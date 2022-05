Za stadion chce Strabag připlatit 69 milionů, Hradec podá žalobu kvůli dotaci

Konsorcium firem Strabag – Geosan Group – D&D Elektromont zakázku vysoutěžilo za 568 milionů korun. V závěru minulého týdne radnici doručilo podklady, ve kterých zdůvodnilo i přesně vyčíslilo nutnost zdražení.

Avšak například investičního náměstka Jiřího Bláhu (ODS) argumenty stavební společnosti nepřesvědčily a do jednání jde „s cílem podmínky pro zhotovitele nepřilepšovat.“ Naproti tomu senátor a hradecký zastupitel právník Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec) se obává, že město bude muset zdražení v určitém rozsahu akceptovat, protože smlouva na výstavbu je špatně připravena.

Dokument nyní mají v rukou právníci města a ve čtvrtek 9. června se poprvé sejde vyjednávací tým tvořený zástupci opozice, koalice, advokátní kanceláře i společnosti Grinity dohlížející na správu stavby stadionu. Až poté bude radnice licitovat přímo s delegací Strabagu.

„Správce stavby to (žádost zhotovitele o změnu smluv - pozn. red.) posoudí z hlediska technického a město sdělí právní názor. Já však říkám, že nemají ani právní, ani jakýkoli další nárok. Strabag mě zkrátka nepřesvědčil. Sleduji situaci na trhu, tedy jak se chovají ceny stavebních materiálů, znám i postupy firem z pohledu zajištění materiálem, když se ucházejí o tak obrovskou zakázku. Nejsem přesvědčen o jejich oprávněnosti. I smluvně to má město dobře zajištěné,“ domnívá se náměstek Bláha.

„Vše je v souladu se smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ upozorňuje mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

A právě v tomto zdánlivě nepodstatném sdělení je řečeno vše. Smlouvu s konsorciem stavebních firem tvoří mezinárodní podmínky Fidic, ale na právní vztah mezi městem a stavební firmou se uplatní i české právní předpisy, zejména občanský zákoník a zákon o veřejných zakázkách.

Zdražení až o 11,5 procenta

Jan Holásek uvedl, že podle jemu dostupných zjištění byla v paktech Fidic vyloučena možnost zvyšování ceny díla kvůli zdražení materiálů. Jenže se při tom zapomnělo na vyloučení ustanovení občanského zákoníku, která umožňují obnovení jednání o smlouvě a navýšení ceny díla v případě, kdy se podstatně změní okolnosti oproti stavu v době uzavření smlouvy.

„A právě těchto ustanovení se teď dovolávají stavební firmy, když požadují zvýšení ceny. Tato ustanovení občanského zákoníku jsou takzvaně dispozitivní, to znamená ve smlouvě bylo možno sjednat, že se neuplatní. Ve smlouvě na výstavbu stadionu ale uplatnění těchto ustanovení občanského zákoníku dle dostupných informací vyloučeno nebylo,“ zdůrazňuje Holásek.

Podle něj město se Strabagem nejenže o zvýšení ceny jednat musí, ale návrhy, pokud budou podloženy pádnými argumenty, bude muset alespoň zčásti akceptovat.

Zásadní bude role správce stavby, který by se měl k nárokům vyjádřit a poskytnout městu argumenty pro jejich odmítnutí nebo aspoň snížení. Výsledek? Hradec by tak za multifunkční stadion zaplatil navíc až 11,5 procenta, což by stavbu zdražilo na 637 milionů korun.

Další miliony za internet

Jenže ani tato cena nebude konečná. Součástí vysoutěženého projektu například nebylo internetové zasíťování. Rada města proto v úterý zastupitelstvu doporučila ke schválení cenovou nabídku Strabagu na 3,6 milionu korun. Náměstek Bláha při té příležitosti připomíná, že město mělo na výstavbu alokováno 573,2 milionu, ale vysoutěžilo ji o pět milionů levněji.

„Ještě nejsme ani na hranici, kterou jsme měli alokovanou, takže si myslím, že v této chvíli některé záležitosti můžeme měnit. Rozhodně to nebude holobyt, ale multifunkční stadion,“ reaguje Bláha na tvrzení některých opozičních zastupitelů, že aréna ještě bude potřebovat mnoho dalších milionů, aby vůbec mohla fungovat.

Náměstek zároveň nevylučuje další náklady spojené se stadionem, například na bourání původní východní tribuny, jež stojí coby zubožený přílepek jen pár metrů od základů nových tribun.

„Souhlasím, že řada úspor při stavbě stadionu je na nesprávných místech. Myslím si, že zastupitelstvo se k tomu mělo postavit jinak a nešetřit na věcech, které jsou důležité. Další nesprávnou úsporou je právě východní tribuna. Všichni víme, že je špatně, když stále ještě stojí. Při samotné stavbě šlo o směšnou položku, ale teď s tím budeme mít problémy. Snažili jsme se ušetřit relativně malou částku, aby nás to ve výsledku stálo daleko víc,“ říká náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek (ANO).

Úterní hradecká městská rada schválila kromě internetových sítí i podání správní žaloby proti rozhodnutí Národní sportovní agentury (NSA) o zastavení řízení k dotační žádosti města na stadion. Hradec si dělal naděje na příspěvek ve výši téměř 300 milionů korun, ale agentura mu kromě jiného vyčetla, že nedodržel takzvaný motivační účinek, když uzavřel smlouvy dřív, než podal žádost o dotaci.

„Jdeme cestou správní žaloby. Jsem rád, že rada rozhodla tímto způsobem, protože postup NSA shledávám nekorektním,“ prohlásil Bláha.