracoval. Na konci února se tam sice otevřel bar, ale samozřejmě je velká škoda, že takto významná budova je z velké části nevyužitá.

20. srpna 2021

Loni v létě skončila stavba nové radnice a rekonstrukce části náměstí za zhruba 100 milionů korun. Úřad se dodnes nepřestěhoval a radnice je stále prázdná. Proč?

Budova stále není zkolaudována. Doposud čekáme na vyjádření Hasičského záchranného sboru Jičín, který má schválit změnu v projektové dokumentaci. Týká se náhrady původního nainstalovaného elektronického požárního systému (EPS) lokálním detekčním systémem. EPS by pro město znamenal roční výdaje přibližně 150 tisíc korun na revizích a dalších poplatcích, což je podle nás naprosto zbytečné. Budova tohoto typu zmiňovaný systém nepotřebuje a jičínským hasičským sborem ani nebyl doporučen. Doufám, že v průběhu března se do nové radnice postupně nastěhujeme.

Pro Lázně Bělohrad to byla jedna z nejnákladnějších investic v novodobé historii. Jak moc to ovlivní hospodaření města v nejbližších letech?

Dost nám to svazuje ruce. Ale beru to tak, že je to investice, kterou rozjelo bývalé vedení, schválila ji většina zastupitelů a je potřeba to respektovat.

Sdružení, za které jste kandidovala, přitom stavbu nové radnice dlouhodobě kritizovalo.

I když jsme iniciovali architektonickou soutěž, byli jsme proti stavbě nového úřadu za tyto peníze, protože cena se od plánované značně lišila. Ale úřad tady už stojí a je spousta místních, kterým se budova líbí a považují ji za reprezentativní.

Jaký na ni máte názor vy?

Řekla bych, že jsem si na ni už zvykla. Byť jsem velký staromilec a určitě bych prosazovala rekonstrukci původního domu, nezbývá mi než to přijmout.