Chlapec z Rychnova uspěl v závodě Spartan v Číně, doma si staví vlastní arénu

Dobře dopadl i desetiletý Antonín Vršínský z Bohyně u Děčína, jenž skončil ve své kategorii třiatřicátý. „Z umístění obou máme radost. Jsou pro nás velkým příslibem do budoucna,“ uvedla Martina Tučeková, ředitelka marketingu závodů Spartan.

O titul nejlepšího dětského Spartana na světě zápolilo téměř 200 sportovců z 15 zemí v několika věkových kategoriích. Český reprezentant Jan Hošák v té své od 12 do 14 let poměřil sílu, rychlost a vytrvalost s 45 soupeři. Šampionát se konal v horském středisku Chongli, asi 240 kilometrů od Pekingu.

Světový spartanský šampionát dětí se v Asii uskutečnil poprvé. V místě, které bylo v roce 2022 dějištěm zimních olympijských her, se zápolilo v náročném terénu. Pár dní před kláním pršelo. Pětikilometrová trať s 28 překážkami byla mokrá a bahnitá, v den závodu do malých sportovců pražilo slunce.

„Bylo nesnesitelné horko. Pro nás bylo hlavní, aby doběhl a zdolal všechny překážky. Aby ho nediskvalifikovali. Užili jsme si to,“ uvádí Sonia Vršínská, Tondova maminka. „Je to můj splněný sen,“ přiznal Honza už před odjezdem do Číny.

Největší obavy měl z Twisteru

Honza, který závodí teprve od loňského srpna, a přesto u nás i v Evropě vybojoval už pět vítězství a tři druhé příčky, jel do Číny s vidinou, že by mohl bodovat hlavně v silových prvcích. Naopak se bál oštěpu.

„Jenže to jsme před odletem netušili, že oštěp bude to nejmenší. Když nám den před závodem představili překážky, byl v šoku. Největší obavy měl z Twisteru, kombinace s kruhy a tyčemi. Ukázalo se, že obava byla namístě. Byla to jediná překážka, u níž měl penalizaci a dělal patnáct angličáků,“ přiznává Honzova máma Lucie Hošáková.

Při závodu Spartan zdolal pětikilometrovou trať s 28 překážkami. Vršínský běžel podobnou trať.

Nyní se Hošák chystá na listopadový závod v řecké Spartě. Od loňského září vyhrál ve své kategorii pět spartanských závodů. „Hodně mě to chytlo a taky se díky Spartanu zlepšuji i v jiných sportech, které dělám. Baví mě ta různorodost, posouvání hranic,“ uvedl. Hraje tenis, se svým týmem se letos stal dokonce krajským přeborníkem. Reprezentuje školu ve florbale, atletice, stolním tenise a basketbale.

V hlavě to má srovnané, říká o Hošákovi mistr světa

Na Spartanu ho nejvíce baví zdravá soutěživost i to, jak je tento nový moderní sport pestrý. Vyhovuje mu i časté cestování: „Jezdíme po závodech v Česku, na Slovensku, vloni jsme byli i v Rumunsku. Můj idol je jednoznačně Richard Hynek. Je skvělý, dal mi hodně rad a tréninky s ním jsou super.“

Richard Hynek je několikanásobný mistr světa i Evropy. „Honzu jsem začal trénovat, když mi zavolala jeho maminka. Moc rád podporuji nadějné sportovce a on je opravdu výjimečný. Od první chvíle jsem věděl, že to má v hlavě srovnané a ví, co chce. Je navíc velice talentovaný. Poctivě se připravuje a když bude pokračovat, tak to může dotáhnout hodně daleko. Také proto jsem mu začal pomáhat a trénuji ho. Dělá mi radost, když vidím, jak se každý trénink na překážkách zlepšuje,“ líčí Hynek.

Honza pochází ze sportovní rodiny. Když maminka hledala vhodnou sportovní aktivitu původně pro jeho bratra, dostala tip na rychnovskou spartanskou skupinu. „Jsem na něj moc pyšná. Vidím, jak ho překážkové závody baví. Jeho disciplína je obdivuhodné, jaké dělá pokroky,“ říká.

Honza trénuje hodně i doma, na zahradě si staví malou arénu. Chodí běhat v okolí Rychnova a absolvuje speciální tréninky na překážky.

Tondovi je deset, bydlí v Bohyni u Děčína a Spartanu se věnuje druhým rokem. Baví ho běhat a závodit, překonávat překážky. Hraje také házenou a jezdí na motorce. „Jezdím na kole, posiluju a běhám. Taťka bruslí a hraje futsal a mamka dělala atletiku a bruslila. Ségra dělá aerobic a brácha florbal,“ vypravuje.