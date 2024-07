Příjemný pro místní i turisty. Špindlerův Mlýn dal dva miliony za promenádu

Revitalizace centra vyjde na miliony korun, město ji platí z vlastního rozpočtu i z dotací. Úpravy vycházejí ze studie, kterou si radnice nechala před časem zpracovat.

„Naším cílem je zrevitalizovat veřejný prostor tak, aby byl příjemný pro obyvatele i turisty. Centrum má svého genia loci a ve srovnání s ostatními středisky Krkonoš je do značné míry ojedinělé. Změny jsou postupné, začali jsme středem města, které je nejvíc vidět,“ uvedla špindlerovská radní Jitka Hronešová (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí), která má na starosti cestovní ruch.

Už loni v zimě byla na pěší zóně u Labe instalována téměř tři metry vysoká andělská křídla z cortenové oceli, která jsou fotopointem i sochou. Mění se i lavičky po obou březích, původní nahrazují nové s dřevěným roštem a oválnými podnožemi připomínajícími tvar labských kamenů. Přibyly také koše na tříděný odpad.

Pódium z betonu a oceli

Nejviditelnější novinkou je kruhové betonové pódium v městském parku, stylová konstrukce je stejně jako křídla vyrobena z cortenové oceli. Odpočívadla kolem pódia opět připomínají říční valouny. O prázdninách se tu každou sobotu konají koncerty v rámci projektu Špindl Unplugged.

„V červenci dojde k modernizaci informačního systému ve městě. Nové budou vývěsní informační a turistické tabule a také digitální obrazovky,“ naznačila Hronešová. Pokračovat bude obměna mobiliáře, město připravuje i výměnu veřejného osvětlení.

Pořízení nového mobiliáře stálo milion korun, na další milion vyšlo pódium s odpočinkovou zónou. Velké úpravy má za sebou také zeleň, na labském břehu vznikly nové záhony s okrasnými květinami. Do revitalizace zeleně radnice nad rámec pravidelné údržby investovala další desítky tisíc korun.

Na soše se rozsvěcuje lucerna

Na začátku prázdnin se před Bílý most vrátila restaurovaná litinová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1868, jeden ze symbolů Špindlerova Mlýna. Na skulptuře se už objevovala koroze a scházely jí některé atributy.

„Původní socha byla černobílá, měla pouze kříž. Chyběla svatozář a ratolest, kterou drží sv. Jan Nepomucký,“ sdělila Jiřina Staruchová, vedoucí majetkového odboru na špindlerovské radnici.

Nová je podesta ve tvaru hvězdy i podstavec s lucernou, která bude svítit současně s veřejným osvětlením. Na podstavci je v osmi jazycích vytesán nápis „Oroduj za nás“. Letopočty 1868 a 2024 datují vznik i restaurování sochy. Podstavec a restaurátorské práce stály víc než 300 tisíc korun.

Socha původně stála na granitovém podstavci u domu pekaře a hostinského Karla Zineckera, kde je dnes hotel Central. Po nástupu komunistů byla odstraněna, zachovala se díky dvěma zaměstnancům komunálních služeb, kteří ji schovali do dílny. V pilinách zůstala až do konce 80. let. Po sametové revoluci město plastiku kvůli změně vlastníka pozemku umístilo před Bílý most.

Návštěvníci největšího krkonošského střediska si změn všímají. „Do Špindlu jezdíme každý rok. Zdá se mi, že tady nebylo tolik laviček, vypadá to dobře. Líbí se nám zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého, u které jsme se vyfotili. Skoro jsme ji ani nepoznali,“ uvedla Jana Ondřejcová z Ostravy.

Most je zralý na zavření

Nejvýznamnější investicí v příštím roce bude rekonstrukce Bílého mostu přes Labe. Postaven byl v roce 1912 podle patentované metody rakouského inženýra Franze Visintiniho. Železobetonová lávka je v havarijním stavu, oprava vyjde na 12 milionů korun. Město na ni získalo dotaci z česko-polského přeshraničního programu.

„Před časem jsme nechali udělat revize mostů ve Špindlerově Mlýně, kterých je víc než dvacet. Zjistili jsme, že Bílý most je v katastrofálním technickém stavu a potřebuje celkovou rekonstrukci. Jinak bychom ho museli zavřít,“ upozornil špindlerovský starosta Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí).

Opravy začnou v příštím roce a zasáhnou i do letní sezony, kdy bude most zavřen. Jeho podoba se nezmění, jiné bude pouze zábradlí. Přestože most příští rok čeká generální rekonstrukce, město ho nechalo před letní sezonou natřít a z bezpečnostních důvodů zpevnit dřevěné zábradlí. Konstrukci tvoří příhradové nosníky z železobetonu. Od roku 1829 zde stála dřevěná lávka, o sedmdesát let později ji strhla největší povodeň v dějinách Krkonoš.

Most je dlouhý 28 metrů a široký 5 metrů po obou okrajích vedou chodníky. Oblouk v nejvyšším místě dosahuje výšky 3,65 metru. U mostu začíná Harrachova cesta, jedna z nejstarších turistických stezek v Krkonoších. Devítikilometrovou trasu k Labské boudě nechal v roce 1879 zřídit hrabě Jan Nepomuk František Harrach.

Kaňkou špindlerovského centra zůstává zanedbané prostranství v okolí bývalé zotavovny Pětiletka, jejíž součástí byla ještě donedávna Špindlerovská hospoda. Investor už před dvěma lety budovu zboural, přestože k tomu neměl povolení stavebního úřadu. Společnost Projekt Central za to dostala pokutu. Na místě někdejší zotavovny ROH plánuje vybudovat hotel. Sousední pozemek vlastní město, další parcely soukromí majitelé.

„Naší prioritou je, aby zde bylo špindlerovské náměstí, prostor a poloha k tomu vyloženě vybízí. Jednáme o tom, vše záleží na dohodě s majiteli pozemků,“ sdělil starosta.