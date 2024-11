Hradec vylepší Malšovickou arénu. Přibude nasvícení, podchod i cyklověž

Uvnitř arény za tři čtvrtě miliardy korun vznikne atletický tunel s umělou dráhou. Musí se dovybavit tělocvičny, lezecká stěna a přibude audiovizuální technika. Na plášť stadionu se namontuje barevné osvětlení a hned vedle má být amfiteátr.

Kulturní křest ohněm zajistí 7. června koncert skupiny Chinaski pro několik desítek tisíc. Také se mluví o cyklostezce podél řeky Orlice.

To ale stále není vše. Už příští rok by tu měl stát supermoderní parkovací dům pro kola. A nejspíš v roce 2026 jedno překvapení, o kterém vědí jen pamětníci: otevře se podchod pod druhým silničním okruhem, který je už léta zazděný.

Rada města realizaci cyklodomu rozjela projektantsky a možná už v první polovině roku 2025 začne i stavebně. Parkovací tubus má být ojedinělý a má včetně pětileté údržby stát na 18 milionů korun.

Reinkarnace letitého podchodu podle odhadu radnice vyjde asi na 2,5 milionu, mnohem víc však má stát stavba zastávek MHD včetně navazujících chodníků a cyklostezek, které stadion otevřou nejen cestujícím autobusové linky číslo 25 z Moravského a Slezského Předměstí, ale i pěším a cyklistům.

Věž s vlastní elektrárnou

Cyklodům by měl pojmout 120 kol a bude vybaven moderními technologiemi. Bude připojen na internet, takže jeho obsazenost bude možné kontrolovat online. Kola budou pod dohledem kamerového systému a zaparkují i stroje s dětskými sedačkami.

„V plánu je i vlastní fotovoltaický systém s bateriemi, což zajistí ekologický provoz a záložní napájení v případě výpadku. Takto vybavených cyklověží není v Česku moc, možná bude jediná, která bude mít energetický soběstačný systém. V ceně chceme mít i servis a údržbu,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.

Cyklověž by měla stát uprostřed odstavného parkoviště u koupaliště Flošna při výjezdu do Malšovické ulice. Umístění má být strategické, protože současně s Flošnou má odbavovat právě cyklisty mířící do arény. A nejen na fotbal.

„Máme stadion, který doufejme bude co nejvíce multifunkční, a zároveň je vedle poměrně navštěvované koupaliště. Vyhodnotili jsme, že tato kombinace je jedním z mála míst v Hradci, kde lze cyklověž postavit i bez návaznosti na nadregionální dopravu,“ uvedl náměstek.

Práce by měly začít příští rok

Spousta lidí přestala jezdit na Flošnu, protože jim tu ukradli kolo. „Bylo by to řešení nejen pro fotbalové fanoušky, ale i pro ně. Pokud lidem nabídneme bezpečné uložení kol, část z nich přesedne z aut na bicykl,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek (ODS). Provozovatelem by mohly být technické služby. Ceník za uskladnění ještě není, ale město počítá s tím, že cyklověž určitě nebude zisková.

3. září 2023

Cyklodům se začne projektovat, město věří v co nejrychlejší výstavbu. Peníze jsou, právě balíček multifunkcí se sto miliony korun rozhodl podpořit Královéhradecký kraj. Práce by měly začít zkraje příštího roku.

Cyklistům, pěším i cestujícím MHD by stadion ještě více otevřel podchod pod Gočárovým okruhem. Ten od už počátku nikdy nesloužil, jen přidělával problémy. V červnu 1997 způsobil zatopení stadionu, když se nad Malšovicemi při velké vodě protrhla hráz Orlice.

Vyšší cyklobezpečnost

Městu došla trpělivost asi před deseti lety, kdy tu vinou bezdomovců několikrát hořelo, výsledkem byly panely, které podchod zazdily. Dosud jej nikdo neotevřel, proto radnice netuší, jak dopadne statický posudek, od kterého se bude odvíjet i cena za rekonstrukci. Město nejspíš ještě letos vypíše tendr na sondážní, průzkumné a projektové práce. O stavební povolení by mohlo zažádat asi v polovině příštího roku a podle toho, jak hladce bude pokračovat stavení řízení, by se letitý podchod mohl otevřít v roce 2026.

Deset milionů mají stát dvě zastávky MHD a stezky propojující podchod se světem na obou stranách. Dalších asi osm milionů mají činit investice do cyklistické infrastruktury kolem nadjezdu. Rada města už schválila financování projektové dokumentace a od padesátimetrového podchodu si slibuje vyšší cyklobezpečnost a důležité propojení stadionu z východní strany.

Třetí a zdaleka nejviditelnější multifunkcí bude barevné nasvícení fasády. Na plášti by již brzy mělo přibýt 264 LED svítidel, každé z nich o délce 90 centimetrů. Také tuto investici v hodnotě 18 milionů korun pokryje krajská dotace.