Rána pro Hradec. Strabag chce za stadion víc, možná i desítky milionů

Stadion má být nejdražší stavbou v novodobé historii Hradce Králové. Prokuristé firmy Strabag v dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici, žádají obnovení jednání s městem o smlouvě „z důvodu podstatné změny okolností“.

Radnici se existenci dopisu podařilo udržet pod pokličkou tři týdny. Opozice to považuje za skandální, náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) však informační mlhu kategoricky popírá.

„Jestli je to korespondence obchodní a jen mezi městem a dodavatelem, nemyslím, že by to byla záležitost veřejná. Na druhou stranu rozumím tomu, že zastupitelé mají o tyto informace zájem. Dotážu se tedy právního oddělení a zařídím se podle jeho doporučení. Po městě pobíhají různé informace, které nejsou relevantní,“ řekl k dotazu, proč o písemnosti nevěděli tři týdny všichni zastupitelé.

„Kdybych se k té informaci nedostal jinými cestami, budou to tajit až do voleb a neřešit to. Máme navíc najatou firmu Arcadis za desítky milionů korun, jež je správcem stavby. Také o ní čím dál tím více pochybuji, že hájí zájmy města. I ona nás měla informovat,“ zdůraznil Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Stavba stadionu oficiálně začala 22. února, kdy zástupci města, stavebních firem i architekti klepli na základní kámen. Už tehdy – dva dny před začátkem války, kterou Rusko nazývá speciální vojenskou operací, Strabag nevyloučil, že bude iniciovat jednání s radnicí o zvýšení konečné ceny.

Město zatím nezná odpověď, zda jsou takové požadavky důvodné. „Ačkoliv máme dopis s informacemi, budou pro nás klíčová právě připravovaná jednání, která by měla prozradit více,“ řekla mluvčí města Kateřina Šmídová. Podle ní budou případný výsledek v každém případě schvalovat orgány města.

Dopisy ze 7. března jsou dva. Jeden je adresován městu, druhý správcovské společnosti Arcadis. V něm zástupce firmy Geosan Group píše o válečném konfliktu, který „může negativně ovlivnit práce na díle, zvýšit smluvní cenu nebo zpozdit provádění“. Argumentuje nedostatkem pracovníků z Ukrajiny i nedostupností některých materiálů.

„Velmi důležitým faktem, který v posledních měsících ovlivňuje realizaci díla, se stalo razantní zvyšování cen materiálových vstupů o desítky až stovky procent. Jde o celosvětový fenomén, který je navíc doprovázen zásadními výpadky v samotné dostupnosti některých materiálů a komodit. I když se snažíme dostát řádně svým smluvním povinnostem vyplývajícím ze smlouvy, uvedený a dnes již také široce medializovaný a všeobecně diskutovaný problém se dotýká i našeho plnění. Především pak v oblasti nárůstu cen materiálů potřebných pro provádění díla a částečně také v harmonogramu realizovaných prací a dodávek,“ stojí v dopise adresovaném městu. Odvolává se především na krizi v dodávkách výztuží, betonových směsí, ocelových konstrukcí i materiálu potřebného pro technické zařízení budov.

Odhady zvýšení zatím nejsou

Podle Strabagu tak výjimečnou změnu okolností nemohla firma ani město v době předložení nabídky předvídat. Firma navrhuje jednání o dodatku ke smlouvě. Výpočet nové ceny navrhuje opřít o metodiku, kterou pro tyto případy vydalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle Edity Novotné, mluvčí Strabagu, zatím nelze odhadnout, jak se stavba arény oproti původním předpokladům prodražuje.

„Aktuálně rozpracováváme projektovou dokumentaci do stupně pro realizaci a upřesňujeme naši kalkulaci. Na vše má vliv neustále se měnící situace na stavebním trhu – zejména obtížná dostupnost řady materiálů a nepředvídatelný cenový vývoj. Ačkoliv se snažíme zvýšení ceny v maximální míře omezit, nevyhneme se mu,“ uvedla Novotná.

