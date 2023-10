Pevnější hradecká koalice si první rok chválí, ale jen stadion nestačí

Až hradecká koalice v listopadu zhodnotí první rok v čele města, stěží lze očekávat sebekritiku. Naznačuje to výrok primátorky Pavlíny Springerové: „Jsem skutečně spokojená, protože koalice funguje jak po stránce odborné, tak lidské.“

A naopak od jejích odpůrců nějakou chválu. Viz senátor Jan Holásek: „Je to smutný obrázek, nebo spíše mnoho smutných obrázků.“

Oba hodnotí totéž, tedy úvodní čtvrtinu vlády nad městem. Pozlatila koalice vše, na co sáhla, nebo naopak jen tápala a nestihla pokazit nic zásadního?

Programové prohlášení pro období 2022-2026 je příliš dlouhé a obecné, aby posloužilo jako vodítko. Příklad třeba na fotbalu: zatímco koalice se bude chlubit dokončením a zprovozněním stadionu, opozice bude tepat, že poradce pro prodej klubových akcií může dostat až pět milionů. Záleží na úhlu pohledu.

Za klady lze každopádně považovat, že koalice působí mnohem pevnějším dojmem než ta vysloužilá menšinová, primátorka Springerová drží otěže pevně a po jarním vyobcování hnutí Rozvíjíme Hradec je městská vláda jednotná. Rok 2023 vstoupí do historie města otevřením a zprovozněním arény za tři čtvrtě miliardy korun.

Město se neotočilo zády k záchraně haly Slavie, která bude potřebovat na 30 milionů. Rodí se strategie pro roky zamrzlou revitalizaci Velkého náměstí, pro protipovodňovou ochranu a alespoň ideově se hnula adaptace na změnu klimatu nebo sociální projekt housing ready.

„Devastace politické kultury“

Inventář záporů si vezme na starost opozice a podle očekávání bude velmi kritická. Dosvědčuje to senátor Jan Holásek, který byl až do května radním a předsedou výboru pro územní plánování, ale koalice se jej zbavila údajně kvůli neschopnosti týmové práce:

„Vidíme devastaci politické kultury, která nemá v Hradci obdoby. Koalice je založena na podpoře tří přeběhlíků zvolených na kandidátkách stran, které nejsou ve vedení města zastoupeny a kteří vyměnili podporu vedení města za funkce. Další smutný fakt je bezbřehé utrácení v podání vedení a primátorky Springerové. Jen namátkou: za 1,3 milionu korun objednaný videomaping bez soutěže oproti loňskému ohňostroji, který stál desetkrát méně. Dál miliony na luxusní rekonstrukci primátorských kanceláří, za které si obyčejný Hradečák může koupit menší byt, anebo pět milionů zprostředkovateli prodeje fotbalového klubu bez ohledu na to, jestli se klub podaří prodat, či nikoliv. A mohli bychom pokračovat.“

Město moc utrácí

Roli opozice musel přijmout vítěz voleb - hnutí ANO. Ani jeho zastupitelům se vůbec nelíbí pět milionů korun za poradenskou činnost při prodeji fotbalového klubu, na sílu zrušený ohňostroj a k těmto výtkám přidává i plán stavby stomilionové školky v Podzámčí nebo kroky města v projektu udržitelné mobility.

„V tomto případě mi postup města velmi silně připomíná Prahu pod vládou primátora Hřiba a Pirátů. A proč jedna předražená školka namísto stavby dalších, když víme, že jich nemáme dostatek? Na to, že koalice už má za sebou rok ve vedení města, toho zatím moc nepředvedla. Je vidět, že není silná a stále řeší vnitřní spory. Ukazuje se, že její akceschopnost je příliš nízká. Navíc stále máme dojem, že mnoho podstatných věcí se dozvídáme buď od novinářů, anebo až přímo na zastupitelstvu. Koalice se zkrátka spoléhá na to, že má většinu,“ soudí místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský.

Pochvalu nemůže koalice čekat ani od Ireny Němcové, šéfky zastupitelského klubu SPD a Trikolóry. Také ona do seznamu minusů zahrnuje ohňostroj či školku.

