Krkonošské cesty se kvůli ochraně tetřívka na dva a půl měsíce uzavřou

Uzavřené krkonošské cesty či jejich úseky: Žlutá turistická cesta ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku, vedoucí po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami až cyklotrasa Liščí cesta (opatření obecné povahy Správy KRNAP č. OOP 6/2020). Zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka (OOP 7/2020). Modrá turistická cesta (Davidova)v úseku Davidovy Boudy (odbočka od svážnice před potokem Dírečka, odbočka cyklotrasy 15A) až křižovatka nad Erlebachovou boudou (OOP 7/2020). Žlutá turistická cesta z Tetřevích Bud na Liščí louku v úseku Černý potok až Liščí louka (rozcestí),vedoucí z části po hranici klidového území (OOP 8/2020 a 10/2020). Zimní tyčovaná cesta z Malého Šišáku k Luční boudě, v úseku Pod Malým Šišákem až Luční bouda (OOP 8/2020). Chodník biskupa Doubravy v úseku od hranic klidového území nad loveckou chatou Jana ve směru pod Jelenku a z něj na jih odbočující cesta k Niklovu Vrchu (OOP 8/2020). Žlutá turistická cesta v úseku Václavák (naučná stezka) až Pěticestí (OOP 9/2020). Naučná stezka Černohorské rašeliniště v úseku Nad Pardubickými Boudami – vyhlídková věž – U Hubertovy vyhlídky – Velké Pardubické Boudy (OOP 9/2020). Zelená turistická cesta z Tetřevích k Hrnčířským Boudám, v úseku Tetřeví Boudy (hranice klidového území) až Čistá /potok, rozcestí (OOP 10/2020). Zelená turistická cesta (Jiřího Nováka) v úseku souběhu hranice klidového území se státní hranicí s Polskem (OOP 11/2020). Žlutá turistická cesta v úseku Kolínská bouda až Slatinná stráň (OOP 12/2020). POLSKO Obdobné opatření jako český národní park již řadu let přijímá i ředitelství polského Karkonoského parku narodowého. To od 1. dubna do 31. května uzavírá čtyři cesty: Zelená turistická cesta z rozcestí Ruiny schoroniska im. Bronka Czecha na rozcestí s červenou turistickou Cestou česko-polského přátelství (kolem Wielkého Stawu). Modrá turistická cesta (Hřebenovka) z Horní Malé Úpy přes Lesní hřeben (Kowarski Grzbiet) po rozcestí se žlutou turistickou cestou (vrchol Tabule). Žlutá turistická cesta z rozcestí Mokre Rozdroze pod Violíkem směrem na Sněžné jámy. Zelená turistická cesta z rozcestí Mokre Rozdroze směrem do Sněžných jam až po rozcestí Rozdroze pod Wielkim Szyszakiem.