Dále ubezpečila, že termíny stavby zatím kopírují stanovený harmonogram. Zároveň podotkla, že tento stav nemusí trvat moc dlouho: „Absolutně nepředvídatelná a bezprecedentní situace na stavebním trhu, která souvisí zejména s událostmi na Ukrajině, může reálně ohrozit i termíny realizace, a to zejména kvůli výpadkům dodávek materiálu. Riziko vidíme také v personálních kapacitách, pokud jde o dělnické profese. S rozbíhající se stavbou jsou personální nároky stavby stále vyšší, velmi významným problémem je však výpadek pracovníků z válkou sužované Ukrajiny.“

Nízká vysoutěžená cena?

Někteří politici se domnívají, že Strabag se o zvýšení ceny snaží již dlouhodobě.

„Říkali jsme od samotného začátku, že za tuto cenu to postavit nelze, a varovali jsme, že firma hledá možnosti, jak zvednout cenu. Když jim nevyšla záležitost s bouráním východní tribuny, přicházejí s variantou Ukrajina,“ upozornil Hanousek.

„I starší posudky na stadiony podobných parametrů hovořily o tom, že vysoutěžená cena je zkrátka nízká. Ze současné situace na trhu a raketového růstu cen je jasné, že rozdíl mezi naceněnou a reálnou cenou je nyní ještě vyšší. Výzvu Strabagu je však nutné přijmout a jednat. Každopádně to bude právní problém. Ocel vystřelila nahoru kvůli válce na Ukrajině, to je jasné. Je to však vyšší moc, anebo není? Počítá s tím smlouva, nebo nepočítá? Na to bude důležité odpovědět,“ řekl bývalý zastupitel Aleš Dohnal (Piráti) a člen pracovní skupiny zabývající se stadionem.

Nyní je každopádně řada na městu.

„Musí přijít s nějakými alternativami. Je potřeba vážně brát v potaz i hrozbu, že Strabag prostě staveniště stadionu opustí. Vedení města tři týdny nic nekonalo, což riziko jen zvyšuje,“ míní Pavlína Springerová (HDK).

„Jednání musí být vedeno tak, aby případné zvýšení bylo co nejnižší. Město nesmí dopustit, aby se stavba stadionu zastavila,“ zdůraznil Jan Čáp (Koalice pro Hradec).

„To, že Strabag a spol. opustí staveniště, je reálné riziko. Je to silná společnost, její management umí počítat a může se rozhodnout, že zastavení stavby je potenciálně vyjde levněji než ten stadion postavit. Pokud toto usoudí, půjdou do toho,“ varoval Dohnal.

O možných dopadech neúspěšného vyjednávání s městem však Edita Novotná nechtěla mluvit. „O tom nyní není na místě spekulovat. Naší snahou bude společně se správcem stavby a investorem pracovat na tom, aby dopady současné situace na realizaci tohoto výjimečného projektu byly minimální. Aby se to podařilo, bude však mimo jiné nezbytný konstruktivní přístup všech zúčastněných,“ uvedla mluvčí.

O konstruktivitě promluvil i náměstek Bláha. Nejdříve ze všeho však budou mít práci právníci města.

„Situaci předložíme právnímu oddělení. Variant řešení, které uvažujeme, je několik. Bude záležet na posouzení právníků a také na specifikaci požadavků ze strany dodavatele. Není na místě podléhat záměrně šroubované hysterii před komunálními volbami. Globální vlivy, které nikdo nemohl predikovat, zkrátka mají dopad i na Hradec. A my se k nim musíme postavit konstruktivně čelem,“ uvedl Jiří Bláha.

I přes množství otázek se na stadionu dál pracuje. Stavbaři vztyčili na budoucí hrací ploše tři jeřáby, které pomáhají s hlavní nosnou konstrukcí stadionu. Ostatně z výšky už se aréna rýsuje, na snímcích z dronu už jsou jasně vidět obrysy budoucích tribun.