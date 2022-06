Odklad neuspěl, Hradec souhlasí se stavbou stadionu dražší o 59 milionů

Stavební konsorcium firem Strabag - Geosan Group - D&D Elektromont v květnové žádosti předložilo argumenty pro zdražení o 69,1 milionu korun. Vyjednávací skupina nejenže dokázala srazit deset milionů, ale nadiktovala si i požadavky navíc, které zhotovitel přijal.

Posledním minusem pro město je sice posunutí termínu otevření z dubna na konec června příštího roku, ale radnice si naopak vymohla bonusy: bourání staré východní tribuny, na jejímž místě vyroste parkoviště s dobíjecími stanovišti pro elektromobily, šatny pro mládežnické oddíly v nové severní tribuně i navýšení počtu sedaček z původních osmi tisíc na maximální projektovanou kapacitu 9 300.

Na úterní debatě zazněly i prosby opozice o podporu zdražení a zároveň shovívavost nad šibeničními termíny dodání podkladů pro hlasování. Například právní posouzení přibylo až v pondělí pozdě odpoledne a jednohlasně Piráti a zastupitelé Martin Hanousek (Změna a Zelení) a Jan Holásek (nez.) žádali o svolání mimořádného zastupitelstva, aby dostali čas na důkladné prostudování materiálů.

Jejich návrh na mimořádný termín 30. června však neprošel, na rozdíl od dodatku ke smlouvě. Nabídka stavbařů totiž garantovala platnost změn pouze do tohoto data a panovaly obavy, že by narychlo svolané zastupitelstvo nemuselo být usnášeníschopné kvůli příliš nízkému počtu hlasů.

„Je dobře, že se většina zastupitelů postavila na stranu stadionu a s jejich pomocí se ho podaří dokončit. Jejich přístupu si vážím a za jejich podporu děkuji. Myslím si, že podmínky, které se vyjednávacímu týmu podařilo dohodnout, jsou pro město vcelku výhodné,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Moc na nás tlačíte“

Opozice s žádostí o čas pro nastudování změn a jejich případných úskalí neuspěla.

„Záležitosti kolem stadionu jsou složité a způsob, jakým je to projednáváno, je děsivý. My hlasujeme o navýšení o 72 milionů a dalších investicích, což jsou zásadní částky v městském rozpočtu, a to, že nám chodí několik aktualizací na poslední chvíli, je neskutečný amatérismus v jednání města. Takhle to dělat nelze. My máme všichni hmotnou odpovědnost a máme mít základní právo na čas materiály nastudovat. Vždyť poslední verzi jsme dostali v pondělí večer,“ připomněl Martin Hanousek.

„Na revizi a přípravu je strašně málo času. Tlačíte nás, abychom přijali rozhodnutí o takhle zásadní a citlivé věci, a neumožňujete nám odpovědně vykonávat mandát zastupitele,“ upozornil Jan Holásek.

Převážila však argumentace ve prospěch okamžitého hlasování, respektive důraz na plusy, které město za 59 milionů korun navíc dostane.

„S oddalováním dohody budou růst i náklady“

Za prohlasování změny smluv se přimlouvala i šéfka opozičního HDK Pavlína Springerová. Ta byla ostatně i členkou vyjednávacího týmu, který minulý týden absolvoval čtyřhodinovou a údajně velmi náročnou diskusi se stavbaři.

„Pravdou je, že textace dodatku šla až v pátek, není to standardní čas a dostatečný předstih, ale jsme v neobvyklé situaci. Za mě je výsledná dohoda ku prospěchu projektu a pro město je velmi výhodná,“ řekla Springerová.

„Nárůsty cen jsou maximální, máme i statistiku. Když si započítáte náklady za vícepráce, činí nárůst ceny asi pět nebo šest procent. To je opravdu velmi dobrý výsledek, který nás posouvá k dokončení projektu a naprosto minimalizuje riziko nedokončení a konzervace projektu. Prosím o shovívavost opozice a hlasování,“ připomněla Springerová obavy, že by Strabag v případě nesouhlasu města mohl staveniště opustit.

„Byl jsem nesmírně překvapen tím, co vyjednávací skupina vyjednala. Pro město je ten dodatek smlouvy velice výhodný. My jim přidáme 28 milionů za ceny materiálu, které mnohdy šly nahoru o 120 procent, a budeme mít zdemolovanou východní tribunu, nové parkoviště, šatny a tak dále. Jsem přesvědčen, že tato nabídka je pro město velice výhodná,“ uvedl zastupitel Jiří Langer (ANO), který je sám stavař.

„S každým oddalováním dohody budou růst i náklady. Situace není stabilní, konflikt na Ukrajině bohužel pokračuje a ceny neustále rostou. Tato nabídka je platná jen do 30. června čili moc času na odklady nemáme. Rychlé rozhodování vyžaduje odvahu a nasazení. Neměli jsme dostatek času na prostudování, ale kdo měl zájem, čas si mohl najít,“ přimlouval se Oldřich Vlasák (ODS).

O podporu prosila i náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO): „Prosím opoziční zastupitele. Není zodpovědné nepřijmout velmi rozumnou nabídku zhotovitele.“

Nezapočítali technologie, říká správce stravby

Ke koalici se přidal i Lubomír Štěpán (KSČM), který projekt prosazuje od počátku.

„Byl jsem docela mile překvapen, že navýšení o 69 milionů je tak nízké. Očekával jsem daleko víc. To co bylo dojednáno, je pro město hodně příznivé. Líbí se mi, když někdo prohlašuje, že chce, aby byl stadion postaven, ale do stavby bude házet klacky tak dlouho, až se to nepostaví. A bohužel to tady zaznívá dost často,“ postěžoval si na adresu zastupitelů, kteří chtěli čas na nastudování smluv.

„Jsou mezi námi i zodpovědní zastupitelé, všichni nejsme střelci jako pan Štěpán. My si prostě potřebujeme nastudovat materiál,“ odpověděl Jan Zeman (Piráti).

Ve prospěch zdražení vystoupil i Pavel Obermajer ze společnosti Grinity, jež pro město dělá správce stavby.

„Výpočet ceny zhotovitele je velmi transparentní. Provedli jsme kontrolu a vše se shoduje. Cena materiálů se nám zdá nadsazená, na druhou stranu zhotovitel vůbec nezapočítal žádné technologie, což je obrovská částka. Započítal jen stavební části. Obávám se, že kdyby započítal i technologie, ta částka 69 milionů by byla třeba i dvojnásobná,“ řekl Obermajer.