A přidává další: „Nelíbí se nám, že město v roce 2023 hospodaří se schodkovým rozpočtem a vedení města se ani nesnaží příliš šetřit. Mezi zbytečnými výdaji jsou například desítky milionů korun na Technologické centrum, což je naprosto zbytečná organizace, kterou zřizuje město Hradec Králové. Vánoční trhy na Velkém náměstí vyjdou Hradečáky na 2,6 milionu, několik milionů z rozpočtu dostane obří megafestival Rock for People, který je přitom velice výdělečnou záležitostí. Anebo Akční plán dopravní mobility, který stále počítá se stavbou kontroverzní silnice po okraji přírodní památky Na Plachtě.“

„Neslibovali jsme nemožné“

Koalice si v listopadu sama vyhodnotí první rok. Kritice se nebrání, podle lídryně HDK Pavlíny Springerové však vedení pracuje dobře: „Podařilo se nám naladit na podobnou komunikační vlnu: Každopádně si připravujeme sebehodnocení, protože máme koaliční program a ten nyní budeme vyhodnocovat a dívat se, kam jsme se za rok posunuli. Jsme připravení na sebereflexi a říct, co se povedlo a kde máme naopak rezervy.“

Primátorku mrzí táhnoucí se přípravy nových projektů a nemožnost jejich rychlých posunů: „My jsme před volbami neslibovali nemožné, tedy že za čtyři roky uděláme Benešovku nebo Velké náměstí. Jsme si vědomi, že projektové záležitosti mají svou logiku i lhůty a bohužel je nelze vynechat. Podařilo se nám však vyřešit některá dlouhodobá témata, která se táhla.“

5. srpna 2023

S nadhledem hodnotí rok hradecké vlády exprimátor, současný ministr pro evropské záležitosti a hradecký patriot Martin Dvořák (STAN). „Mám pocit, že se koalice pomalu rozjíždí. Na větší, razantní a koncepční změny je ještě trochu brzo. To je ale osud těch, kteří se ve městě dostanou k moci a mají před sebou čtyři roky. Na začátku sklízejí úspěchy nebo neúspěchy jiných, stříhají pásky na cizích dílech a teprve potom mají čas vymyslet něco svého, co zase bude stříhat někdo další. Každopádně zanedbaných věcí je moc a peněz málo,“ zastává se hradecké vlády Martin Dvořák.

Cíle jsou dlouhodobé

Větší kompaktnosti koalice si všímá politolog z Univerzity Hradec Králové a z Historického ústavu Akademie věd Jan Květina, podle nějž po odchodu Rozvíjíme Hradec ustaly programové rozepře i problémy eskalované prostřednictvím médií.

„Hradecká koalice sází na programové priority dlouhodobějšího rázu, jejichž úspěšnost lze po prvním roce hodnotit jen částečně. Přístup rady města k projektům typu schválení nového územního plánu, vyřešení městské dopravy či alespoň zlepšení dlouholetých hradeckých kostlivců ve skříni se bude skutečně sčítat až ke konci volebního období. Vyzdvihl bych viditelnou snahu o pokračující internacionalizaci města v nejrůznějších rovinách anebo komunikační zvládnutí situace ohledně redukce poboček České pošty,“ říká Jan Květina.

Slabinou koalice je podle politologa nejen složitější hledání průsečíku programů čtyř různých uskupení a podpora tří politických přeběhlíků, ale také orientace na dlouhodobé cíle.

„Současná koaliční uskupení těžila v uplynulých volbách z velmi špatné pověsti předchozího vedení města, jež bylo skutečně velmi silně kritizováno. Hradecká veřejnost bude do příštích voleb bezpochyby očekávat vyřešení alespoň jednoho z dalších dlouhodobých palčivých problémů města. Pokud by se koalici vynesení podobného trumfu dostatečně nezdařilo, byla by to pro její deklarovanou akceschopnost oproti předcházející garnituře nepříjemná rána,“ míní nezávislý expert.

Druhý rok může být pro koalici obzvlášť těžký. Přinejmenším hnutí ANO a Rozvíjíme Hradec dochází trpělivost. Zatímco dnes jednání hradeckých zastupitelů většinou odsýpají a opozice se jakoby dopředu smířila s rolí otloukánků, nemusí to trvat věčně.